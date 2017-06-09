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Президент РФ В. Путин в Кремле, архивное фото

Он пришел, посмотрел и победил

© Sputnik/ Михаил Климентьев
Аналитика
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Политический обозреватель немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюгман предупреждает, что президент США Дональд Трамп "делает сильным" президента России Владимира Путина

Если Дональд Трамп своими предполагаемыми отношениями с Россией хотел бы сделать большое одолжение Владимиру Путину, то по крайней мере в Персидском заливе он это делает. Потому что правитель России стал главным победителем в глобальной геополитической борьбе, в ходе которой Кремль долгое время выглядел проигравшим, цитирует Брюгмана ИноСМИ.

LIVE: Встреча Владимира Путина с руководителями крупнейших иностранных компаний
© Ruptly.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Встреча Владимира Путина с руководителями крупнейших иностранных компаний

До щекотливой ближневосточной инициативы Трампа ситуация выглядела так: западные санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма, должны были изолировать Россию.

Российская экономика упала, миллиарды из московского стабилизационного фонда быстро сгорели. В Сирии последний союзник России — диктатор Башар Асад — был вынужден обороняться, так как оказался на грани свержения. Во время бомбардировок Западом Ливии Москва возмутилась, что правитель Муаммар Каддафи был свергнут вопреки мандату ООН. По мнению Кремля, в Ливии произошла организованная извне смена режима. По утверждениям из Москвы, НАТО все больше наседала на огромную империю. Владимир Путин сердился, отношения с Западом омрачились. Уже больше года понятие "новая холодная война" в Европе остается крылатым выражением.

Президент России Владимир Путин
© Sputnik/ Алексей Никольский
Путин утвердил изменения в закон о выборах президента

Сегодня ситуация выглядит совершенно иначе — лишь отчасти из-за действий хозяина Кремля Владимира Путина. А прежде всего потому, что он перенял тактику, которую успешно применяла его соперница Ангела Меркель, и которая теперь принесла пользу и ему: подождать и дать остальным самим разобраться. Это вкупе с несколькими активными самостоятельными шагами снова вывело на ведущие позиции в глобальной иерархии Россию, уже списанную со счетов историками, политологами и некоторыми западными политиками. И ее значение будет продолжать расти — в том числе благодаря Трампу.

Вероятно, в действительности никогда не будет доказано вмешательство российских хакеров в ход предвыборной борьбы в США с целью привести к власти Трампа. Так же, как и предположение, которое до сих пор остается темой только на CNN — будто киберпреступники из России так фальсифицировали сообщения на сайте информационного агентства Катара, что другие страны Персидского залива из-за этого изолировали маленькую страну.

Система ПРО США
© AFP/ GIL COHEN-MAGEN
Путин: Американские ПРО создают новый виток гонки вооружений

Но факт в том, что США и Европа так же страстно рассорились, как и арабский мир. Свою первую поездку глава Белого дома провел именно в Королевском дворце Саудовской Аравии. В Эр-Рияде Трамп восторженно расхвалил деспотов, не осознавая, что из-за своего упрямого поведения они зачастую были виновниками бунтов в регионе, которые были названы "арабской весной". В то время как Трамп в Эр-Рияде танцует арабский танец с саблями, западные спецслужбы обвиняют вождей суннитского ислама в поддержке салафитских групп, финансировании радикальных мечетей в Европе и покровительстве преступникам, совершившим теракт 11 сентября во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Но в финансировании террористов уличены Иран и Катар.

Своей политикой Трамп расколол арабов, которых на самом деле хотел объединить против Ирана. И он поддерживает тех, кто полагается на армию, а не на дипломатию, хотя суннитский альянс под руководством Саудовской Аравии не раз одерживал победу в борьбе за карликовый с военной точки зрения Йемен. Даже без помощи логистической и разведывательной поддержки США, Великобритании и Израиля.

Президент РФ Владимир Путин, архивное фото
© AP Photo / RIA-Novosti, Alexei Nikolsky
Путин - европейским партнерам: разберитесь, кто у вас "старший"

Когда Запад хотел изолировать Россию, Китай и Иран были на стороне Москвы. С тех пор, как у власти в Каире опять встали военные, Россия — снова желанный партнер в Египте. Нынешний конфликт в Персидском заливе гонит к Кремлю не только Катар, который уже обеспечил себе пакет акций российского нефтяного гиганта Роснефти. Турция, страна НАТО, в этом споре отвернулась от Европы. Антироссийские санкции никогда не касались по-настоящему важной газовой промышленности, и платежная система Swift не отключалась. К малодушной политике присоединяются все более громкие возгласы даже с Запада, призывающие отменить санкции.

В Сирии Россия решительно встала с Ираном на сторону диктатора Асада и теперь снова превратилась в одну из решающих сил в арабском регионе. Отвернувшаяся от Европы Турция давно уже видит в России близкого партнера. Иран твердо стоит на стороне Москвы.

Путин о разговоре Трампа и Лаврова
© Ruptly.
Путин о разговоре Трампа и Лаврова

Китай, которого Трамп оскорбил своим отношением к вопросам климата, и так уже близок Путину. В Ливии российские энергетические концерны уже давно и прочно обосновались и политически значительно теснее взаимодействуют с новым режимом, чем европейские конкуренты. Страны Персидского залива в данный момент политически разъединились сами. И Трамп не может отвернуться от России, когда речь идет о поисках партнеров в борьбе против международного терроризма. Сегодня о Путине можно сказать вариацией цитаты Юлия Цезаря: он пришел, посмотрел и победил.

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Теги:
Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия
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