17:39 16 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.63
Поиск
Участники акции Бессмертный полк в Москве. Архивное фото.

Организаторы "Бессмертного полка": срок проведения шествия откладывается

© Sputnik / Eugene Odinokov
Наследники Победы
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/_nasledniki_velikoi_pobedy/20200716/30957340/organizatory-bessmertnogo-polka-srok-provedeniya-shestviya-otkladyvaetsya.html

Акцию, которая традиционно проводится 9 мая, перенесли на 26 июля, День Военно-морского флота. Новая дата пока не названа.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Организаторы перенесли шествие "Бессмертного полка", назначенного на 26 июля.

Акция Бессмертный полк
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Завершился победный марш "Бессмертного полка онлайн"

Новая дата пока неизвестна.

Изначально мероприятие должно было состояться в День Победы 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Позже Владимир Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота.

Накануне СМИ сообщили, что акцию снова могут перенести. Эту информацию подтвердил РИА Новости председатель центрального штаба "Бессмертного полка России" народный артист СССР Василий Лановой. По его словам, шествие может состояться 2 или 3 сентября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Трансляция «Бессмертного полка онлайн»: свыше 20 миллионов просмотров


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Встреча советского космонавта и американского астронавта после стыковки кораблей Союз-Аполлон.
"Рукопожатие в космосе": годовщина стыковки "Союз — Аполлон"
Дозаправка, запуски ракет и воздушное патрулирование: учения российских самолетов дальней авиации.
Дозаправка, запуски ракет и воздушное патрулирование: учения российских ВВС
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться