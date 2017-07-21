Четверть века миротворчества

Двадцать пять лет назад в Москве было подписано Соглашение "О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова"

Сергей Маркедонов,

доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ — для Sputnik Молдова

Документ был подписан 21 июля 1992 года. Он состоял всего из восьми статей, но в нем были сформулированы основные принципы будущей миротворческой операции.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Жесткий ответ Додона: молдо-украинские посты не должны ущемлять Приднестровье

Договоренности четвертьвековой давности знаменательны во многих отношениях. Они появились на свет вскоре после аналогичного документа, касавшегося урегулирования конфликта в Южной Осетии. Сочинские (Дагомысские) соглашения были подписаны 24 июня 1992 года, а 14 июля на югоосетинской территории появились миротворцы.

Госдума призвала Киев и Кишинев отказаться от давления на Тирасполь >>>

Условия изменились

Оба конфликта, в Закавказье и на Днестре, были зарифмованы с процессом распада Советского Союза. Они показали, что далеко не все жители бывших союзных республик готовы безо всяких предусловий стать гражданами новых независимых государств, элиты которых также не проявили должного мастерства по части поиска взаимоприемлемых компромиссов при решении национального вопроса. И те, кто не был согласен с условиями национально-государственного самоопределения, рассматривали Россию в качестве гаранта своих прав и безопасности.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Каковы шансы экс-лидера Приднестровья попасть в парламент Молдовы

При этом на начало 1990-х годов фактор Запада в постсоветских делах был незначительным. США и Евросоюз были заняты распутыванием балканских политических головоломок. В тех условиях роль России как модератора в конфликтах на просторах бывшего СССР была практически безальтернативна. И Москва, несмотря на многочисленные внутренние трудности, связанные с социально-экономическими реформами и политическими трансформациями, продемонстрировала свою готовность к участию в разрешении гражданских и этнополитических противостояний постсоветского пространства.

Додон: объединенная Молдавия выгодна и Кишиневу, и Тирасполю >>>

Упоминание конфликта в Южной Осетии рядом с Приднестровьем неслучайно. В основу двух миротворческих операций были положены схожие принципы, прежде всего, совместное участие конфликтующих сторон и России как медиатора в процессе урегулирования конфликта. В Южной Осетии его реализация возлагалась на Смешанную контрольную комиссию (СКК), а в Приднестровье — на Объединенную контрольную комиссию (ОКК).

© Sputnik/ Irina Leahova В Приднестровье отреагировали на заявление Госдумы России

Однако сегодня, через 25 лет после начала миротворческой операции на Днестре, многие исходные условия, в которых она разворачивалась, либо не действуют, либо значительно изменились.

К началу 2000-х годов, укрепившись на Балканах, США и ЕС стали рассматривать российское доминирование на постсоветском пространстве, особенно в западной его части (Украина, Молдова), как непозволительную роскошь для Москвы. Несколько расширений НАТО и Евросоюза придвинули их вплотную к границам бывшего СССР и имеющимся там неразрешенным конфликтам.

Объединит ли молдавская пенсия Кишинев и Тирасполь >>>

Фактически именно в Молдове, еще до серии "цветных революций", Запад впервые открыто оспорил особую роль России на постсоветском пространстве. Речь о провале плана Дмитрия Козака, известного как Меморандум об основных принципах государственного устройства объединенного государства.

Впрочем, было бы неверно сводить эту проблему к одному лишь внешнему вмешательству. В элитах новых независимых государств (и Молдова тут не исключение) возник запрос на иных модераторов мирного процесса, готовых к форсированным решениям, без учета особых позиций непризнанных образований и российских военно-политических интересов.

Тирасполь: все переговоры — в формате "5+2" >>>

В последние три года значительно возросла роль Украины в приднестровских делах. После перехода Крыма под российскую юрисдикцию и начала военного конфликта в Донбассе Киев внес принципиальные корректировки в свои подходы к Приднестровью.

