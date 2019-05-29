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Визит президента РФ В. Путина в Казахстан

Исторический вклад: Назарбаев стал почетным председателем ВЕЭС

© Sputnik / Алексей Никольский
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (97)
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С таким предложением на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) выступил президент России Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

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LIVE: Путин на заседании Евразийского совета

"Учитывая исторический вклад Назарбаева в становлении ЕАЭС, президент Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего евразийского экономического совета", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Зал суда. Архивное фото
CC0 / Pixabay / Daniel_B_photos
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Он выразил "искреннюю признательность лично президенту РФ за данную инициативу и всем партнерам за ее единодушную поддержку".

Мнение: Молдове было бы выгодно войти в ЕАЭС>>>

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО.

Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

ЕАЭС
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (97)

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Теги:
саммит, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев


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