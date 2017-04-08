Григорий Каменев: подвиг на войне и в мирной жизни

Григорий Матвеевич Каменев в 1944 году участвовал в освобождении Молдовы (Умано-Ботошанская операция) от немецко-румынских фашистских захватчиков.

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Борода на память

Каменев был начальником штаба отряда "За освобождение Советской Молдавии", а позже — комиссаром отряда имени Ворошилова, реорганизованного ко времени Умано-Ботошанской операции в шестой батальон Первого молдавского партизанского соединения.

"Стройный, всегда подтянутый, быстрый в движениях, он появлялся рядом с бойцами в самые неожиданные минуты. И это подтягивало каждого, дисциплинировало и радовало", — так вспоминали бойцы своего комиссара.

Промеж собой партизаны называли Каменева ласково — Бородой за длинную и пышную каштановую бороду, которую по воспоминаниям очевидцев в первом соединении носил только он, а в подразделении легендарного Сидора Ковпака — уроженец левобережья Днестра знаменитый Петр Вершигора. Когда Григория Матвеевича перевели в другое подразделение, он при расставании дал боевым товарищам слово никогда не сбривать бороду. Свой завет Каменев сдержал.

© Photo: Григорий Каменев Григорий Каменев в годы Великой Отечественной войны. Фото Петра Вершигоры

Будучи преподавателем по профессии, Каменев часто говорил тем, кто пошел на фронт прямо со школьной скамьи: "Вы обязательно будете учиться. Ну а пока повоюем, да так, чтоб враги нас запомнили!".

Воины и дворяне

Сын Каменева, Сергей Григорьевич, рассказал корреспонденту Sputnik о том, что Григорий Матвеевич родился в городе Щигры Курской губернии. Отец его мой погиб смертью храбрых во время Брусиловского прорыва в 1916 году, а мать умерла от тифа в 1918 году. Оставшись без обоих родителей, Григорий с 12 лет работал лампоносом в шахте.

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"Каменевы служили Родине на военной и государственной службе как минимум с 1654 года, когда русский царь Алексей Михайлович назначил Федосея, сына сотника Петра Каменева воеводою Курской губернии и жаловал ему дворянство", — сообщил сын героя этого очерка Сергей Каменев.

В 1940 году постановлением совнаркома СССР Каменев был направлен из Новочеркасска, где работал директором техникума, в освобожденную от румын Бессарабию для организации народного просвещения, был назначен заведующим отелом народного образования Сорокского района.

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Война

Грянула война. Григория Матвеевича откомандировали в Московскую область на подготовку организаторов партизанских отрядов.

"В 1942 году Каменев в числе пяти человек, — командир, комиссар, начальник штаба, особист (сотрудник особого отдела, из кадров НКВД) и радист, — был десантирован в Брянские леса, в зону контроля соединением партизанских отрядов Сумской области под командованием Ковпака. Из разрозненных групп окруженцев и местных жителей при поддержке служб Ковпака был сформирован рейдирующий партизанский отряд", — вспоминает рассказы отца Сергей Григорьевич.

Координировали отряд из Центрального штаба партизанского движения, созданного в начале 1942 года при ставке верховного главнокомандующего.

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Тогда Каменев и познакомился с Вершигорой, заместителем Ковпака по разведке. Дружбу с ними обоими наш герой сохранил и на долгие годы после войны.

Отряд осуществлял диверсии на железной дороге, подрыв мостов и коммуникаций врага по согласованию с командованием соединения Ковпака.

Дальше начиналась Европа

В октябре 1942 года при Украинском штабе партизанского движения был создан Молдавский отдел партизанского движения. В начале 1943 года на территории Украины и Белоруссии были сформированы и действовали еще несколько рейдирующих отрядов. А уже в мае 1943 было принято решение об объединении этих отрядов и создания Первого молдавского партизанского соединения. В тыл врага был направлен секретарь Центрального комитета Компартии республики Иван Алешин, чье имя до 1990 года носила одна из улиц Кишинева.

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"В июне 1943 года в Полесье закончилось формирование Первого молдавского соединения, куда вошел и отряд "За освобождение Советской Молдавии". Перед командованием отряда была поставлена задача совершить рейд по тылам противника в Ровенской, Луцкой, Тернопольской и Каменец-Подольской областях и выйти в район Хотина для форсирования Днестра. Так отец возвращался в Молдавию — с боями", — рассказывает Сергей Каменев.

В январе 1944 года партизанские отряды были переформированы в батальоны и продолжили свой боевой путь в район Хотина. Каменеву было присвоено воинское звание капитан.

Летом 1944 года после освобождения части МССР партизанские батальоны, прошедшие боевой путь от Белоруссии до Молдовы, были расформированы. Дальше начиналась Европа, где предстояли другие бои. Там, в странах, которые еще предстояло освободить от гитлеровцев, были свои, возможно, не менее героические партизаны, но советские войска шли дальше уже только регулярными соединениями.