Пророссийски настроенный регион стал восприниматься новой постмайданной властью как потенциальный вызов не только для территориальной целостности соседней Молдовы, но и самой Украины. Фактически Киев превратился из гаранта мирного урегулирования, стремившегося занимать определенную дистанцию от сторон конфликта (за исключением разве что нескольких лет президентства Виктора Ющенко), в сторонника "реинтеграции сепаратистского региона" ускоренными темпами.

Как следствие — денонсация соглашений с Москвой по снабжению ОГРВ (оперативной группы российских войск) на Днестре через украинскую территорию, ужесточение пограничного режима с непризнанной республикой, увеличение воинского контингента в Одесской области.

Тренд не нов

Одним из внешнеполитических приоритетов президента Петра Порошенко стало укрепление связей с Кишиневом. Этому стали придавать стратегическую значимость.

Сам тренд не нов. Киев и Кишинев еще в марте 2006 года меняли правила таможенного оформления приднестровских товаров так, чтобы Украина могла пропускать через свою границу только такие грузы, которые прошли оформление таможенной службой Республики Молдова.

Сегодня же речь идет не просто о формальностях, а об установлении совместных КПП. Первый такой пункт "Кучурган — Первомайское" был открыт с участием украинского президента Петра Порошенко и премьер-министра Молдовы Павла Филипа 17 июля. Планируется ввод еще 13 аналогичных пунктов.

Но, пожалуй, самым тревожным симптомом являются попытки выхолащивания деятельности Объединенной контрольной комиссии. При всей условности параллелей ОКК сегодня повторяет путь, пройденный в 2004-2008 годах ее близким аналогом — югоосетинской Смешанной контрольной комиссией. В то время благодаря действиям официального Тбилиси (поддерживаемым американскими и европейскими союзниками Грузии) легитимность СКК как главного гаранта безопасности в зоне конфликта была поставлена под сомнение.

Принимались различные документы, определявшие российских миротворцев, как оккупантов. В итоге с совместным российско-грузинско-осетинским миротворчеством было де-факто покончено еще до "пятидневной войны" в августе 2008 года. Уже за год до этого события, изменившего статус-кво в Закавказье, результативных заседаний СКК практически не было. В то же самое время реализовывался проект по созданию прогрузинской "временной администрации" Южной Осетии с ее активным информационным продвижением на различных международных площадках.

Без арбитра нельзя

Схожим образом в мае 2017 года Конституционный суд Молдовы квалифицировал военное присутствие ОГРВ в Приднестровье как незаконное, хотя из состава группы формируется российский миротворческий батальон. Конечно, ситуация на Днестре не является калькой конфликта в Кавказском регионе, и механический перенос одного сценария "разморозки" из одной точки в другую маловероятен. Тем не менее, оснований для опасений более чем достаточно.

Об эффективности приднестровской миротворческой операции и деятельности ОКК можно и нужно спорить. Однако факты говорят сами за себя. За 25 лет с момента ее развертывания на Днестре не было военных обострений, аналогичных тем, что имели место в Абхазии в 1998, 2001, 2006-2008, в Южной Осетии в 2004-2008 годах. Это давало возможность блокировать возникавшие инциденты, вести переговоры (пускай и не окончившиеся достижением компромисса), годами налаживать хозяйственные и гуманитарные отношения поверх неурегулированных статусных вопросов.

Между тем отказ от нынешнего формата без полноценного учета всех заинтересованных игроков, подмена понятия "урегулирование" вытеснением России из региона и навязывание технически не проработанных проектов вроде "международной полицейской миссии" чреват появлением вакуума безопасности. Надо ли объяснять к чему может привести в таких условиях конфликт различных юрисдикций, как непризнанных, да и международно признанных?

Пытаясь ответить на этот вопрос, право слово, стоит обратиться к опыту четвертьвековой давности.

На территории тех же Бендер есть два самостоятельных отдела внутренних дел и две прокуратуры, которые по отдельности подчиняются Кишиневу и Тирасполю. А в 1991-1992 гг. вооруженное противостояние во многом возникло из-за конфликта молдавских и приднестровских правоохранительных структур (полиции и милиции) в условиях отсутствия арбитра. Но именно миротворцы смогли не только окончить это военное противостояние, но и стать арбитром, взяв на себя функции медиатора в вопросах безопасности и предотвращения инцидентов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.