Исторический вклад: Назарбаев стал почетным председателем ВЕЭС

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев.
"Учитывая исторический вклад Назарбаева в становлении ЕАЭС, президент Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего евразийского экономического совета", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Он выразил "искреннюю признательность лично президенту РФ за данную инициативу и всем партнерам за ее единодушную поддержку".
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ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО.
Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
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