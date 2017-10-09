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Кишинев прижали дверью в НАТО

© AP Photo / Jonathan Ernst
Аналитика
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Тема:
НАТО и Молдова: обещания и реальность (11)
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Молдавская делегация, участвовавшая в работе ПА НАТО в Бухаресте, не смогла убедить представителей Северо-атлантического альянса рассмотреть вопрос о выводе российских войск из Приднестровья.

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Пленарное заседание парламентской ассамблеи НАТО прошло в Бухаресте в понедельник. Обсуждалось укрепление безопасности в Черноморском регионе и сохранение диалога в Совете НАТО — Россия. На этом фоне более чем странным выглядит предложение кишиневской делегации о включении в повестку вопроса о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Вероятно, многолетний мир и стабильность в регионе кому-то не нравятся. Инициативу в НАТО не поддержали, однако просьба делегатов о вмешательстве в суверенные и внутренние дела Молдовы военного блока заслуживает пристального внимания.

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Согласно конституции, Молдова обладает нейтральным статусом. По данным социологических опросов, большинство молдавских граждан против вступления страны в альянс. Президент страны Игорь Додон систематически выступает против участия молдавских военных в учениях стран НАТО. Однако в позиции официального Кишинева не все однозначно.

Невзирая на критику молдавского президента, премьер-министр республики и генеральный секретарь НАТО в конце 2016 года подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики, которая уже более 20 лет сотрудничает с альянсом в рамках индивидуального плана партнерства  

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Главные направления сотрудничества Молдовы с НАТО: разработка стратегических документов для реформирования, военного планирования и формирования бюджета оборонной сферы, для совершенствования военного образования. Много внимания уделяется синхронизации возможностей молдавского 22-го миротворческого батальона с силами альянса в совместных операциях. США и НАТО намерены укреплять обороноспособность Молдовы в рамках плана совместных действий Building Integrity Programme.

Под влиянием (или контролем) специалистов НАТО находятся Национальный военный институт, Учебный центр по поддержанию мира. И только в рамках программы альянса "Наука за мир и безопасность" Молдова получила гранты за 18 совместных проектов.

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© REUTERS/ INTS KALNINS
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Функциональная совместимость

Американо-молдавские учения Joint Combined Exchange Training проводятся с 2009 года, и Брюссель уже признает функциональную совместимость молдавских вооруженных сил с силами союзников. В июле-августе в республике прошли американо-молдавские учения Agile Hunter. Активное братание молдавских и американских военнослужащих свидетельствует о системном расширении военного присутствия Вашингтона и Брюсселя в де-юре нейтральной стране.

Военно-морские силы США строят военные объекты близ молдавского населенного пункта Бульбоака. В реновацию базы, расположенной неподалеку от Тирасполя американцы за пять лет уже вложили 1,6 миллиона долларов. И добрые намерения молдавского президента практически не влияют на "созидательные"планы ВМС США.

Трудный выбор

Парламентская республика находится на геополитическом перепутье. Президент Додон выступает за ускоренное вхождение Молдовы в Евразийский экономический союз вместе с Россией, Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Киргизией. Премьер-министр Павел Филип утверждает: если евразийский документ будет подписан, его вряд ли ратифицирует молдавское законодательное собрание. Молдавское правительство откровенно мешает своему президенту вести диалог с Россией, и демонстративно продвигает интересы Североатлантического альянса.

При этом создается впечатление, будто в Вашингтоне и Брюсселе опасаются открыто интегрировать Молдавию в Североатлантический альянс, но Кишинев все же прижат "входной дверью", территория республики используется в рамках "индивидуального партнерства".

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Приднестровская проблематика еще более усложняет картину. Шестьдесят процентов жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики составляют русские и украинцы, которые еще во времена позднего СССР добивались выхода из состава Молдавии, опасаясь национального движения за присоединение к Румынии. После неудавшейся попытки властей республики силой решить проблему в 1992 году, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

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Мир в зоне конфликта четверть века поддерживают совместные миротворческие силы (402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, и 10 военных наблюдателей от Украины). Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности (). И, очевидно, лишь миротворческие силы не позволяют превратить относительно благополучный регион в подобие воюющего Донбасса. 

Тема:
НАТО и Молдова: обещания и реальность (11)
Теги:
альянс, двери, НАТО, Молдова
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