После войны

После освобождения Молдовы Григорий Каменев отравился на прием к первому секретарю ЦК КП республики, где услышал: "До Берлина и без тебя дойдут, а ты должен восстанавливать органы советской власти здесь, куда тебя направили по постановлению Совнаркома СССР еще в 1940 году, и распоряжения этого никто не отменял".

"Отца назначили заместителем председателя Сорокского уездного исполнительного комитета, позже перевели завотделом в Уездный комитет партии. А после упразднения уездного деления Молдавии в 1949 году он перешел на преподавательскую работу в Сороках — читал политэкономию и историю КПСС в местном торговом техникуме. Когда техникум перевели в Кишинев, то отец, не пожелав переезжать в столицу республики, устроился в школу №2", — рассказывает сын товарища Бороды.

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Каменева навещал другой партизан, а в те годы уже зампред совета министров МССР Герасим Рудь (во время войны — комиссар Первого молдавского партизанского соединения, позже — государственный и партийный деятель республики — ред.) и приглашал переехать в Кишинев. Но Григорий Матвеевич отвечал ему так: "Здесь, в Сороках, я сплю с открытыми окнами, слыша пение соловьев, и это напоминает мне о родине, что под Курском".

"Отцу был чужд карьеризм и было свойственно обостренное чувство справедливости. Мне кажется, что именно поэтому он не стал ни секретарем ЦК, ни председателем Совмина, хотя мог бы, о чем говорят проявленные в войну и в мирное время качества его личности", — считает Сергей Григорьевич.

Рудю Каменев однажды помог избежать крупных неприятностей. Не зная деталей и сути вопроса, Сергей Григорьевич помнит только, что его отец с кем-то еще летал в Москву, что отстоять боевого товарища перед вышестоящим начальством. К счастью, им это удалось, и Герасим Яковлевич продолжил работать на благо республики.

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Григорий Каменев с детьми

Помогал всем

© Sputnik/ Дмитрий Дебабов За что давали звание Героя Советского Союза в первые дни ВОВ Тем не менее, знаменитого партизана обожали все, и не зря. После войны, когда страна в буквальном смысле слова лежала в руинах, Каменев выписал с Дальнего Востока родителей жены и других родственников. В семье учителя-фронтовика в те годы всегда кто-то жил из его сослуживцев, тех, кто шел с ним в бой против нацистов — у кого-то из них не сложилось в мирной жизни: не дождалась жена, умерли все родные.

"Отец всем всегда помогал устроиться, поддерживал. Мог спокойно снять с себя костюм и одеть нуждающегося боевого друга. Мама иногда сокрушалась: "Как я устала от этого заезжего двора!". А отец с улыбкой отвечал ей: "Машенька, ты должна быть рада, что у нас есть такая возможность — помогать другим"", — вспоминает Сергей Георгиевич.

Каменев очень дорожил и гордился добрыми взаимоотношениями с Петром Вершигорой, заместителем не менее легендарного Ковпака в партизанском соединении. Вершигора дважды был в Сороках после войны. Фотографию Каменева, запечатленного в период рейда по фашистским тылам, — по ней в далеком уже 1970 году запомнила героя войны тогдашняя молодежь, прочитав статью "Звёзды не гаснут" в "Советской Молдавии", — сделал именно Вершигора.

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Не менее теплые отношения сложились у Бороды и с Сидором Ковпаком, который радушно принимал боевого друга после войны в Киеве.

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"Отец был душой любой компании. Он отлично танцевал, хорошо пел, прекрасно декламировал. Его "коронкой" была "Девушка и смерть" Горького. Свое боевое военное прошлое никогда не выпячивал", — утверждает сын героя.

Верность мужу и отцу

Григорий Каменев умер в 1965 году от лейкемии во время очередной госпитализации в Кишиневе, похоронен в Сороках.

© Photo Григорий Каменев

Как говорили старожилы Сорок, в последний путь никого не провожало столько людей, сколько Каменева. Гроб с его телом уже заносили на кладбище, что в нагорной части города, а замыкающая часть процессии двигалась еще мимо крепости — расстояние между этими двумя местами приличное. Хоронили со всеми воинскими почестями.

"На похоронах Герасим Яковлевич Рудь утешал меня: "Сергей, такая война за спиной, да и годы!..". Я очень сожалею, что мне почти не довелось пообщаться с отцом в моей сознательной жизни. Когда его не стало, мне было всего двадцать", — с грустью говорит Сергей Григорьевич.

Сейчас сыну знаменитого товарища Бороды — 71 год, и он часто вспоминает об отце, который и до 59-ти не дожил.

Супруга Григория Матвеевича, Мария Степановна, до 1985 года работала педагогом в городской школе №2 имени Пушкина, умерла в 2007 года. Сын вспоминает, что к матери после кончины отца приезжали с предложениями руки и сердца, но она отвечала: "Что вы! После Григория Матвеевича для меня мужчин не существует".

Сам Сергей Григорьевич долгое время живет в России, но надеется, что прах его будет захоронен в родных Сороках, рядом с дорогими ему людьми.

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© Photo Григорий Каменев в Сороках

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