Драматическая история героя: увековеченный дважды

На третий день Ясско-Кишиневской операции войска 2-го и 3-го Украинского фронтов замкнули кольцо окружения вокруг группы армий "Южная Украина".

В котле оказались 18 дивизий противника, которым любой ценой было необходимо прорваться через Прут и уйти на территорию соседней, пока еще союзной, Румынии. Одно из направлений прорыва проходило через сёла Коврулуй и Колибабовка Леовского района.

26 августа 1944 года 19-я стрелковая Воронежская дивизия получила задачу плотно замкнуть кольцо окружения и уничтожить группировку противника, пытавшегося прорваться через боевые порядки дивизии. На острие вражеского контрнаступления встал 1310-й стрелковый полк под командованием подполковника Дубровского.

Выписка из журнала боевых действий 1310 стрелкового полка:

"Полк отразил 5 контратак противника, ведя борьбу с танками и самоходными орудиями, прорвавшимися из Чадыр, уничтожил до 1500 немецких солдат и офицеров, большое количество техники противника, захватил в плен более 1000 солдат и офицеров…"

Во время отражения одной из контратак противника, командование передовыми частями принял на себя заместитель командира по политической части, гвардии майор Никодим Злобин.

© Photo : А. Петрович Гвардии майор Никодим Злобин, дважды увековеченный на молдавской земле

"В бою за Социалистическую родину в деревне Колыбаевке ( Колибабовка – прим.автора) полк вел ожесточенные кровопролитные бои. Тов. Злобин, находясь непосредственно в боевых порядках, неоднократно личным примером увлекал бойцов и офицеров на боевые подвиги. Пламенным словом и личным мужеством мобилизовал состав полка на разгром окруженной группировки войск противника…В отражении одной контратаки противника гв.майор т.Злобин будучи смертельно ранен, призывал личный состав полка уничтожать немецко-фашистскую нечисть".

© Photo : Архив Подвиг народа Наградной лист на Никодима Злобина за бои в Молдавии

Одним из мифов о Великой Отечественной войне, стало очернение политического состава Красной армии. Дескать, и воевать они не воевали, сидели в далёких от линии фронта штабах, и вообще занимались только тем, что мешали командирам управлять вверенными им подразделениями. Мифотворцы намеренно умалчивали о неоспоримых исторических фактах. О том, что немцы не брали в плен политруков, а если те и попадали в руки фашистов, то подлежали немедленному уничтожению. Среди удостоенных звания Героя Советского Союза, более 300 человек - представители политического состава Красной армии. И, наконец, главное. На фронте пуля не различает погон и званий, а потому гибли комиссары также, как и все.

Гвардии майор Никодим Злобин посмертно был удостоен ордена Отечественной войны. Похоронен в селе Колибабовка. С фронта его не дождалась жена Ульяна и пять дочерей.

© Photo : А. Петрович Имя майора Злобина, ошибочно указанное на памятнике в селе Коврулуй

Ввиду ошибки, закравшейся в архивные документы, имя майора Злобина значилось на памятнике в соседнем селе Коврулуй. И только после проведения архивных поисковых работ, было доподлинно установлено, что местом его захоронения является село Колибабовка.

На одном из сайтов опубликовано письмо внучки Никодима Злобина, Светланы Усовой. "Наша семья с 70-х годов ХХ в. ведёт поиск сослуживцев деда. В советские годы мы имели тесную связь с администрацией с. Кувурлуй Молдавской ССР и школой, расположенной в с. Кувурлуй (вели переписку, приезжали в с. Кувурлуй в дни празднования Победы). К сожалению, с 90-х годов эта связь утрачена".

22 августа в селе Колибабовка состоялось открытие отреставрированного памятника на братской могиле советских воинов, погибших при освобождении села в 1944-м году.

В ходе реставрации имя гвардии майора Злобина было увековечено на гранитных плитах. Так, герой Великой Отечественной войны оказался дважды увековеченным на молдавской земле.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova