Туризм как средство от беспамятства

Спустя 75 лет после Победы не остывает набатный мотив бессмертных строк "Реквиема", написанного Робертом Рождественским:

"Детям своим расскажите о них,

Чтобы помнили.

Детям детей расскажите о них,

Чтобы тоже запомнили".

Клуб горного туризма "Траверс", при поддержке Русского историко-патриотического клуба и поискового отряда "Август" на протяжении многих лет ведет работу по патриотическому воспитанию молодёжи, фактически возродив в Молдове военно-туристический туризм как явление. Ежегодно сотни детей разных возрастов участвуют в походах по местам боевой славы, проходя по дорогам, хранящим память о событиях Великой Отечественной войны.

© Photo : А. Петрович Участники похода на Шерпенском плацдарме

В минувшие выходные трёхдневный пеший поход прошёл в Страшенском и Каларашском районах, по местам партизанской славы. Участники похода побывали в селе Сэесены, у братской могилы бойцов партизанского отряда "Журналист", действовавшего в молдавских лесах весной 1944-го года.

В лесной чаще сохранился колодец, из которого партизаны брали воду, а также следы землянки штаба отряда. Кстати, землянка простояла еще долгие послевоенные годы, старшие инструкторы похода прекрасно помнят, как она выглядела. Сегодня на её месте остался лишь котлован. Туристы и поисковики приняли решение восстановить блиндаж в память о героях народной войны.

© Photo : А. Петрович У братской могилы бойцов партизанского отряда Журналист

Параллельно пешему походу по водам Днестра двигались участники водного путешествия. Группа юношей и девушек – студентов кишиневских ВУЗов, спускалась по течению главной молдавской реки с задачей посетить мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм". Туристы увидели берега плацдарма с воды, именно с тех точек, откуда в апреле 1944-го года на лодках и плотах переправлялись наши воины на штурм высоты.

"Припарковав" плавсредства на берегу, невдалеке от памятника воинам 13-го отдельного штрафного батальона, молодые люди побывали непосредственно на мемориале "Шерпенский плацдарм", посетили воинское кладбище, на котором погребены советские солдаты, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций.

Рассказать о Великой Отечественной войне детям XXI-го века – задача непростая. Здесь не подойдет нудный рассказ с перечислением цифр, дат, названием фронтов и соединений. К большому сожалению, и современные школьные учебники не выступят здесь помощниками, внося в детские умы спорные и противоречивые трактовки. История войны – довольно сложный для повествования материал, а потому для его подачи необходимы особые формы, способные достучаться до детских сердец. Походы по местам боевой славы как элемент военно-исторического туризма прочно зарекомендовали себя эффективным средством патриотического воспитания молодежи.

В Советской Молдавии центром военно-патриотической работы выступал Республиканский Штаб походов по местам боевой славы под руководством ветерана Великой Отечественной войны, полковника Евгения Красовского. Впервые по его инициативе, получившей название "Дорогой отцов-героев" в нашей стране стали проводиться походы по местам сражений и битв. Эстафеты, посещения музеев и памятников, встречи с ветеранами – каждый туристический выход был наполнен событиями и мероприятиями.

© Photo : А. Петрович Участники водного похода. На заднем плане - следы военной переправы через Днестр в 1944-м году

По приглашению туристов автору этих строк посчастливилось побывать на обоих маршрутах. Организаторы просили рассказать детям о военных событиях, происходивших на молдавской земле 76 лет назад. Здесь нет трибун и микрофонов, нет возможности показывать архивные фотографии и видеокадры.

Актовый зал – лесная поляна, естественное освещение - пламя костра. К нему тянутся, спасаясь от комаров. Запланированная лекция с первых минут превращается в беседу, в которой звучат неожиданные вопросы, семейные истории про переживших войну родственников, впечатления от прочитанных о войне книгах. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы помешать непростому разговору о жизни и смерти, подвиге и предательстве, памяти и забвении. Здесь сидящие у походного костра дети получают прививку от беспамятства, угадывая в пламени отблеск великой Победы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova