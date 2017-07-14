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Таинственный объект, появившись на границе Молдовы, загадочно исчез

© Flickr/ IBiAFoddoAbbarad
Аналитика
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Нику Гончар
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В ночь на пятницу румынские экстренные службы после сообщения, оставленного местным жителем по номеру "112", по тревоге выехали на место предполагаемого крушения самолета, произошедшего рядом с молдавской границей

На первый взгляд – ничего необычного, типичная чрезвычайная ситуация, которая требует срочного вмешательства многих ведомств, в том числе пожарных, скорой помощи, авиации и правоохранителей.

Хронология событий

Звонок поступил от местного жителя, в четверг, 13 июля около 22.45. Житель румынского села Мэкэрешты, находящегося рядом с границей Молдовы, сообщил о предполагаемом падении самолета, которое, по его словам, видел своими глазами. 

Пожар в самолете компании Fly One
© Video: facebook.com / luchianiuc.com
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"Там был красный шар, который резко снижался вниз, но что случилось потом? Не слышал никаких хлопков. Это было на расстоянии, скорее всего, за холмом", — поделился с местным телеканалом мужчина, позвонивший по номеру 112.

Незамедлительно был объявлен "красный код" чрезвычайной ситуации. На место предполагаемого происшествия прибыли 20 единиц спецтехники, 50 пожарных и медиков. Они тут же начали выяснять подробности и проверять местность.

Поиски велись на территории в 80 километров – на участке между населенными пунктами Мэкэрешть, Рэдукэнень и до села Збероайя (последнее находится в Ниспоренском районе нашей страны).

В то же самое время Орган гражданской авиации Румынии и представители аэропорта Ясс не подтверждали данные о крушении какого-либо авиасудна.

Поскольку указанная территория находится рядом с молдавской границей, к поискам привлекли и румынских пограничников с тепловизорами.

Проверку всей зоны завершили в 01.55. В итоге никаких следов падения обнаружено не было.

Как отреагировали в Молдове

По информации румынской прессы, еще во время поисков местные экстренные службы связались с Органом гражданской авиации Молдовы, чтобы выяснить, не был ли объект, о котором сообщил житель Мэкэрешть, самолетом из нашей страны, который пропал с радаров. Эта информация не нашла подтверждения. 

Самолет компании Air Moldova
© Sputnik/ Rodion Proca
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Не принимали участие в поисковой операции и представители Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ (СГЗЧС).

"Мы проинформированы о произошедшем, но наша Служба никак не связана с эти случаем", — сообщили Sputnik в СГЗЧС.

Более того, молдавские пограничники также не были задействованы в поисках.

"Мы не участвовали, так как информация не подтвердилась", — подчеркнули для Sputnik в Погранполиции.

Еще ночью румынские экстренные службы признали сообщение о предполагаемой авиакатастрофе ложным, а утром появилась информация, что звонившего даже оштрафовали на тысячу румынских леев (250 долларов США).

Что же видел мужчина?

Вопрос о том, что на самом деле произошло ночью рядом с молдавской границей, остается открытым. Странным выглядит еще и тот факт, что кроме звонившего в службу спасения еще два местных жителя подтвердили, что видели в ночном небе схожую картину.

Согласно официальной информации, нигде ничего не обнаружено, но эксперты рассуждают о различных вариантах того, что это могло быть. Некоторые связывают отсутствие подтвержденных данных с самыми крупными в истории Румынии учениями НАТО, которые проходят с 11 по 20 июля. Специалисты не исключают того, что информацию специально засекретили, так как в небе мог находиться объект, принадлежащий военным Североатлантического альянса и выполнявший конфиденциальное задание. 

Юрий Батурин
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Другая версия, которую выдвигают эксперты, — контрабанда. Неоднократно пограничники обеих стран регистрировали случаи незаконной транспортировки табачных изделий через границу различными способами. Однажды даже зафиксировали эпизод перевозки сигарет по воздуху с помощью дрона. Возможно, говорят специалисты, так произошло и на этот раз. А обнаружить экстренные службы Румынии ничего не смогли, так как контрабандисты могли дежурить в пункте назначения, быстро забрать товар и увезти.

Другие предположения выглядят менее реальными. Уфологи, являющиеся ярыми сторонниками теории существования внеземной жизни, не исключают того, что жители Мэкэрешть могли видеть неопознанный летающий объект. А поскольку внеземной разум не должен был оставить никаких следов своего присутствия, в зоне поисков так ничего не обнаружили.

Мог рядом с границей Румынии упасть и небольшой метеорит. Но в этом случае на поверхности должны были остаться его следы, которых не нашли.

И совсем неправдоподобным видится связь случившегося с "несчастливым числом 13" – ведь сообщение о предполагаемой катастрофе поступило 13 июля поздно вечером.

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Теги:
таинственный объект, небо, объект, крушение, проверка, сообщение, Мэкэрешты, Молдова, Румыния
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