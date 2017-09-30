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Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото.

Независимая Каталония: успех или нежизнеспособное государство

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Аналитика
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Власти Каталонии намерены провести референдум о независимости 1 октября. Этот референдум не признает испанское правительство.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. За несколько дней до референдума в Каталонии, Sputnik анализирует возможные экономические последствия для региона после обретения независимости. Ферран Брунет, доктор экономических наук Автономного Университета Барселоны, уверяет, что новая страна будет нежизнеспособным государством. Однако экономисты, выступающие за независимость, придерживаются иной точки зрения.

"Отделение не произойдет 1 октября, ни через два дня, ни в последующие дни", — убежден Брунет.

Он утверждает, что последствием такого исхода стал бы труднопреодолимый экономический коллапс. При этом он предупреждает, что процесс борьбы за независимость и мобилизация граждан уже влекут за собой экономические потери для Каталонии. Брунет подчеркивает, что за движением стоит каталонское правительство, которое "инвестировало 20 млрд. евро в сепаратистскую пропаганду в течение последних 30 лет".

Брунет говорит о партии PDeCat (Каталонская европейская демократическая партия), чья единственная заслуга, по его словам, "заключалась в том, чтобы превратить тысячи каталонцев в борцов за независимость". "Сепаратисты ограбили каталонцев", — уверяет Брунет.

LIVE: Референдум в Каталонии: вызов для Испании и Европейского Союза?
© Sputnik.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Референдум в Каталонии: вызов для Испании и Европейского Союза?

По словам экономиста, в европейском рейтинге региональной конкурентоспособности Барселона находится на 153 позиции из 262. "Так что это не Голливуд". Мадрид находится на 83 месте и в то же время "оказывается главным экономическим конкурентом Барселоны".

"Если ваш соперник более конкурентоспособный, возможно, попытки сепаратистов – не самый умный шаг", — говорит Брунет.

Мнение доктора экономических наук Модеста Гинхоана (Modest Guinjoan) прямо противоположно заявлением Брунета. Согласно Гинхоану, дефицит, который в настоящее время испытывает Каталония, возник из-за разницы между тем, что регион отдает государству и тем, что он получает взамен. Речь идет о 16 млрд. евро с 2001 года, добавляет он.

Точка зрения Гинхоана и мнения еще 16 экономистов собраны в книге "Экономика Каталонии". То есть он не единственный специалист,  защищающий экономическую жизнеспособность независимой страны.

Владимир Лепехин
Sputnik
Что происходит в Каталонии?
 Некоторые экономисты полагают, что независимость позволит управлять бюджетными ресурсами и инфраструктурами, которые в настоящее время зависят от Мадрида.

Последствия для людей

Согласно книге "Экономика Каталонии", независимость позволит создать до 71 000 рабочих мест, особенно для удовлетворения потребностей новых государственных структур и их администрации.

"Люди будут намного беднее», —парирует, в свою очередь, Брунет. Он напоминает, что Каталония продает остальной части Испании товары и услуги на 44 млрд. евро в год, что больше, чем 37 млрд., которые приносит экспорт в Европейский Союз, и 22 млрд. от мировых продаж. Новый сценарий предполагает, что "16% каталонцев потеряют работу". Нынешний дефицит в области социального обеспечения увеличится в Каталонии на 2,8 млн. евро, а пенсионный коэффициент снизится с 1,7 до 1,5, что несколько ниже нынешнего уровня по Испании (1,8).

Последствия для "каталонского государства"

Неопределенность Каталонии за пределами евро и Европейского Союза могла бы перевесить. Даже независимые экономисты, такие как Микель Пуч и Антони Кастеллс, признают, что Каталония без единой валюты была бы экономически нежизнеспособной и указывают на то, что европейская интеграция этой новой страны является неотъемлемым процессом. Они надеются, что Европа будет заинтересована в том, чтобы Каталония и ее компании были конкурентоспособны.

Мужчина развешивает одежду на балконе на севере Барселоны, на фоне флага Каталонии
© REUTERS/ Albert Gea
Каталония проведет референдум о независимости 1 октября

Расчеты Брунета далеки от этого идеалистического видения. Столкнувшись с гипотетическим разделением, двусторонняя торговля между независимой Каталонией и Испанией будет снижена на 20%-60%. ВВП региона упадет на 14,2%.

"Независимая Каталония будет находиться за пределами Испании, за пределами Европейского Союза и за пределами евро. Она не сможет покрывать дефицит, который возникнет как следствие независимости и будет вынуждена выпустить свою собственную валюту", — говорит Брунет и предупреждает, что эта новая валюта будет на 50% дешевле евро.

В любом случае все указывает на то, что экономика независимой Каталонии будет зависеть не только от ее фискальной политики, но и от решений внешних игроков, таких как Европейский Союз и Испания.

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Теги:
регион, независимость, референдум, Ферран Брунет, Каталония, Испания
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