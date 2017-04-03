Балканские выборы: патриотический тренд

Павел Потапейко, Sputnik Беларусь

Неделю назад болгары избирали парламент, а вчера сербы голосовали за нового президента. К обеим кампаниям было приковано внимание аналитиков, поскольку они стали мерилом популярности Евросоюза на Балканах, своеобразным референдумом о "европейском выборе".

​Если Болгария — "новобранец" в ЕС, то Сербию так пока и не приняли. Зато обе соседки — славянские православные нации, обе долго были в составе Османской империи и обе имеют существенные этноконфессиональные меньшинства. При этом в Болгарии избиратели разделились почти поровну на энтузиастов ЕС и евроскептиков, а в Сербии большинство — за многовекторность и осторожность в подключении к интеграции.

От премьера-фаворита до студента-приколиста

Если болгарский политический ландшафт заметно расколот, то на сербском, напротив, наблюдается консолидация. В свое время и уходящий глава государства Томислав Николич, и победитель выборов, нынешний премьер-министр Александр Вучич, вышли из Сербской радикальной партии неистового Воислава Шешеля (недавно оправданного Гаагским трибуналом). Шешель тогда заклеймил их как предателей. Но созданная ими Сербская прогрессивная партия перетянула к себе большую часть электората СРП. Она нашла удачное решение, позиционируя себя прежде всего как сербских патриотов, но не отвергая и пути в Евросоюз. Только с учетом национальных интересов, а не безоговорочно, как прозападные "демократы", готовые, по мнению многих сербов, на все, лишь бы угодить Брюсселю и Вашингтону.

​Результатом такого "гибкого патриотизма" стала решительная победа возглавлявшейся СПП коалиции ровно год назад на выборах в парламент — Скупщину. Под руководством премьер-министра Вучича этот блок завоевал более 48% голосов и 131 место из 250.

65-летний Николич мог идти на второй президентский срок, стабильно лидируя в опросах с рейтингом выше 50%. Однако в начале этого года он и премьер провели встречу, после которой объявили, что на высший пост пойдет 47-летний Вучич. Причем Николич отметил, что по-прежнему будет участвовать в управлении страной. Это породило толки о "рокировке".

Остальные кандидаты безнадежно отставали. Прозападные силы надеялись лишь на одно — что Вучич не сумеет победить уже в первом туре. Но даже если бы так и случилось, рассчитывать им было не на что.

Ведь в президенты пошел и Шешель, которому опросы давали до семи процентов. А его электорат явно не достался бы "демократам". В выборах участвовал и лидер консервативной евроскептической партии "Двери" Бошко Обрадович. Правда, опросы давали ему всего около 3-4%, но, опять же, это был бы ресурс скорее для Вучича.

Прозападные силы сделали ставку на бывшего омбудсмена (уполномоченного по правам человека) Сашу Янковича. Но опросы давали ему не более 12-15. На том же электоральном поле с ним соперничал Вук Еремич, бывший министр иностранных дел. Его поддержка колебалась на уровне 7-8%. Убежденный либерал-западник Саша Радулович, бывший министр экономики, набирал не более двух-трех процентов.

Самым экзотическим кандидатом был 26-летний студент-юморист Лука Максимович, высмеивающий политиканов, выступая под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый. Его участие было явным перформансом, но за весельчака собирались отдать голоса 8-9% сербов!

​Было еще четыре кандидата, набиравшие не более полутора процентов каждый — христианский демократ-евроскептик Александр Попович, мэр небольшого городка Милан Стаматович, сторонник сближения с Россией Мирослав Парович и поборник широкой автономии Воеводины Ненад Чанак.

Таким образом, любой прозападный политик во втором туре не набрал бы 40% при самом лучшем раскладе, а Александр Вучич даже в случае второго тура был бы обречен на победу.

В итоге все произошло согласно опросам, и даже еще более неутешительно для "атлантистов". Вучич победил уже в первом туре — после подсчета 95 процентов голосов у него более 55%. Надежда "западников" Янкович добился максимума — 15%. Третье место досталось приколисту Белому — за 9%. А вот "демократ" Еремич и пламенный Шешель набрали заметно меньше, чем им давали опросы — 5,5 и 4,5 процента соответственно. У евроскептика Обрадовича — 2,5%, остальные — по проценту-полтора у каждого. Последним к финишу пришел Парович с долями процента.

Между славянской дорогой и европейским путем

Сравнивая выборы в двух соседних балканских странах, можно видеть, что и в Сербии, и в Болгарии политикам для победы необходимо было отстаивать не некие "общечеловеческие" и "общедемократические" ценности, а конкретные национальные интересы.

​Вучич всегда прямо и откровенно выступал за укрепление отношений с Москвой и Минском, хотя поддерживал и "европейский вектор".

Лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Борисов также говорил о важности исторических связей славян, но акцент все же всегда делал на "европейском пути". А сегодня и он, и его соперница-социалистка готовы создать коалиционный кабинет с "Объединенными патриотами", кого еще вчера все дружно называли ксенофобами и ультраправыми популистами.

Можно видеть, что для балканских лидеров, пусть и в разной степени, характерно стремление уйти от противостояния Запада и России, поскольку оно выгодно кому угодно, но уж точно не Сербии и не Болгарии.

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