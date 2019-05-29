Первый год Молдовы в ЕАЭС как наблюдателя: что думает Додон

Глава республики заявил, что Молдова намерена максимально воспользоваться преимуществами торговли и экономического сотрудничества со странами объединения.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подвел итоги первого года после получения республикой статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он отметил, что страна пока не в полной мере демонстрирует свой экспортный потенциал, который у нее есть.

В ходе выступления на заседании Высшего евразийского экономического совета он сообщил, что статус наблюдателя позволил Молдове участвовать во многих мероприятиях, проводимых в рамках объединения.

"Безусловно, мы получили ценную информацию об интеграционных процессах, успехах, проблемах и перспективах развития Евразийского экономического союза", - отметил президент Молдовы.

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Сотрудничество в цифрах

Додон подчеркнул, что за 2018 год товарооборот республики со странами ЕАЭС вырос на 10%, а за январь-март текущего года – на 3,5%.

"Это в целом неплохие показатели. В то же время рост товарооборота обусловлен преимущественно увеличением импорта из стран ЕАЭС в Молдову. Ввоз товаров из государств Евразийского экономического союза почти в три раза превышает поставки молдавской продукции на рынки объединения", - пояснил Додон.

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По его мнению, эти цифры говорят о том, что партнеры демонстрируют большую активность в торговле с Молдовой, а республика "пока не в полной мере демонстрирует свой экспортный потенциал", который у нее есть.

"Статус страны наблюдателя позволяет нам лучше изучить требования к качеству продукции, фитосанитарные и другие нормы, которые действуют в ЕАЭС. Мы намерены максимально воспользоваться преимуществами торговли и экономического сотрудничества со странами объединения", - отметил он.

Предложения президента

Молдова, как считает глава республики, с интересом следит за развитием интеграционных процессов в разных секторах и за проводимыми мероприятиями в рамках ЕАЭС.

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"Как страна наблюдатель мы заинтересованы в том, чтобы наши граждане и деловые круги могли получать информацию из первых рук и непосредственно участвовать в различных евразийских диалогах. Поэтому предлагаю проводить отдельные мероприятия Евразийской экономической комиссии в Кишиневе", - сказал Додон.

По его словам, это может быть очередной бизнес-диалог с представителями предпринимательского сообщества стран ЕАЭС, в котором участвовали бы и молдавские бизнесмены, или форум о взаимодействии объединения со третьими странами, с кем подписаны какие-либо меморандумы и соглашения.

Круг государств, которые хотят сотрудничать с ЕАЭС, расширяется, поэтому обмен мнениями, опытом и перспективами взаимодействия третьих стран с ЕАЭС, на мой взгляд, был бы полезен всем сторонам", - сказал Додон.

Он также добавил, что Молдова готова предоставить площадку для проведения такого форума в Кишиневе.

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"Мы готовы принять различные предложения, касающиеся использования молдавской площадки для обсуждения разных аспектов евразийской интеграции", - заключил глава республики.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

© Sputnik / ЕАЭС

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