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ТВ, архивное фото

Иностранная пропаганда в Молдове: "смотреть - нельзя - бороться"

© Sputnik/ Максим Блинов
Аналитика
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Нику Гончар
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Sputnik выяснил, чем может обернуться борьба с иностранной пропагандой, которую затеяли молдавские власти: правящая коалиция выступает "за", а президент - "против"

Демократическая партия Молдовы, которая входит в правящую коалицию и играет в ней первую скрипку, разработала и зарегистрировала в парламенте законопроект, который призван развернуть широкомасштабную борьбу с иностранной пропагандой.

Документ предусматривает исключение из сетки вещания иностранных телеканалов, ретранслируемых в Молдове, выпусков новостей и политико-аналитических передач.

"Запрет на новости и аналитику"

В документе ни слова не говорится о российской пропаганде и запрете российских телеканалов, однако прописывается, что под запрет попадут "передачи телеканалов, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном вещании". Россия как раз эту конвенцию не ратифицировала. 

ТВ, архивное фото
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Демпартия разработала концепцию по борьбе с иностранной пропагандой

Законопроект, как отмечают его авторы, предполагает не закрытие каналов, а лишь запрет "информационного контента, через который осуществляется пропаганда".

"Речь идет об информационной безопасности государства и защите информационного пространства от пропаганды. Это необходимо для устранения пропаганды, продвигаемой российскими телеканалами, которые ретранслируются в нашей стране. Мы находимся в ситуации, когда у нас больше иностранного информационного контента, нежели местного. Больше всего исходит от России. Присутствует много элементов, направленных против нашей страны и наших партнеров по развитию", — сказал глава Демократической партии Влад Плахотнюк.

Документ должен быть принят в парламенте в двух чтениях. Если он пройдет (а Либеральная партия, которая продвигает в Молдове идеи унионизма, уже заявила о том, что готова поддержать законопроект), то телеканалам разрешат выпускать новостные блоки, а также информационно-аналитические программы и политические, военные передачи только те, что были произведены в странах ЕС, США, Канаде и государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном вещании.

Реакция президента: "Плохому танцору, знаете, что мешает…"

Президент Молдовы Игорь Додон как только узнал о законопроекте, выступил с заявлением. Он считает, что нынешняя законодательная инициатива демократов об изменении Кодекса о телевидении и радио — это попытка показать антироссийскую риторику. Глава республики пообещал блокировать эту инициативу.

"Нынешняя законодательная инициатива демократов — это очередная попытка показать свою проевропейскость и антироссийскую риторику. Выступаю категорически против этого законопроекта. Плохому танцору, знаете, что мешает… При чем тут российские телеканалы?", — задался вопросом Додон.

Он подчеркнул, что до сих пор демократы развивали российский "Первый канал", чтобы укреплять свои позиции.

"А сейчас? Действуют по чьей-то указке. Мне очень интересно, как на это отреагирует Брюссель", — сказал Додон.

Президент Игорь Додон наградил группу Sunstroke Project
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Додон: заблокирую проект демократов о запрете новостных программ России

Президент Молдовы подчеркнул, что намерен заблокировать всеми возможными методами эту инициативу.

"Я не буду подписывать это предложение ни после первой попытки голосования в парламенте, ни после второй. Хотите дойти до референдума — давайте", — сказал Додон.

Разделение по "пропагандистскому" признаку

В молдавском обществе мнения относительно скандального законопроекта разделились, причем и в экспертном сообществе, и в коридорах власти. Спикер парламента Андриан Канду подчеркнул, что этот законопроект не предполагает закрытие телеканалов.

"Будут исключены новости и политико-аналитические передачи… К примеру, блоки новостей российского Первого канала будут исключены и заменены на местный продукт", — сказал Канду.

Он напомнил, что в Украине полностью запретили иностранные телеканалы на законодательном и технических уровнях, а балтийские страны запретили программы информационного характера.

Башкан Гагаузии Ирина Влах выразила глубокую озабоченность в связи с регистрацией в парламенте этого законопроекта.

"Вызывает сожаление, что политическая сила, ратующая на словах за европейские ценности, в действительности покушается на базовые демократические ценности — свободу слова и доступ к разносторонним источникам информации", — говорится в заявлении Ирины Влах.

Она призвала депутатов парламента, представляющих Гагаузскую Автономию, не поддерживать данный законопроект и приложить все силы для его снятия с повестки дня.

Заседание Совета глав субъектов РФ при МИД России под председательством Министра С.В.Лаврова
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Карасин: законопроект о запрете программ из РФ - информационная блокада

"Очевидно, что целью данного законопроекта является не мифическая борьба с "внешней угрозой", а ограничение присутствия в аудиовизуальном пространстве российских средств массовой информации и дальнейшее вытеснение из общественно-политической жизни русского языка", — отметила Влах.

С кого брали пример авторы законопроекта

Ранее в парламенте уже обсуждался законопроект об ограничении ретрансляции информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия).

ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдовы выступили тогда против принятия этих поправок.

Интервью
© Fotolia/ Mihajlo Maricic
Американцы обучат молдавских журналистов приемам пропаганды

Позже депутаты парламента утвердили в окончательном чтении поправки к Кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.

Ряд экспертов высказали предположение, что появление законопроекта Демпартии вызвано грядущими парламентскими выборами. По мнению аналитиков, во время предвыборной кампании основная борьба развернется между двумя политическими силами — пророссийской Партией социалистов и Демократической партией, ориентированной на Запад. То есть принятие этого законопроекта, фактически исключающего из телевещания новостные и аналитические программы российских телеканалов, по мнению экспертов, может ощутимо повлиять на ход выборов.

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Теги:
законопроект, иностранная пропаганда, запрет, пропаганда, Молдова, Телевидение
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