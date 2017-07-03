Вокруг встречи Путин - Трамп ломают копья глобалисты и адекваты

Арман Ванескегян, политический обозреватель Sputnik Армения.

Надежда либерального истеблишмента США

Изначально следует понимать, что в битве за урегулирование взаимоотношений между РФ — США лидеры двух сверхдержав оказались по одну сторону баррикад. По другую сторону находится так называемое левое крыло американского либерального истеблишмента, обслуживающая их интересы многочисленная группа масс-медиа, а также лидеры государств, в определенной степени не по своей воле ввязавшихся в некую травлю России, организованную прежней администрацией Белого дома.

В итоге администрация Обамы в самый ответственный момент, образно говоря, попросту "слиняла" с арены политической битвы, оставив европейские страны лицом к лицу с разъяренным русским медведем… Ну, выражение действительно образное, однако от этого ни Франции, ни Германии не легче. Ведь сейчас приходится до чего-то договариваться с Кремлем, не имея за спиной мощной американской поддержки.

Сейчас вся надежда вышеперечисленных сил состоит в том, что Россия с Америкой ни до чего не смогут договориться… Что Путин с Трампом не встретятся… Что если и встретятся, то это будет мимолетная встреча, от которой каких-то серьезных договоренностей ожидать не приходится… Что американская внутренняя оппозиция дожмет-таки своего президента и тот, испугавшись раскручиваемого в стране импичмента, проведет встречу с российским лидером не в том полноценном формате, сторонником которого высказывался изначально.

Главный тренд саммита G 20 — встреча Путина и Трампа

Кажется, даже уже начавшиеся в Гамбурге накануне Большой Двадцатки народные волнения освещаются со стороны либеральных масс-медиа исключительно под углом, позволяющим оказывать давление на Трампа.

Западная пресса и телевидение в своих сюжетах и в аналитике делают упор именно на проблематику, связанную с требованием бастующих бороться с глобальными климатическими изменениями. Оно и понятно. Именно отказ США от подписания климатического соглашения можно будет вменять в вину президенту США.

И нет ни слова о требованиях борьбы с бедностью или о необходимых демократических изменениях, которыми были ярко разбавлены предварительные митинги и демонстрации в Гамбурге.

В итоге дошло до того, что главной темой или, как сейчас говорят, политическим трендом ожидаемого 7-8 июля саммита большой двадцатки (G 20) в Гамбурге (Германия) стала встреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов. И только где- то на втором плане — вся остальная тематика глобальной политической ситуации.

То есть массовой аудитории попросту не дают возможность поразмыслить, подумать и понять, насколько важно, например, чтобы Путин с Трампом смогли бы найти точки соприкосновения по Сирии. Или смогли бы определиться, имеет ли смысл по украинским проблемам менять формат "нормандской четверки", в состав которой США номинально не включены. Но мы знаем, что американцы имеют колоссальное влияние на официальный Киев — переворот-то там открыто провоцировала и поддерживала именно вашингтонская администрация.

И так — по целому кругу огромного количества судьбоносных вопросов, начиная с корейского, катарского, йеменского кризисов и заканчивая, скажем, расширением НАТО и так далее.

Тяжелое наследие Обамы

На самом деле администрация Обамы оставила тяжелейшее наследство. Причем сейчас уже становится понятным, что делалось это все умышленно и целенаправленно. Что только поражение мадам Клинтон на президентских выборах "обломало" дальнейшее раскручивание глобального хаоса по всему миру — мол, именно и исключительно только таким образом человечество могло бы прийти к идее глобализма…

То, что Клинтон "поломалась" на финальном этапе президентской гонки вовсе не означает, что погибла сама идеология либерал-глобализма. Ни в коем случае. Та самая "охота на ведьм", на которых громогласно жалуется в своем твиттере Трамп — тому свидетельство. Во время администрации Обамы слишком много человеческих жизней было поставлено на кон, чтобы отказаться от идеи глобализма.

И ничего, что на самом деле результатом встречи лидеров сверхдержав в Гамбурге может стать какой-нибудь политический прорыв на том же Ближнем Востоке. Вдруг получится так, что станут меньше стрелять в Сирии и Ираке… Или вдруг отвод тяжелых вооружений на Донбассе станет реальностью, и это спасет какие-то человеческие жизни.

Сейчас это все необходимо пресечь в зародыше. Необходимо сделать так, чтобы за период правления Трампа Россия и Америка вдруг, случайно, не нашли бы политических, экономических, военных или каких бы то ни было точек соприкосновения, общих интересов ни в чем. В противном случае откат от идеологии либерал-глобализма будет бесповоротным.

Либо выиграют и Россия, и США, либо проиграют оба

Обыкновенная логика диктует, что президент Трамп, будучи удачливым бизнесменом-олигархом, очень бы хотел иметь развязанные руки. Что великолепно понимает, насколько важно иметь нормальный, адекватный канал контакта между Белым Домом и Кремлем. Ведь это важно в первую очередь в интересах самих Соединенных Штатов. Ведь лозунг "Америка — превыше всего" он заявлял именно во время своих предвыборных выступлений…

Сумеет ли самый высокопоставленный чиновник США выдержать давление своих внутренних оппонентов и организовать встречу с Путиным в Гамбурге именно по тому формату, который он сам считает необходимым, и уже официально заявлял об этом? То есть с подписанием серьезных межгосударственных решений и совместных важных коммюнике? Это будет означать, что "битву титанов" выиграли именно Трамп с Америкой и Путин с Россией.

А если же по итогам встречи пресс-службы лидеров государств будут называть прорывом в отношениях сверхдержав возвращение российскому МИД-у двух особняков и полутора гектара (или сколько там) земли в Нью-Йорке, то это значит, бизнесмен-олигарх, адекват Трамп проиграл либеральному крылу своего отечественного истеблишмента.