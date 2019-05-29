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Дмитрий Козак

Игорь Додон пригласил Дмитрия Козака в Молдову

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (100)
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Додон рассказал, какие вопросы планирует обсудить со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических связей с Молдовой Дмитрием Козаком.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. В Кишинев в начале следующей недели прибудет специальный представитель президента России по развитию торгово-экономических связей с Молдовой, вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Алексей Никольский
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Об этом сообщил в среду президент республики Игорь Додон после беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

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Главы двух государств провели рабочую встречу в рамках заседания Высшего Евразийского Экономического совета в Нур-Султане.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

"Кроме того, договорились с Владимиром Владимировичем о том, что в начале следующей недели в Кишинев по моему приглашению прибудет специальный представитель президента России по развитию торгово-экономических связей с Молдовой, вице-премьер РФ Дмитрий Козак", - отметил Додон.

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По его словам, с Козаком планируется обсудить весь спектр молдавско-российских отношений.

Также глава республики сообщил, что принял приглашение российского лидера участвовать в Международном экономическом форуме, который пройдет на следующей неделе в Санкт-Петербурге.

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (100)

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Теги:
Приднестровье, Дмитрий Козак


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