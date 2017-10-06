Войны СМИ: эксперты о предложении ограничить американские СМИ в России

Политолог и эксперт по международной безопасности рассуждают о новых врагах Запада и "микроскопических" американских журналистах

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Вопрос об ограничении работы американских СМИ в России обсуждается в Совете Федерации. Эту меру сенаторы рассматривают как симметричный ответ на допросы российских журналистов в ФБР. Два российских эксперта прокомментировали ситуацию для Sputnik.

Игорь Николайчук — эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований

Сложилась беспрецедентная в истории мировой дипломатии и международных отношений ситуация, когда врагами вдруг называют журналистов.

С маниакальной настойчивостью в США "лепят" образ врага из российских СМИ. Раньше таким врагом Америки был только Владимир Путин, теперь — еще и Sputnik и RT. "Агрессивность" российских СМИ, их "вмешательство" во внутренние дела Соединенных Штатов и прочие смертные грехи преподносятся уже как данность.

Зачем все это делается? Думаю, дело в том, что сейчас в США идет борьба внутриполитических элит — демократов и республиканцев. Для того чтобы поддерживать эту борьбу, необходимо было создать общего врага. Это и было сделано. Теперь разные партии ищут связи своих противников с ими же созданным образом, например: "Россия вмешивается в выборы, поэтому Трамп победил". Таким образом, все "танцы" вокруг российских СМИ выгодны в первую очередь американским внутриполитическим игрокам. Зависимость от конкретной политической ситуации очевидна.

Поэтому ограничение работы американских журналистов на территории России можно рассматривать только как симметричный ответ. Само по себе это действие будет бессмысленно: американские журналисты не самостоятельны, не они формируют повестку дня, и не они создают те методы, с помощью которых демонизируется Россия.

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Впрочем, не стоит преуменьшать ущерб, который был нанесен российско-американским отношениям журналистами США. Надежды на улучшение российско-американских отношений тают с каждым днем.

Российские дипломаты должны выполнить ту функцию, которая прописана в новой концепции внешней политики государства: "Цель дипломатии — защита деятельности российских СМИ за рубежом и помощь в их деятельности по продвижению объективной информации о России". Это их долг.

Дмитрий Дробницкий — политолог-американист

Напомню, что решение относительно условий работы российских СМИ в США еще не принято. Американское правительство только пытается зарегистрировать RT и Sputnik в качестве иностранного агента.

Мера странная, так как знаменитый закон о регистрации иностранных агентов — FARA ("Фара") — в нынешней формулировке исключает свое применение к СМИ.

Таким образом, нынешняя американская инициатива может потребовать существенных изменений в законодательстве США. Более того, она может затронуть и другие иностранные каналы, которые вещают в Соединенных Штатах — например, английский "Скай Ньюс" (Sky News) или арабский "Аль-Джазира" (Al Jazeera).

Я против ответных ограничений по отношению к американским СМИ в России — выглядеть это будет довольно смешно. Деятельность американских СМИ на территории России не видно и под микроскопом. Если "закрутить гайки", это никак не скажется на их работе. Они не рассматривают свою долю на российском рынке как существенную.

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"Радио Свобода", например, действует только в интернете и даже не поддерживает свою радиочастоту — просто потому, что руководство радио решило не тратить на это деньги. Канал CNN в России существует только на кабельном телевидении и только на английском языке — в основном, для удобства иностранцев. Днем с огнем в России не сыщешь консервативный канал Fox News.

Отсутствие серьезной работы американских СМИ в Российской Федерации отчасти является причиной того, что о России на Западе рассказывают либо клишированные истории, либо запредельные небылицы. Я считаю, что следует, наоборот, всячески помогать американским коллегам работать в России.

Если они захотят выйти на русскоязычный рынок, им в любом случае придется менять свою позицию, иначе они станут сугубо нишевыми СМИ. Американским журналистам придется бороться за новую аудиторию, общаться с российскими коллегами, поэтому какие-то изменения в их мировоззрении неизбежно произойдут.

России необходимо развивать контакты между журналистами разных стран, в противном случае будет происходить только бесконтактный обмен взаимными обвинениями. К сожалению, сейчас такая ситуация наблюдается на дипломатическом поле.