Нездоровый интерес: что НАТО и ЕС нужно от Молдовы

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Высказывая свои мнения по поводу намерения руководства НАТО и ЕС совместно укреплять обороноспособность Молдовы, кишиневские политологи отметили в беседе с корреспондентами Sputnik Молдова, что Альянс и Евросоюз не должны игнорировать интересы нашего государства. © Photo: mirnov.ru Между союзниками по НАТО пробежала "черная кошка"

НАТО и Евросоюз не откажутся от плана совместных действий по укреплению обороноспособности и устойчивости к внешним вызовам Молдовы, об этом говорится в общем документе организаций, согласованном в декабре прошлого года. Кроме Молдовы, НАТО намерено укреплять обороноспособность Боснии и Герцеговины (БиГ) и Туниса.

В качестве основных сфер сотрудничества избраны стратегические коммуникации, киберпространство, складирование боеприпасов и безопасность в трех пилотных странах — Боснии и Герцеговине, Республике Молдова и Тунисе. Организации отмечают, что в этом контексте ЕС планирует вложить средства в программу НАТО по "построению целостности" (Building Integrity Programme), нацеленной на предотвращение коррупции и повышение эффективности администрирования в секторах обороны и безопасности.

Позабытый нейтралитет

Последовательное отстаивание нейтралитета Молдовы позволит официальному Кишиневу не втянуть страну в возможные военные конфликты — такое мнение высказал в беседе с корреспондентом Sputnik политический комментатор Илья Киселев.

Он отметил, что НАТО, стремясь расширить свое влияние на юге Европы, не собирается принимать во внимание даже нейтралитет отдельных государств как это явно видно на примере постоянного расширения сотрудничества этого военного блока с Молдовой.

"Только строгое и неукоснительное соблюдение принципа нейтралитета, сформулированного в нашей Конституции, может обеспечить равноудаленные нашей страны от всех военных блоков и предотвратить втягивание Молдовы в возможные военные конфликты", — прокомментировал Киселев.

По его словам, стремление НАТО усилить свои позиции и расширить свое влияние на южном фланге Европы становится все отчетливее и заметнее.

"Подтянуть хвосты"

"Принятие в члены НАТО Черногории не имеет никакого стратегического характера и напоминает скорее желание "застолбить" участок, чтобы не допустить туда кого-нибудь другого и одновременно — как можно плотнее "обложить" Сербию, которая пока что единственная противостоит Атлантическому блоку на Балканах", — сказал эксперт.

Что касается Боснии и Герцеговины, то это балканское государство стремится к вступлению в Евросоюз и сотрудничество с НАТО рассматривается как одно из условий принятия в ЕС.

© REUTERS/ INTS KALNINS НАТО им не надо, или зачем России Прибалтика

Политический комментатор высказал мнение, что Тунис попал в поле зрения НАТО, благодаря успехам России в Египте и Ливии.

"Скорее всего, бросок Атлантического блока на африканский континент объясняется ростом влияния России в Египте и Ливии", — подчеркнул Киселев.

"Беспокойное" вооружение

Политолог Борис Шаповалов увидел в общей позиции ЕС и НАТО попытку Альянса еще сильнее укрепиться в регионе. По его мнению, НАТО и Евросоюз ищут новые пути влияния на Молдову, прежде всего, через нерешенный приднестровский конфликт.

"Когда-то нам не удалось подписать меморандум Козака, на что повлиял Запад, пролонгировав таким образом замороженный приднестровский конфликт, чтобы использовать его при необходимости. Такая необходимость назрела сейчас. Мы это видим также и по действиям НАТО, подталкивающего Молдову к сотрудничеству в сфере учений, партнерских программ и даже через скандальную историю открытия офиса Североатлантического альянса в Кишиневе", — высказал мнение Шаповалов.

Эксперт уверен, что НАТО постепенно пытается приблизиться к границам России. Он напомнил, что уже действует база НАТО в Румынии, готовится открытие аналогичного объекта в Польше.

"Да", но с оговоркой



По мнению политолога Корнелиу Чуря, внимание НАТО и ЕС могут принести Молдове только пользу, если это сотрудничество не наступит на нейтралитет страны.

"Решение об открытии бюро НАТО в Кишиневе показывает, что власти Молдовы не видят никаких препятствий во взаимодействии с НАТО, а с ЕС у нас давно уже целый многоуровневый план сотрудничества", — сказал Чуря.

По его словам, заявление НАТО и ЕС говорит о том, что обе эти организации продолжают видеть в Молдове потенциального партнера, и наша страна остается в сфере их действий, не выпадая "из общего ансамбля".

"Если не ставить вопрос о потере Молдовой нейтралитета, то это сотрудничество — во благо", — уверен Чуря.

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