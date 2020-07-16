Организаторы "Бессмертного полка": срок проведения шествия откладывается

Акцию, которая традиционно проводится 9 мая, перенесли на 26 июля, День Военно-морского флота. Новая дата пока не названа.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Организаторы перенесли шествие "Бессмертного полка", назначенного на 26 июля.

Новая дата пока неизвестна.

Изначально мероприятие должно было состояться в День Победы 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Позже Владимир Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота.

Накануне СМИ сообщили, что акцию снова могут перенести. Эту информацию подтвердил РИА Новости председатель центрального штаба "Бессмертного полка России" народный артист СССР Василий Лановой. По его словам, шествие может состояться 2 или 3 сентября.

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