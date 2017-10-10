Маркедонов: урегулирование в Приднестровье не близко

Накануне, 9 октября, в Бухаресте состоялось пленарное заседание Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО. В ходе этого форума делегация Республики Молдова выступила с инициативой включить в итоговую резолюцию пункт о необходимости вывода ОГРВ (Оперативной группы российских войск) с территории Приднестровья. И хотя это положение не нашло поддержки со стороны участников Ассамблеи, было бы, как минимум, наивно видеть в этом некий прорыв или квалифицировать эту ситуацию, как "смену вех" в подходах Североатлантического альянса и молдавского правительства (и стоящего за ним парламентского большинства) к проблеме разрешения приднестровского конфликта.

Игра на повышение ставок

Инициатива молдавской делегации, скорее всего, будет, рассмотрена (и не исключено, что одобрена) в ходе следующего заседания ПА НАТО. Представители блока не раз высказывались в том ключе, что присутствие российских военных на Днестре мешает процессу мирного урегулирования. Наиболее часто это делал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлав.

© REUTERS/ Yves Herman Столтенберг: НАТО надо попытаться снять напряжение в отношениях с РФ

В августе 2017 года командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что полторы тысячи российских военных в Приднестровье — это "не миротворцы", а группировка для поддержания нестабильности вокруг Украины. Если же говорить о правящей коалиции в Молдове, то она последовательно продвигает тезис о том, что российское военное присутствие противоречит Основному закону страны и, прежде всего, положению о нейтралитете.

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В день двадцатипятилетия с момента подписания московского "Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", 21 июля 2017 года, молдавский парламент большинством голосов (61 депутат из 101) поддержал заявление о выводе ОГРВ с территории республики. Особой остроты ситуации добавляет тот факт, что именно из состава Оперативной группы формируется российский миротворческий батальон. А без его участия невозможно себе представить и саму операцию по поддержанию мира, начатую четверть века назад, и, заметим, поддержанную самим официальным Кишиневом.

Поэтому, говоря языком шахматистов, к этой "отложенной партии" мы еще вернемся, и не раз. Более того, в преддверии парламентских выборов в Молдове, намеченных на осень 2018 года, вопрос о приднестровском урегулировании будет одним из центральных пунктов повестки дня не только всех ключевых игроков внутри республики, но и для всех заинтересованных внешних акторов.

По справедливому замечанию российского эксперта Андрея Девяткова, сегодня мы наблюдаем резкое "повышение ставок". Это отнюдь не случайно. Молдова — парламентская республика. И наличие в ней президента, заинтересованного в нормализации отношений с Москвой, не гарантия того, что позитивное решение на этом направлении возможно. Критически важен расклад в высшем законодательном органе страны, который определит не только персональный состав правительства, но и приоритеты его внешнеполитического курса.

Не стоит сбрасывать со счетов и грядущую президентскую кампанию в России. Конечно, тема Приднестровья не будет в ней одной из основных. Но попытки раскачать ситуацию в регионе с тем, чтобы "протестировать" Москву, совершенно не исключены. Про это активно говорят в кулуарах различных конференций и круглых столов. Иной раз дискуссии о "разморозке" приднестровского конфликта выходят на публичный уровень. Но, к сожалению, далеко не всегда уровень этих обсуждений отличается достаточной адекватностью, а то и просто качественным знанием предмета.

Миротворцы свою задачу выполняют

Что обычно ставят в упрек российским миротворцам? По мнению критиков российского присутствия, Москва не смогла в течение четверти века разрешить конфликт. Между тем, ни в одном гражданском или этнополитическом противостоянии эту задачу миротворцы не решают. Они останавливают кровопролитие. И та операция, что началась в июле 1992 года, смогла справиться с этим.

Напомню, что в ходе вооруженного противостояния на Днестре погибло более 1 тыс. человек, из которых 400 были мирными жителями. После начала миротворческой операции военное противоборство в Приднестровье, в отличие от Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха, не возобновлялось. Но происходило это не само по себе, а благодаря качественной работе миротворцев по предотвращению инцидентов в Зоне безопасности (она имеет протяженность 225 км и ширину 12-20 км).

