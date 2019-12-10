"Сотрудничество будет нарастать" - в ЕАЭС дали прогноз отношениям c Молдовой

Если правительство Молдовы займёт прагматичную позицию, то сотрудничество между предприятиями ЕАЭС и молдавскими будет нарастать, считает министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik, Мария Науменко. Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев сообщил о готовности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активнее взаимодействовать с властями республики Молдова.

"Молдова является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе и вполне может рассчитывать на активное участие всех государств ЕАЭС в интеграционных проектах. У Молдовы прямой доступ к нашим информационным базам по изучению возможностей интеграции. И мы понимаем, насколько важно для молдавской экономики восстановление кооперационных связей с Россией и другими государствами ЕАЭС. Если правительство займёт прагматичную позицию, то, я думаю, наше общение и сотрудничество между предприятиями ЕАЭС и молдавскими будет нарастать", - рассказал министр Sputnik Молдова.

Глазьев – известный российский политик, в начале 1990-х годов занимал пост первого замминистра, а затем и министра внешнеэкономических связей РФ. Позже был депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов. В 2008 году был заместителем генсекретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), а с 2009 по 2012 годы занимал должность ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. В июне 2012 года был назначен советником президента РФ.

Глазьев утвержден на посту министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК в октябре текущего года.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное в 2015 году на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. На сегодняшний день членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2018 году Молдова получила статус государства-наблюдателя ЕАЭС. Объединение имеет соглашения о зонах свободной торговли с Вьетнамом, Сербией и Сингапуром. Действует также соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

© Sputnik / ЕАЭС

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