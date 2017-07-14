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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, фото из архива

Болезненное падение Терезы Мэй: резюмэ первого года правления

© AP Photo / Matt Dunham
Аналитика
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Год назад к власти в Великобритании пришла нынешний премьер-министр Тереза Мэй - каковы результаты правления ее первого премьерского года

Закончился первый год правления хозяйки Даунинг-стрит: что удалось сделать второй в истории страны женщине на посту премьер-министра пытается понять колумнист, политический обозреватель Sputnik Азербайджан Фуад Мамедов-Пашабейли.

Год назад к власти в Великобритании пришла нынешний премьер-министр Тереза Мэй. К власти она пришла на плечах тех, кто голосовал за выход Великобритании из состава Евросоюза и благодаря роковой ошибке своего предшественника Дэвида Кэмерона, инициировавшего тот самый референдум, стоивший ему должности. Если сегодня сравнить два июля – прошлогодний и нынешний — становится ясно, что они сильно разнятся по своему политическому характеру.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© REUTERS/ ANDREW YATES
ИноСМИ 18 июня:10 дней на спасение Мэй и борьба с большинством Макрона

Тереза Мэй, ярый противник Brexit, тем не менее, заявила, что уважает мнение большинства, высказавшего свое мнение на референдуме, и продолжит курс на выход Туманного Альбиона из состава ЕС. Если сравнить ее действия в осуществлении "развода" с материковой Европой с боксерским рингом, можно понять, что Тереза Мэй, отказавшись от "ознакомительных" раундов, резко предприняла тактику "жесткого Brexit". Но споткнулась она о яростное сопротивление еврочиновников, которые не преминули ответить ей тем же. На что рассчитывала Тереза Мэй, став второй в истории страны женщиной на посту премьер-министра после Маргарет Тэтчер? Стать второй "железной леди"? Пока ясно одно: стартовав на фоне бесспорной победы во внутрипартийной борьбе, первый премьерский год закончился болезненным падением, вызванным катастрофичными для тори итогами парламентских выборов.

Провал на парламентских выборах, ошибки, допущенные ею после пожара в жилом доме, когда Мэй пришлось спасаться от разъяренных жильцов в окружении полицейских, отразились на ее рейтинге. По сей день раздаются призывы отправить премьера в отставку. Однако несмотря на это 60-летняя Мэй продолжает оставаться во главе правительства. Правда, мало кто может сказать наверняка, как долго она будет занимать этот пост. Оценки экспертов настолько сильно варьируются (от нескольких месяцев до нескольких лет), что делать какие-то прогнозы представляется занятием столь же бесперспективным, сколь и бесполезным. Очевидно лишь одно: борьба на британской политической арене будет ожесточенной, а Тереза Мэй продолжает оставаться в центре этого боксерского ринга и снимать перчатки явно не намерена.

Впрочем, сравнивать Терезу Мэй с Маргарет Тэтчер было бы неправильно, что отвергала и сама Мэй. Тэтчер отличалась бойцовским характером и трижды добивалась победы на всеобщих выборах, что достаточно тяжело. Мэй же пришла к власти лишь после схватки со своими коллегами по партии. В отличие от Тэтчер Мэй избегает публичности, а когда возглавляла министерство внутренних дел в правительстве Кэмерона, ее вообще не было слышно, она старалась оставаться в тени. Не принимала она участия и в обсуждениях по проведению референдума, однако, став премьером, Мэй столкнулась с очень сложной задачей – продолжить то, что ей претит. И она смогла не только это сделать, но и переходить в наступление даже тогда, когда казалось, что оппозиция буквально приперла ее к стене. То есть от своей предшественницы она переняла властность и авторитет. Достаточно вспомнить ее фразу по выходу из состава ЕС: "Brexit означает Brexit", "лучше никакой сделки, чем плохая сделка".

Алексей Зубец
CC0 / MiLaNa19 /
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Но все это было внутри Великобритании. За ее пределами, когда Мэй отправилась в Берлин, ей так и не удалось выстроить отношения со странами Евросоюза. Кончилось это взаимными претензиями, в основном финансовыми. И теперь ясно, что выход из состава ЕС будет сложным, более долгим по времени, хотя ранее предполагалось завершить его в течение двух лет. Несмотря на то, что британский премьер первым совершила визит в США, Мэй так и не удалось наладить нормальные отношения с США. А ее приглашение Трампу посетить Великобританию, было воспринято в штыки на родине.

Тем не менее, начался второй год правления Мэй. Сложно сказать, каким он будет. Продолжит она проявлять бойцовские качества или ей придется "снять перчатки" и признать свое поражение? Скорее всего, можно предположить, что пока она не будет предпринимать резких телодвижений, решив дождаться результатов выборов канцлера в Германии. Тем более, что ярый сторонник Меркель президент Макрон вдруг обрушился на канцлера с обвинениями, что Германия извлекает выгоду из пока не совсем понятной ситуации в ЕС.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
год правления, Brexit, Фуад Мамедов-Пашабейли, Тереза Мэй, Евросоюз, Великобритания
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