© Sputnik. Евгений Панасенко Миссия с плюсом: почему миротворцы не должны уходить из Приднестровья

"Российские военные монополизировали мирный процесс и мешают подлинно международному урегулированию" — тезис, который звучит всякий раз на любом форуме, посвященном ситуации вокруг Приднестровья. Однако это положение выглядит, как попытка стучаться в открытую дверь. 2017 год — год знаковых юбилеев для приднестровского мирного процесса. Речь в данном случае не только о двадцатипятилетии московского соглашения. Двадцать лет назад, в мае 1997 года был подписан "Меморандум об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем" (который окрестили также "документом Евгения Примакова").

Между тем, признавая исключительную роль тогдашнего главы российского МИД, следует заметить, что меморандум был завизирован Нильсом Хельвегом Петерсеном (на тот момент министром иностранных дел Дании и действующим председателем ОБСЕ). Наряду с руководителями России и Молдовы свою подпись под текстом документа поставил и второй президент Украины Леонид Кучма. В 1998 году на его основе были подписаны Одесские соглашения, открывшие возможность для украинских военных наблюдателей присоединиться к мирному процессу.

А еще в феврале 2017 года исполнилось пятнадцать лет "Постоянному совещанию по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию", широко известному в экспертных и дипломатических кругах, как формат "5+2" (Кишинев и Тирасполь — две стороны конфликта, Россия, Украина — гаранты, ОБСЕ — посредник, ЕС и США — наблюдатели). Если это не интернационализация мирного процесса, то, что это такое?

Заметим попутно, что Киев проделал большую эволюцию своих подходов и де-факто из гаранта мирного процесса превратился в сторонника "удушения Тирасполя" и поборника односторонних подходов не Кишинева даже (так как есть позиция президента Игоря Додона и Партии социалистов), а молдавского правительства и парламентского большинства.

Тем не менее, формат "5+2" пока что никто не отменял. Москва же, несмотря на регулярные обвинения в возможности "повторения крымского сценария", последовательно выступает за продолжение переговоров с партнерами, которые на сегодняшний день не являются для нее удобными.

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При этом, прославляя "интернационализацию" как некую панацею от всех бед, необходимо иметь в виду, что во многом благодаря вмешательству Вашингтона был похоронен так называемый "план Дмитрия Козака" (2003). Пускай проект "федерализации Молдовы" не был идеальным и совершенным, но он, во-первых, исходил из необходимости достижения консенсуса между Кишиневом и Тирасполем (а не победы одной стороны и разгрома другой), а во-вторых, мог быть использован в случае успешной реализации в других частях бывшего Советского Союза.

Интернационализация гарантий безопасности не дает

Говоря о "многосторонних подходах" в урегулировании конфликтов, не стоит забывать и о том, что сама по себе "интернационализация" не ведет автоматически к успеху, что показали нам примеры Кипра, Нагорного Карабаха, палестино-израильского или хотя бы недавнего сирийского урегулирования.

Каждый конфликт имеет свою специфику, от которой нельзя отмахиваться, подгоняя ее под некие "универсальные схемы".

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Напомним, что в соответствии со статьей 3 Соглашения от 21 июля 1992 года районом с повышенным режимом безопасности был обозначен город Бендеры. И сегодня большая часть Бендер контролируется приднестровскими властями, но микрорайон Варница, расположенный в городской черте, находится под юрисдикцией Кишинева. В городе (который стал эпицентром военного противостояния в 1992 году) до сих пор действуют две прокуратуры, по две судебные и правоохранительные инстанции.

В апреле 2013 года стороны были в нескольких шагах от столкновений из-за конфликта юрисдикций. Надо ли говорить, что в рутинном режиме миротворцы предотвращали немало возникающих время от времени проблем и противоречий. И в случае сворачивания операции по поддержанию мира никто не даст гарантий от появления вакуума безопасности, а значит и от "разморозки" конфликта. Не меньше рисков влечет за собой и привлечение к ней разных "международных полицейских", которые уместны тогда, когда статусные проблемы близки к разрешению. Но сегодня перспективы близкого урегулирования в Приднестровье не кажутся очевидными.

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Поломать то, что создавалось годами, легко. Особенно в пылу конъюнктурных соображений и в погоне за голосами избирателей. Но сможет ли это создать устойчивый мир и не отдалит ли тот же Кишинев еще дальше от Приднестровья? Вопрос риторический.

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