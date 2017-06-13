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Страшно жить: как капиталисты превращают нас в роботов и потребителей

© RIA Novosti. Vladimir Astapkovich
Аналитика
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Современный мир заполнен различными товарами и ради их реализации продавцы готовы на самые изощренные методы.

Исмаил Рафигоглу, Sputnik Азербайджан

В современной торговле в ход идут рекламные трюки, предлагаются разные виды сервиса и длительный гарантийный срок, превышающий разумные пределы, предоставляются кредиты для покупки товара. Иногда продавцы готовы подарить клиенту еще пять-шесть предметов сверх реализуемой продукции. Кажется, что весь мир сошел с ума, всем нужно избавляться от излишков товаров.

На рынке можно найти столько предметов, что и не снилось королям Средневековья

Почему наша цивилизация вдруг переполнилась товарами? Откуда такое изобилие всевозможных предметов? Человечество всегда страдало от нехватки еды, одежды, сырья и готовой продукции. Ресурсы планеты Земля весьма ограничены, а постоянно растущей промышленности нужны новые территории, виды сырья, металлов, микроэлементов. Самым важным ресурсом и по сей день остаются нефть и газ. Именно из них добывается столь необходимая для экономики энергия. Многие окружающие нас предметы, скажем, из пластмассы, создаются из нефти или мазута. В любой произведенный товар заложена энергия, добываемая в основном из нефти и газа.

Магазин
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В мире более семи миллиардов людей, остро нуждающихся во многих товарах и услугах. Но они недоступны большинству. Супермаркеты заполнены различными предметами, но при этом многие могут лишь позволить себе созерцать их из-за высокой цены.

Конечно, каждый может купить что-то дешевое, но жизнь многих товаров коротка. Современная промышленность выпускает их больше, чем во все времена истории человеческой цивилизации. На рынке можно найти столько интересных и полезных предметов, что и не снилось королям Средневековья, но при этом даже очень богатые люди планеты не могут похвастаться наличием натуральной пищи на столе. А ведь даже любой крестьянин XVI века ел только естественные продукты. Даже используемые для сохранения продуктов консерванты были настоящими, природными приправами. Никто не додумался тогда добавлять в пищу неорганические химические соединения.

Мировая экономика отказывается от натуральных ингредиентов

Бизнес XXI века жесток. Производители товаров давно поняли, что естественными продуктами заполнить прилавки магазинов невозможно.

Мировая экономика практически отказывается от натуральных ингредиентов в пользу полученных экспериментальным путем в лабораториях химических консервантов.

Причем это касается не только пищевой промышленности. Например, при производстве спортивной обуви раньше использовали природный каучук, и после изобретения искусственной резины добыча каучука прекратилась, что обанкротило многие производства в азиатских и африканских странах. А ведь каучук намного полезнее для ног, нежели искусственная резина, но это мало кого волнует. Нужны более дешевые и доступные материалы.

Сайт интернет-аукциона eBay
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Мировые производители пищи поняли, что нельзя производить товары бесконечно. Они имеют свойство быстро портиться, поэтому на рынок выбрасываются товары с огромным количеством химических консервантов. Достаточно взглянуть на этикетки шоколадок или чипсов, и понятно, что эту пищу есть нельзя.

При этом СМИ и рекламные компании обрабатывают сознание людей таким образом, что никакие заверения о вреде тех или иных продуктов ничего не значат. Для населения нужно создать иллюзию насыщенности: много товаров, красивые этикетки, бесконечная реклама и дело сделано.

Действует так называемый принцип "запланированного устаревания"

Последние 20-30 лет гиганты по производству техники и автомобилей, а также строительных материалов стали выпускать товары с ограниченным сроком годности.

Действует так называемый принцип "запланированного устаревания". Скажем, в материнскую систему принтера закладывается небольшой чип, который остановит работу аппарата после определенного количества экземпляров. Если покупатель понесет принтер в сервис этой компании, то там посоветуют приобрести новый аппарат, так как ремонт обойдется дороже, чем покупка следующего. Достаточно лишь удалить этот чип, как принтер заработает лучше прежнего.

Бизнесу нужно продавать как можно больше товаров, а как это сделать, если старые товары работают лучше новых? Значит, нужно запускать программу устаревания.

Советская промышленность работала по иным стандартам. В домах наших бабушек и дедушек все еще работают холодильники ЗИЛ 50-х годов прошлого столетия. Причем бесперебойно. Философия советского производства была направлена на то, чтобы товары служили долго и не выходили из строя в первые два-три года своей работы. До сих пор многие детали советского производства служат без поломок.

Девочка из Звонка
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Иные стальные инструменты советских времен могут сохранять прочность более ста лет. Производимый в СССР лимонад готовился из натуральных сиропов, поэтому имел небольшой срок годности, а нынешние производители газировки добавляют в лимонады ароматизаторы вкуса, но это лишь обман.

Такая лампа стала бы разорением для ламповой промышленности

О качестве товаров можно поспрашивать представителей старшего поколения и любой вам скажет, что товары в магазинах уже не те. Всем известна так называемая "столетняя лампа", непрерывно горящая с 1901 года. Безусловно, такая лампа стала бы разорением для ламповой промышленности. Современные производители установили ограниченный срок для работы своих ламп – всего 1000 часов. Но, кажется, что лампы не отрабатывают даже этих сроков.

Чем грозит мировому сообществу такой расточительный образ жизни? Ведь ресурсов Земли не хватает катастрофически, а мы превращаем столь ценное сырье в неперерабатываемые отходы.

Недалек тот день, когда настанет "апокалипсис", вызванный человеческой глупостью.

Нужно ли изменить философию мирового бизнеса в сторону более рационального использования природных ресурсов?

Работа гипермаркета
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Стоит ли выращивать помидоры, корни которых питаются разной химией?

Безусловно, нужно искать новые модели обеспечения человечества качественными товарами и услугами. Стоит ли выращивать помидоры, корни которых питаются разной химией?

Может быть, нужно производить меньше томатов такого качества, а искать пути выращивания натуральной продукции? Конечно, если будет поставлена такая задача, то результаты последуют. Вместо этого современные бизнесмены ищут способы быстро и без проблем штамповать вредную продукцию для продажи на рынке.

Некачественные товары, с другой стороны, представляют собой одну из форм эксплуатации человека, когда кто-то вынужден постоянно приобретать нужные или ненужные товары, отдавая взамен результат своего труда. А эти товары не могут удовлетворить нужды потребителя в полной мере.

Мировой бизнес построен не на удовлетворении потребностей человека, а на том, чтобы заставить его покупать некачественные товары и ядовитую пищу.

При таком ведении экономики крах глобальной цивилизации неизбежен и это намного серьезнее угрозы терроризма, так как истощение ресурсов ничем не восполнить. Настало время более разумного управления мировыми запасами и отказа от вредных производств.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
потребитель, робот, капиталисты
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