Таинственный объект, появившись на границе Молдовы, загадочно исчез

На первый взгляд – ничего необычного, типичная чрезвычайная ситуация, которая требует срочного вмешательства многих ведомств, в том числе пожарных, скорой помощи, авиации и правоохранителей.

Хронология событий

Звонок поступил от местного жителя, в четверг, 13 июля около 22.45. Житель румынского села Мэкэрешты, находящегося рядом с границей Молдовы, сообщил о предполагаемом падении самолета, которое, по его словам, видел своими глазами.

"Там был красный шар, который резко снижался вниз, но что случилось потом? Не слышал никаких хлопков. Это было на расстоянии, скорее всего, за холмом", — поделился с местным телеканалом мужчина, позвонивший по номеру 112.

Незамедлительно был объявлен "красный код" чрезвычайной ситуации. На место предполагаемого происшествия прибыли 20 единиц спецтехники, 50 пожарных и медиков. Они тут же начали выяснять подробности и проверять местность.

Поиски велись на территории в 80 километров – на участке между населенными пунктами Мэкэрешть, Рэдукэнень и до села Збероайя (последнее находится в Ниспоренском районе нашей страны).

В то же самое время Орган гражданской авиации Румынии и представители аэропорта Ясс не подтверждали данные о крушении какого-либо авиасудна.

Поскольку указанная территория находится рядом с молдавской границей, к поискам привлекли и румынских пограничников с тепловизорами.

Проверку всей зоны завершили в 01.55. В итоге никаких следов падения обнаружено не было.

Как отреагировали в Молдове

По информации румынской прессы, еще во время поисков местные экстренные службы связались с Органом гражданской авиации Молдовы, чтобы выяснить, не был ли объект, о котором сообщил житель Мэкэрешть, самолетом из нашей страны, который пропал с радаров. Эта информация не нашла подтверждения.

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Не принимали участие в поисковой операции и представители Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ (СГЗЧС).

"Мы проинформированы о произошедшем, но наша Служба никак не связана с эти случаем", — сообщили Sputnik в СГЗЧС.

Более того, молдавские пограничники также не были задействованы в поисках.

"Мы не участвовали, так как информация не подтвердилась", — подчеркнули для Sputnik в Погранполиции.

Еще ночью румынские экстренные службы признали сообщение о предполагаемой авиакатастрофе ложным, а утром появилась информация, что звонившего даже оштрафовали на тысячу румынских леев (250 долларов США).

Что же видел мужчина?

Вопрос о том, что на самом деле произошло ночью рядом с молдавской границей, остается открытым. Странным выглядит еще и тот факт, что кроме звонившего в службу спасения еще два местных жителя подтвердили, что видели в ночном небе схожую картину.

Согласно официальной информации, нигде ничего не обнаружено, но эксперты рассуждают о различных вариантах того, что это могло быть. Некоторые связывают отсутствие подтвержденных данных с самыми крупными в истории Румынии учениями НАТО, которые проходят с 11 по 20 июля. Специалисты не исключают того, что информацию специально засекретили, так как в небе мог находиться объект, принадлежащий военным Североатлантического альянса и выполнявший конфиденциальное задание.

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Другая версия, которую выдвигают эксперты, — контрабанда. Неоднократно пограничники обеих стран регистрировали случаи незаконной транспортировки табачных изделий через границу различными способами. Однажды даже зафиксировали эпизод перевозки сигарет по воздуху с помощью дрона. Возможно, говорят специалисты, так произошло и на этот раз. А обнаружить экстренные службы Румынии ничего не смогли, так как контрабандисты могли дежурить в пункте назначения, быстро забрать товар и увезти.

Другие предположения выглядят менее реальными. Уфологи, являющиеся ярыми сторонниками теории существования внеземной жизни, не исключают того, что жители Мэкэрешть могли видеть неопознанный летающий объект. А поскольку внеземной разум не должен был оставить никаких следов своего присутствия, в зоне поисков так ничего не обнаружили.

Мог рядом с границей Румынии упасть и небольшой метеорит. Но в этом случае на поверхности должны были остаться его следы, которых не нашли.

И совсем неправдоподобным видится связь случившегося с "несчастливым числом 13" – ведь сообщение о предполагаемой катастрофе поступило 13 июля поздно вечером.