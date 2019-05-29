Итоги саммита ЕАЭС в Казахстане: Молдова выступила с интересным предложением

В столице Казахстана прошло юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с участием наблюдателей и почетных гостей.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон на правах почетного гостя участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), на котором собрались в Нур-Султане главы государств ЕАЭС, пишет Sputnik Казахстан.

Додон предложил провести одно из заседаний Евразийской экономической комиссии в Кишиневе, отметив, что наша республика намерена воспользоваться преимуществами торговли и взаимовыгодных отношений со странами ЕАЭС.

"Молдова, как страна-наблюдатель, заинтересована в том, чтобы наши граждане и деловые круги могли получать информацию "из первых рук" и непосредственно участвовать в различных евразийских диалогах. Поэтому предлагаю проводить отдельные мероприятия Евразийской экономической комиссии в Кишиневе", - сказал Додон.

Мероприятие прошло в праздничной и одновременно рабочей атмосфере. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании в особом статусе почетного председателя ВЕЭС, присужденного ему за вклад в евразийскую интеграцию.

По традиции заседание состоялось сначала в узком, а затем расширенном составе. Перед каждыми прошла церемония фотографирования.

Подарки к юбилею

О новом статусе Назарбаева на открытии заседания объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Учитывая исторический вклад Нурсултана Назарбаева в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - объявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поблагодарив остальных участников за поддержку.

Запомнилось участникам ВЕЭС выступление президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу нового звания Назарбаева.

Он предложил, чтобы бывший президент Казахстана занялся ревизией всего, что сделано и не сделано в ЕАЭС, начиная с кадрового состава ЕЭК и заканчивая стратегическими направлениями деятельности". Глава Беларуси подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев может оказать неоценимую помощь в этом вопросе.

"У Назарбаева за плечами огромная армия толковых людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был президентом, и нам нельзя это потерять. Не надо думать, что почетное председательство Назарбаева в ВЕЭС какой-то подарок. Мы из него еще очень много сможем "выжать" положительного для нашего Союза", - заявил Александр Лукашенко.

Его слова ожидаемо вызвали резонанс и привлекли внимание. Что касается подарков другим участникам ЕАЭС, накануне Касым-Жомарт Токаев постановил наградить президентов России, Беларуси и Кыргызстана орденом "Первый Президент Казахстана – Лидер нации Нурсултан Назарбаев".

Совместное заявление

Главным документом, принятым по результатам саммита ЕАЭС, стало совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета. В нем лидеры стран-участниц обратились к мировому сообществу, рассказав об успехах и достижениях ЕАЭС за пятилетний период работы.

"Совместно наши страны, несомненно, войдут в число лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается: главы государств видят ЕАЭС как мощный региональный центр притяжения инвестиций и интеллектуальных ресурсов, территорию инноваций, высоких технологий, благоприятного делового климата, а также как сильное, устойчивое, конкурентоспособное и процветающее объединение, функционирующее в интересах качественного улучшения жизни наших граждан и формирования стабильной и перспективной основы для будущих поколений.

Главы государств подписали два десятка международных договоров, которые регулируют вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка, механизмами прослеживаемой товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС и Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Единые пенсии для стран ЕАЭС

Президент России Владимир Путин поддержал идею единой пенсии для стран ЕАЭС.

"Отмечу подготовку ЕЭК соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза. Думаю, что для простого гражданина это имеет важное значение. Неважно, где конкретно он работал, главное – чтобы были подтверждающие документы", - сказал Путин.

Принятые документы

По итогам саммита Высшего Евразийского экономического совета были приняты и подписаны следующие документы:

1. Решение Высшего совета "О почетном Председателе Высшего Евразийского экономического совета";

2. Решение Высшего совета "О вопросах подписания Соглашения об обмене информацией, о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китайской Народной Республики";

3. Решение Высшего совета "О вопросах подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны";

4. Решение Высшего совета "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2019-2020 годы";

5. Решение Высшего совета "О Совете по промышленной политике Евразийского экономического союза";

6. Решение Высшего совета "О награждении медалью "За вклад в развитие Евразийского экономического союза";

7. Распоряжение Высшего совета "О результатах мониторинга исполнения в 2017-2018 годах государствами-членами положений, предусмотренных правилами регулирования торговли, услугами, учреждения и деятельности";

8. Распоряжение Высшего совета "О некоторых вопросах реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза";

9. Распоряжение Высшего совета "О представлении информации в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий";

10. Распоряжение Высшего совета "О годовом отчете Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них за 2018 год";

11. Распоряжение Высшего совета "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета"

12. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

13. Протокол о распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС;

14. Совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе;

15. О подписании Протоколов о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

16. Протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года;

17. Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

18. Протокол о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года.

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