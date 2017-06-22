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Проблема: может ли быть "независимое" API независимым

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Аналитика
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Нику Гончар
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Боремся с предполагаемой ложью посредством лжи – так можно охарактеризовать действия сотрудников проекта Stop fals, реализуемого Ассоциацией независимой прессы, Центром независимой журналистики и Ассоциацией независимых тележурналистов Молдовы

Те, кто руководит этим проектом, и его исполнители должны принять во внимание это утверждение. Материально заинтересованные индивидуумы, работающие в проекте, доходят до абсурда в своем стремлении удовлетворить требования искушенного спонсора.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова в очередной раз обвинили, на этот раз в тексте, опубликованном в рамках этой кампании. Суть обвинения, якобы, ложное преподнесение информации в новости об изменениях в работе валютных касс Молдовы после принятия Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Позвольте поставить несколько вопросов:

— Почему заголовок новости, о которой идет речь, был взят авторами материала с другого портала, который опубликовал в принципе иную информацию?

— Почему на фотографии, сопровождающей текст, опубликованный на api.md, обозначен не Sputnik Молдова, а совсем другое СМИ?

— Какое именно из утверждений в новости на сайте Sputnik не соответствует действительности?

— Как сотрудники Stop fals сформулировали вопрос, адресованный вице-министру юстиции, — отталкиваясь от чужого заголовка или как-то по-другому?

Теперь обратимся к утверждению, которое наши критики пытаются выдать за написанное журналистами Sputnik Молдова — "С 27 июня жители Молдовы не смогут поменять доллары и евро". В материале, опубликованном на сайте Sputnik, нет ни одного утверждения того, что жители Молдовы не смогут поменять доллары и евро. Вы не найдете в материале Sputnik ни одной подобной мысли. В новости на сайте Sputnik читаем о том, что, если за этот закон проголосуют в парламенте в окончательном чтении, то с 27 июня те, кто захочет поменять в обменных кассах сумму от 5 тысяч леев и больше, должны будут предъявить удостоверение личности.

Заголовок материала, опубликованного на api.md (это сайт Ассоциации независимой прессы), гласит: "Ложь: С 27 июня молдаване не смогут обменять доллары и евро» (оригинал — Fals: Din 27 iunie, moldovenii nu vor mai putea schimba dolari şi euro). Но во всем тексте этих неизвестных журналистов вы не найдете ни одной фразы, раскрывающей этот заголовок.
В их тексте критикуется не утверждение о том, что жители Молдовы не смогут обменять доллары и евро в валютных кассах, а факт того, что "физические лица в Молдове, которые хотят обменять иностранную валюту на сумму от 5 тысяч леев и выше, могут рассматриваться как потенциальные спонсоры террористов".

Но наши критики не только плохо читают материалы Sputnik Молдова, но и не удосуживаются ознакомиться с деталями по вопросу величины суммы, с которой граждане могут рассматриваться как лица, потенциально финансирующие терроризм.

А, кстати, во время дебатов по этому вопросу в парламенте (для сведения "независимых журналистов" эти дебаты состоялись 13 июня 2017 года) прозвучало пожелание к автору проекта (Минюсту) повысить эту цифру.

Еще один аспект, с которым не согласен "независимый журналист", автор текста, опубликованного в рамках кампании Stop fals, — это дата, приведенная журналистами Sputnik: 27 июня. Позвольте уточнить: в законопроекте, за который уже проголосовали в парламенте в первом чтении 30 марта, черным по белому написано, что закон вступает в силу 27 июня 2017 года.

Проект закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
© Photo: parlament.md
Проект закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Первая часть нашей статьи описывает новую процедуру по конвертации леев в иностранной валюте, когда речь идет о сумме от 5 тысяч леев и выше. А во второй части материала написано: "Документ будут обсуждать и принимать в окончательном чтении в парламенте Молдовы. В случае, если за него проголосуют, то он вступит в силу 27 июня 2017 года".

Где же ложь? Кстати, 27 июня 2017 года еще не наступило. Агентство же Sputnik опубликовало эту информацию 14 июня.

Кто же те, кто решил, что информация Sputnik Молдова — ложь?

Не всякий обладает моральным и этическим правом оценивать работу и поведение других лиц. С античных времен нам известно — для того, чтобы иметь определенный статус, нужно получить вес в обществе, быть эталоном, примером для подражания. Если этого нет, нужно, как минимум представить общественному мнению данные о себе касательно профессиональной подготовки, опыта работы — публикации, награды, поощрения, сведения о местах работы, где был признан профнепригодным и т.д. Мы должны знать, кто эти "судьи", насколько можно доверять их оценкам.

В настоящей журналистике человек работает на свое имя долгие годы, не протирая штаны в офисе, а жертвуя многим и сохраняя порядочность и чувство собственного достоинства. В нашей среде имя не делается "на костях" коллег.

И перед тем, как анализировать что-либо, нужно подробно изучить вопрос

Лицо, подписавшее текст на сайте api.md, позволило взять на себя смелость не изучить вопрос досконально перед вынесением своего, с позволения сказать, вердикта. Если бы работник Агентства независимой прессы знал, как ориентироваться по сайту Sputnik и по этой новости, в частности, то у него отпали бы все вопросы.

Приведем для автора некоторые уточнения. Законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма был рассмотрен правительством Республики Молдова 30 декабря 2016 года. Документ был зарегистрирован в парламенте Республики Молдова 3 февраля 2017 года (доступен на сайте парламента). Документ получил оценку парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции 15 февраля. Голосование по проекту в первом чтении состоялось 30 марта 2017 года. 13 июня парламентская комиссия по безопасности, обороне и общественному порядку провела публичные дебаты по этому проекту. В рамках дебатов был объявлен крайний срок, 19 июня 2017 года (публичное слушание), предъявления предложений по голосованию в окончательном чтении. Эти обсуждения и дискуссии были публичными, и ознакомиться с ними могут все граждане, не говоря уже о журналистах.

Проект закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма by Sputnik Moldova on Scribd

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Теги:
клевета, обмен валют, ложь, журналисты, публикация, пресса, Ассоциация независимой прессы, Sputnik Молдова, Молдова
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