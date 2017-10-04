Миссия с плюсом: почему миротворцы не должны уходить из Приднестровья

Своим мнением о том, почему переход миротворческих сил в Приднестровье в международную гражданскую миссию преждевременно, поделились с читателями Sputnik российские эксперты

Sputnik, Алексей Стефанов

Вооруженный конфликт на территории Молдовы закончился 21 июля 1992 года подписанием президентами России и Молдовы в присутствии лидера Приднестровья соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта.

Спустя четверть века, 21 сентября 2017-го, премьер-министр Павел Филип на Генеральной Ассамблее ООН попросил включить в повестку 72-й сессии организации вопрос о выводе с территории Приднестровья иностранных военных.

Он выразил надежду на то, что обсуждение этого вопроса странами-членами ООН "станет важным и необходимым упражнением превентивной дипломатии в отношении страны и региона, где поддержание мира и безопасность подрываются отсутствием диалога, основанного на взаимном уважении и соблюдении фундаментальных принципов международного права".

Также Филип заявил в ООН, что необходимо трансформировать миротворческие силы в Приднестровье в международную гражданскую миссию. В итоге на основании договоренности между заинтересованными делегациями, было принято решение отложить рассмотрение этих вопросов до следующей встречи, которая пройдет, предположительно, 19 октября.

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В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОРГВ). Она охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасное, а также, часть военнослужащих, осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами.

Москва выступает против вывода Оперативной группы российских войск и пересмотра формата миротворцев в Приднестровье.

Кишинев активно прессингует

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Александр Шевченко считает, что заявление официального Кишинева не больше, чем политическая декларация.

"Кишинев активно прессингует, настаивает на выводе российских миротворцев из региона, мало задумываясь о том, к каким последствиям это может привести. Инструменты, которые использует Кишинев для решения этого вопроса — обычные декларативные заявления, не имеющие ничего общего с конструктивным практическим подходом. Есть законный политический инструмент — соглашение от 1992 года между правым и левым берегом Днестра и Российской Федерацией, согласно которому наши миротворцы и находятся в Приднестровье. Если Кишинев действительно хочет, чтобы этот вопрос как-то решался, ему необходимо поставить вопрос перед сторонами соглашения о выходе из этого документа. Но Кишинев ни разу не поднимал этот вопрос в практической плоскости. Все ограничивалось лишь пропагандисткой шумихой и обвинениями в адрес России, а это обычная политическая трескотня", — заявил Sputnik Александр Шевченко.

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По мнению эксперта, официальный Кишинев в лице правительства и парламента не хочет этого делать, поскольку "прекрасно понимает, к каким разрушительным последствиям мог бы привести реальный уход российских миротворцев из региона".

"Поэтому в интересах Кишинева не добиваться реального ухода наших миротворцев из Приднестровья посредством выхода из соглашения, а вот таким образом мутить воду, заявлять, что Россия — это оккупант, разогревать русофобские настроения в регионе, показывать свое рвение перед Брюсселем, НАТО, Вашингтоном и другими иностранными союзниками Кишинева", — считает Шевченко.

Гражданские наблюдатели, по мнению эксперта, в случае вспышки напряженности будут только наблюдать и писать отчеты в свои штаб-квартиры, у них нет необходимого инструмента для того, чтобы обеспечить мир или пресечь возможные провокации.

"Они — гражданские миротворцы, а реально сдержать всплеск насилия может только миротворческая операция, состоящая из военнослужащих", — говорит политолог.

Шевченко уверен, что присутствие российских военных в Приднестровье не нарушает принцип нейтралитета, поскольку они находятся на основании легального документа, не склоняют стороны к членству в тех или иных альянсах, союзах, занимают нейтральную позицию.

"И выполняют исключительно миротворческий долг по обеспечению мира, не имеющий ничего общего с нарушением нейтралитета Республики Молдова", — резюмирует он.

И добавляет, что всегда нужно учиться на примерах из истории. "Давайте вспомни, что произошло не так давно на территории Абхазии, когда наши миротворцы погибли, будучи преданы своими коллегами из некоторых других контингентов. Поэтому наша задача не допустить подобных прецедентов. А для этого необходимо продолжать военное присутствие, чтобы не дать наших миротворцев в обиду, а при необходимости, поддержать их", — добавляет Шевченко.

С другой стороны, как полагает эксперт, сама Молдова только на словах придерживается принципа нейтралитета, а "на деле целый ряд действий свидетельствует о том, что официальный Кишинев, а не российская сторона нарушает принцип нейтралитета".

"Участие в учениях НАТО, если и не прямое нарушение нейтралитета, то сползание к той грани, за которой можно будет говорить о нарушении принципа нейтралитета, зафиксированного в Конституции страны", — говорит Шевченко.

Одним из русофобских выпадов официального Кишинева эксперт считает историю с самолетом, в котором летел вице-премьер России Дмитрий Рогозин и которому не дали приземлиться в столице Молдовы. "Все это действия актеров на политической сцене, среди зрителей этого спектакля Кишинев хотел бы видеть определенных иностранных покровителей".

"Я полагаю, что сейчас не время говорить о возможности ухода наших миротворческих сил из Приднестровья, которое мы считаем частью Республики Молдова. Ситуация только накаляется. И давайте не будем забывать о парламентских выборах в республике, которые состоятся в следующем году. Страсти вокруг них уже накаляются, и будут накаляться дальше. Поэтому в столь ответственный момент заявлять, что мы выводим наших миротворцев из республики, было бы опрометчивым шагом", — уверен Александр Шевченко.

Вывод миротворцев невозможен

Немного иной точки зрения придерживается Заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при Российском университете дружбы народов (РУДН) Никита Данюк, считающий, что попытки вытеснить российских миротворцев с территории Приднестровья реальны.

По его мнению, Молдова с 2009 года, когда там была реализована очередная цветная революция, всячески пыталась встроиться в политику, в том числе внешнюю, "коллективного Запада — Брюсселя и Вашингтона". И предпринимала множество шагов, чтобы интегрироваться в различные западные объединения, в том числе военного характера.

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"На территории Прибалтики, Польши, Румынии разворачивается военная инфраструктура НАТО, производится переброска дополнительных военных контингентов, и все понимают, что главной целью такой небывалой активности является Россия, попытка создать оборонный эшелон на границе с РФ. В этом контексте, находящаяся на абсолютно законных основаниях российская миротворческая миссия в Приднестровье, является большой проблемой для зарубежных планировщиков, которые хотят вытеснить Россию из этого региона и нарастить там свои мощности", — констатирует эксперт.

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Нынешние власти Молдовы, противостоящие президенту Игорю Додону, по мнению Данюка, делают все возможное, чтобы надавить на российскую сторону и сделать так, чтобы она задумалась о выводе миротворческого контингента из Приднестровья.

"Но вывод миротворцев невозможен — Россия никогда на это не пойдет", — говорит Данюк.

Он также считает, что миротворческая операция, которую проводит российский контингент на Днестре, доказала свою эффективность, а изменение этого формата и попытка заменить ее международным контингентом приведет к обострению ситуации.