Удастся ли Молдове балансировать между Западом и Востоком

На саммитах СНГ и ЕАЭС, которые прошли в Сочи, прозвучал ряд заявлений от высших лиц государств. Эти заявления были не всегда комплиментарны и касались разных сфер межгосударственного сотрудничества. Прокомментировать их Sputnik попросил руководителя Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Леонида Вардомского.

Проблемы интеграции

- На саммите говорили о необходимости для СНГ соответствовать современным реалиям. А президент Лукашенко весьма остро критиковал эту организацию за неэффективность. Нужно ли сегодня СНГ входящим в него странам, что оно дает их экономикам?

— Президенты всегда правы. Это — бесспорный факт, и с этим надо считаться. В выступлениях высших должностных лиц всегда содержатся и рациональная критика, и рациональные предложения. Потому что они опираются на мнения консультантов, исследователей проблем, практиков, обобщают все это и выносят на суд общественности свое сформировавшееся мнение.

Действительно, СНГ как организация оказалось сейчас в сложном положении. Потому что страны, которые участвуют в нем, так или иначе, имеют разные интеграционные ориентации. Часть стран — члены ЕАЭС, другая часть ориентирована на европейскую интеграцию, третья — сохраняет нейтральную позицию. Поэтому довольно сложно придумать какую-то повестку дня, которая бы объединяла эти страны, учитывая существующие разногласия между Россией и ЕС, геополитические конфликты, украинский вопрос.

Но в то же время все страны, я думаю, заинтересованы в сохранении Украины в качестве партнера. Тем более что для большинства из них действует зона свободной торговли в рамках СНГ. Россия единственная из членов этого объединения заморозила действие зоны свободной торговли в отношении Украины. Остальные — не замораживали.

- Возможны ли на сегодняшний день какие-то крупные межгосударственные проекты?

— Вряд ли. Это понятно. Но есть проекты, которые реализует Евразийский союз. И он открыт для участия стран СНГ. Это и цифровая экономика, и технологические платформы, и сотрудничество в области транспорта, энергетики. Все страны об этом знают, но в силу каких-то причин проявляют разную степень активности. Так что возникает такая сложная ситуация. И пока, видимо, не наладятся отношения между ЕС и Россией, было бы хорошо придумать какую-то миссию СНГ как посредника между евразийской интеграцией и европейской интеграцией. Но для этого пока не созрели политические предпосылки. Поэтому что есть — то есть.

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Мне кажется, закрывать СНГ не нужно. И если будет голосование, то большинство проголосует против роспуска Содружества. Надо строить работу так, чтобы использовать те возможности, которые существуют.

Поддерживать братский народ

- В то же время президент Молдовы Игорь Додон подчеркнул высокую важность существования СНГ и ЕАЭС. А как сочетается эта интеграция с соглашением об ассоциации с ЕС, которое подписала Молдова?

— Молдова — страна довольно сложная по этническому составу, по культурным традициям. Некоторая часть населения настроена прорумынски — и они надеются через Евросоюз реализовать эту историческую мечту. Другая часть не хочет быть в составе Румынии. Они хотели бы иметь сбалансированные отношения и с Европейским союзом, и с Евразийским союзом, и с СНГ.

Общество в Молдове разделилось. Президент представляет ту часть, которая выступает за многовекторность, за сбалансированную политику. А правительство и парламент настроены однозначно проевропейски. И в этом контексте возникает противоречие. У президента мало полномочий, хотя за ним — возможно, большая часть населения. Но политически население слабо представлено в органах управления государством. Поэтому и возникают такие коллизии.

Я думаю, не надо особо на этом зацикливаться. По возможности, помогать президенту, поддерживать братский молдавский народ, учитывая такую неоднозначную сложную ситуацию в стране.

Рассчитаемся биткойнами?

- В ходе саммита ЕАЭС лидеры стран подписали соглашение о совместной цифровой повестке до 2025 года. На какой расчетной единице, по вашему мнению, будет базироваться интернет-экономика и цифровая торговля между странами ЕАЭС? Ранее вице-премьер Беларуси Владимир Семашко говорил о возможности перейти в расчетах на российские рубли.

— Мне кажется, это — вопрос технический. Дело в том, что уже довольно большие объемы торговли между Россией и Беларусью осуществляются в национальных валютах. То же самое — и с Казахстаном. Поэтому здесь особых проблем нет. Было бы, чем торговать!

Я думаю, здесь громадный вес имеет Китай. Если торговать китайскими товарами через интернет-магазины транснационального характера, то какая, собственно, разница? Другое дело, если по каналам электронной торговли реализуются национальные товары. Тогда — другая ситуация. Тут уже валютная составляющая может играть какую-то роль.

Поэтому, как мне кажется, тут главное: а) наладить промышленный выпуск товаров, которые были бы востребованы населением стран ЕАЭС; б) создать систему современной электронной торговли. Но и не только.

Цифровизация имеет более широкий диапазон применения. Совместное внедрение и в управлении, и в бизнесе, и в домашних хозяйствах достижений компьютерных и информационных технологий — вот об этом идет речь. Электронная торговля — это только один из элементов этой цифровизации. Так что речь идет о каком-то согласованном, спланированном, совместном внедрении. Потому что будет плохо, если, скажем, Беларусь что-то внедрила, оторвалась в области цифровизации, а, скажем, Киргизия отстала. Тогда страны будут говорить на разных языках. Надо, чтобы этот процесс шел равномерно, плавно, охватывая все страны-участницы.

Страна, опережающая в технологической сфере, получает и технологические преимущества. И здесь неважно, в какой валюте — все равно она эти преимущества будет получать.

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- А чем рассчитываться — это дело десятое?

— Я думаю, что если есть товар, потребители всегда найдут, как рассчитаться. Если валюта более-менее стабильна, то особой разницы нет. Но есть, конечно, политический момент. Зачем нам поддерживать финансовые системы других стран, если мы можем поддерживать сами себя?

- А возможно ли, что это будут биткойны?

— Биткойны будут, скорее всего, развиваться в сфере услуг. Там, где это нужно и целесообразно. А сфера услуг наиболее децентрализована, особо государством не контролируется. Поэтому там — вполне возможно. А где стратегические товары, уголь, нефть, газ — там вряд ли будут рассчитываться биткойнами.