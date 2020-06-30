Два тарана в небе Молдавии

Есть у Владимира Высоцкого замечательная песня, посвященная военным лётчикам: "Их восемь, нас двое". Да, именно при таких численных раскладах, а иногда и в еще более драматичных пропорциях встречали врага советские лётчики. Но с первых дней войны, несмотря на численное превосходство противника, они доказали врагу: небо без боя немцы не получат. И бой этот будет не на жизнь, а на смерть.

29 июня 1941 года на воздушную разведку вылетела группа под командованием командира эскадрильи 55-го истребительного авиационного полка капитана Федора Атрашкевича. Пройдя по обозначенному планом разведки маршруту, советские лётчики далеко ушли вглубь вражеской территории. На аэродроме Роман было обнаружено крупное скопление вражеской техники противника. Капитан Атрашкевич принял решение атаковать.

Из воспоминаний трижды Героя Советского Союза, Главного маршала авиации, Александра Покрышкина:

"День был горячий, напряженный. Заправившись горючим и боеприпасами, наше подразделение снова летит штурмовать вражеские войска. Впереди звено под командованием Федора Атрашкевича, а за ним, в колонне, остальные. Перед переправой заметили скопление противника: танки, автомашины, артиллерия. Навстречу нам замелькали трассы. Прорвавшись через их заслон, с пикированием бросаем бомбы, обстреливаем цели из пулеметов. С набором высоты вытягиваемся друг за другом в круг, пикируем повторно. Под нами горят автомашины, во все стороны разбегаются и падают пехотинцы. Зенитный огонь неистовствует.

Вдруг за передним самолетом потянулась струя дыма и огня. Возглавлял группу Атрашкевич, — значит, его машину подбила зенитка. Как защемило в этот момент сердце. Все следили за самолетом командира эскадрильи. Пламя разгорелось. Было ясно, что к своим он уже не дотянет... И вдруг самолет резко из горизонтального положения перешел в пикирование. Было видно, что он нацелен в самую гущу вражеской техники. Взрыв разметал ее.

Погиб наш командир, погиб геройски. Решил ли Атрашкевич идти на таран или же был убит в воздухе — мы никогда не узнаем. На самолете не было радиостанции. Все мы знали его как отважного воздушного бойца, умного и душевного человека, требовательного и вдумчивого командира. В самое трудное время Великой Отечественной — в ее начальный период — он учил нас воевать, учился сам, был примером самоотверженности".

Посмертно капитан Атрашкевич был удостоен ордена Красного Знамени. В архивных документах он до сих пор значится не вернувшимся с боевого задания. Место его погребения также до сих пор не известно.

Война безжалостно играет судьбами людей, иногда совершая немыслимые повороты в их судьбах. 30 июня 1941 года над своим родным селом Константиновка Каменского района последний бой принял старший лейтенант Семен Хархалуп. На его боевом счету уже было несколько сбитых вражеских машин, причем одна - в результате тарана, совершенного за три дня до гибели. Родители отважного лётчика видели последний бой сына, как в отчаянном порыве он пошёл в крутое пике, вонзившись в родную землю. Когда тело пилота извлекли из разбитой машины, сомнений не оставалось – это был их Сёма.

"Погибшие в небе над Родиной становятся небом над ней" - гласит надпись на памятнике, установленном в селе Константиновка, на могиле Семена Хархалупа. Сам монумент представляет собой хвостовое оперение истребителя МИГ-3, на котором отважный сын молдавской земли принял свой последний бой. Эти слова в равной степени относятся ко всем героям неба, не вернувшимся из боевых вылетов.

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