Как в Приднестровье вспомнили трагическую дату начала Великой Отечественной

Карантин в регионе сохраняется, однако церемония возложения цветов по случаю 79-ой годовщины начала Великой Отечественной войны не отменили.

ТИРАСПОЛЬ, 22 июня – Sputnik. В Приднестровье продолжает свое действие карантин, однако страшную дату в истории - начало Великой Отечественной войны, не смогли не отметить. На Мемориале Славы в Тирасполе ранним утром прошла церемония возложения цветов. Правда, исходя из эпидемиологических реалий, в узком кругу участников, состоявшего из руководства региона во главе с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Россыпь живых цветов легла к памятникам и могилам защитников, в разное время отдавших жизни за свободу и независимость мирных граждан", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Героический путь

Красносельский назвал 22 июня 1941 года трагической датой, подчеркнув при этом, что это и день начала подвига советского народа, его героического пути длиною в 1418 дней к Великой Победе.

"Вечная память павшим, низкий поклон ветеранам. А те, кто пытаются переписать историю, близки к ее повторению, к открытию новой – темной – страницы истории, к возрождению того, что когда-то было уничтожено советским народом, Советским Союзом, – фашизма и нацизма", - отметил он.

Он напомнил, что в Приднестровье чтят прошлое, и жители региона являются продолжателями истории Советского Союза.

"У нас уделяется большое внимание сохранению памяти. Мы будем и дальше ее беречь и чтить. Это то, что мы можем сделать для тех, кто нас защитил, кто лежит в этой земле, за свободу которой отдал жизнь. По-другому и быть не может", – подчеркнул он.

Свеча памяти

В Приднестровье также традиционно проходит акция "Свеча памяти", во время которой зажигаются свечи в память обо всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Представительство Россотрудничества в Молдове и Координационный Совет Российских соотечественников Республики Молдова предложили провести ее на сей раз в онлайн-формате.

А именно, всем желающим принять участие в акции зажечь свечу у себя в домах, сфотографировать ее и до 24 июня, дня первого парада Великой Победы, разместить снимок на своей странице в социальных сетях под хештегами #Свеча_памяти #Я_Помню #День_Памяти #Россотрудничество_Молдова #Rossotrudnicestvo_Moldova.

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