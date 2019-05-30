Евразийский вектор: как Молдова может расширить сотрудничество с ЕАЭС

В столице Казахстана прошел пятый, юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Какие перспективы в сотрудничестве с наднациональным экономическим сообществом может использовать наша республика - молдавские эксперты проанализировали ситуацию.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Молдова пока не в полной мере использует свой экспортный потенциал в торговле со странами Евразийского экономического союза - таким был один из основных посылов, который президент Игорь Додон озвучил на пятом, юбилейном саммите ЕАЭС в столице Казахстана.

Выступая на заседании Евразийской экономической комиссии в Нур-Султане, Додон отметил, что Молдова готова воспользоваться всеми преимуществами товарообмена и экономического сотрудничества с ЕАЭС.

"Наше участие в качестве страны-наблюдателя могло быть более эффективным, если бы в этот процесс активно включилось и правительство Республики Молдова. Но из-за внутриполитической ситуации, связанной с подготовкой и проведением парламентских выборов, мы были вынуждены реализовать свой статус наблюдателя преимущественно силами президентской команды", - сообщил Додон.

Глава республики отметил, что в стране всегда очень внимательно следили за новыми интеграционными процессами на просторах СНГ, начиная от момента создания Таможенного союза.

Корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался у экспертов, каковы шансы республики на расширение торговой кооперации со странами Евразийского экономического союза, и может ли Молдова, в принципе, стать полноправным членом сообщества, учитывая текущую геополитическую ситуацию в регионе?

Надуманные "но"

Как рассказал политический аналитик Борис Шаповалов, есть ряд мнимых аргументов, которые используют противники сближения Молдовы с ЕАЭС. Прежде всего, это рассуждения о том, что ситуация в соседней Украине создаст значительные логистические трудности для транспортировки молдавской плодоовощной и винодельческой продукции на рынки России и стран Евразийского союза в гораздо больших объемах, чем сейчас.

"Используются явно надуманные причины. Существуют правила международной торговли, четко регламентирующие порядок и процедуру передвижения и транзита грузов через определенные территории. В сотрудничестве со странами Евразийского союза Молдова кровно заинтересована, потому что именно там - основные рынки сбыта нашей сельскохозяйственной продукции", - считает Шаповалов.

Даже после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году, молдавская аграрная продукция на заполонила европейские рынки, в то же время республика упустила огромную нишу на рынках России и стран СНГ, считает эксперт. Молдове не стоит терять торговые связи с государствами Евросоюза, но спасением для страны станет лишь массированное возвращение молдавских товаров на огромные рынки ЕАЭС, уверен Шаповалов.

Один процент для богатой жизни

По информации, озвученной экспертом, сегодня Молдова по поставкам винодельческой и плодоовощной продукции покрывает лишь 0,3 процента от общего объема российского рынка. Казалось бы, пустяк, но для реанимации экономики страны и для лучшей жизни граждан достаточно добавить к имеющемуся показателю всего каких-то 0,7 процента.

"Додон не зря настаивает на значительном расширении сотрудничества с Евразийским союзом. Он - сильный экономист, который еще в составе кабмина Зинаиды Гречаной курировал экономическое развитие республики. Если бы нам удалось достичь отметки в 1 процент от покрытия российского рынка своими товарами, мы бы уже были богатейшей страной через несколько лет", - сказал Шаповалов.

Создание диалоговой площадки и проведение в Кишиневе заседания Евразийской экономической комиссии могло значительно ускорить сближение Молдовы с ЕАЭС.

Даже если действующее правительство республики явно не стремится налаживать контакты с этим наднациональным экономическим сообществом, сейчас процесс сближения можно реализовывать через заключение межрегиональных соглашений о сотрудничестве на уровне районов Молдовы и областей или крупных городов Российской Федерации, уверен Шаповалов.

Когда политика мешает экономике

Шансы вступить в Евразийский союз у Молдовы есть, однако их реализации мешает нынешнее политическое положение в стране, заявил корреспонденту Sputnik экономический эксперт Виорел Гырбу.

"В таких условиях сложно говорить о положительной динамике поставок молдавской плодоовощной продукции на рынки ЕАЭС. После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, показатели экспорта наших товаров в Россию значительно упали. Политическая составляющая здесь - налицо", - подчеркнул экономист.

Потенциал развития отношений Молдовы с Евразийским союзом есть, однако не стоит терять торгово-экономические связи со странами Евросоюза. Хотелось бы, чтобы Молдова нашла "золотую середину", смогла торговать и сотрудничать и с ЕАЭС, и с ЕС, однако при непонятной политической ситуации в стране сложно спрогнозировать, удастся ли это сделать, уверен Гырбу.

"Потенциал рынка ЕАЭС огромен и, конечно, Молдове было бы крайне заманчиво занять свой сегмент на нем. На данном этапе только президент пытается наладить экономические отношения с восточными партнерами, правительство и парламент не стремятся развивать кооперацию в этом направлении", - считает эксперт.

Реальны ли евразийские ожидания Молдовы, и есть ли шанс вступить в ЕАЭС>>>

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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