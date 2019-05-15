Кто мечтал о "Вьетнаме для СССР", или От оружия для моджахедов до Усамы бен Ладена

Sputnik представляет спецпроект Афган.Online – мобильный сериал, основанный на реальных событиях 1978-2001 годов. Что было бы, если президенты США, советские генсеки, лидеры афганского правительства и полевые командиры вели соцсети, выкладывали фото и видео? Смотрите полную версию проекта в озвучке Гоблина (Дмитрия Пучкова).

В апреле 1978 года к власти в Афганистане пришла Народно-демократическая партия. Новое правительство во главе с Нур Мохаммадом Тараки взяло курс на строительство светского государства.

Антиисламские реформы вызвали недовольство многих слоев афганского общества. Оппозицию поддержали Иран и Пакистан. Помощь повстанцам начала оказывать американская разведка. Более четырех тысяч переодетых стражей исламской революции проникли в город Герат и подняли восстание. В стране началась гражданская война.

Правительство Тараки оказалось в чрезвычайно сложном положении. Кабул стал настойчиво просить Советский Союз о военной помощи. Москва втягиваться в войну не хотела.

Правительству Тараки удалось погасить восстание в Герате, но против премьера начали готовить заговор. Интриги плел глава МИД Хафизулла Амин. Он пригласил Тараки в свою резиденцию, после чего премьер пропал. Амин заявил, что тот находится на лечении, и сам возглавил правительство. Но вскоре стало известно о гибели Тараки - его задушили офицеры охраны.

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В стране начались массовые репрессии, а исламисты продолжили наступление.

Москве не нравились действия Амина. Кроме того, стало известно о его связи с ЦРУ. Было решено свергнуть неугодного премьера, а на его место поставить Бабрака Кармаля.

Поводом для операции стали просьбы самого Амина о военной помощи. С сентября по декабрь он обращался к Москве семь раз. В результате 12 декабря 1979 года советское руководство решило ввести в Афганистан войска.

© Sputnik / Илья Питалев Громов: Ввод войск в Афганистан был опережением действий американцев - интервью

Штурм дворца Амина произошел 27 декабря 1979 года. Уникальная операция спецподразделений КГБ и ГРУ длилась 43 минуты. Амин был убит.

Мировое сообщество, которое до этого обращало мало внимания на происходящее в Афганистане, резко осудило ввод советского контингента.

Президент США Джимми Картер выступил с программной речью, в которой назвал советское вторжение в Афганистан "самой большой угрозой миру со времен Второй мировой войны". Действия СССР осудили в ООН, 65 стран бойкотировали Олимпийские игры в Москве.

Концепцию противостояния Советскому Союзу в регионе сформулировал советник по национальной безопасности президента США Збигнев Бжезинский. Именно с его подачи Вашингтон начал активно сотрудничать с разведкой Пакистана, готовить афганских моджахедов и снабжать их оружием на сотни миллионов долларов ежегодно. Операция ЦРУ в Афганистане стала самой дорогой в истории управления.

Лидер моджахедов, которых поддерживали США, Джалалуддин Хаккани позже фактически возглавил Талибан*. Именно он завербовал молодого Усаму бен Ладена в ряды террористов.

В 1986 году главой Афганистана стал Мохаммад Наджибулла, с которым многие связывали надежду на прекращение гражданской войны. К этому времени погибли свыше полумиллиона жителей страны, а еще 6 миллионов покинули дома и стали беженцами.

Но на активности моджахедов не сказалось даже потепление отношений между Москвой и Вашингтоном после прихода к власти в СССР Михаила Горбачева. Американская разведка продолжала снабжать их оружием.

© Sputnik / Miroslav Rotari Память не меркнет: как в Кишиневе отметили 30-летие вывода войск из Афганистана

В апреле 1988 года после переговоров в Женеве Горбачев объявил, что через месяц СССР начнет вывод войск из Афганистана. Советские солдаты полностью покинули страну 15 февраля 1989 года.

После ухода "шурави" гражданская война в Афганистане разразилась с новой силой. Оставшись один на один с исламистами, Кабул терпел поражение за поражением.

Положение афганских властей стало еще более шатким после августовского путча 1991 года в Москве. В 1992 году Наджибулла остался без поставок советского оружия. В апреле моджахеды заняли Кабул.

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Настоящая драма разыгралась при эвакуации российских дипломатов и их семей. Первые два военных самолета благополучно улетели, а по третьему боевики открыли минометный огонь. Он сгорел прямо посреди взлетной полосы. Дипломатам все же удалось покинуть воюющую страну.

Судьба Наджибуллы оказалась трагичной. Он попал в руки исламистов и умер мучительной смертью.

В истерзанном гражданской войной Афганистане на арену выходит новое исламистское движение – Талибан*. Его лидером становится Мухаммад Омар. Радикальные исламисты контролировали страну с 1996 вплоть до 2001 года.

© Sputnik / Andrey Solomonov Годовщина вывода советских войск из Афганистана 21

Они уничтожали исторические памятники и казнили людей за малейшую провинность.

Роковым для Омара стало решение дать убежище Усаме бен Ладену, лидеру крупнейшей в мире террористической сети Аль-Каеда*. После атаки на США 11 сентября 2001 года Белый дом в свою очередь принял решение о вторжении в Афганистан. Операция под название "Несокрушимая свобода" официально завершилась в 2014 году, но и теперь в Афганистане остается военный контингент НАТО.

Гражданскую войну в Афганистане так и не удалось остановить, а Талибан* переживает возрождение. Под контролем радикалов оказывается все большая часть страны. И международному сообществу, в том числе и Вашингтону, в поисках политического решения афганского конфликта придется с ними считаться.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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