Опять вторжение: реклама RT, покемоны и другие страшилки для Клинтон

Чем RT опять испугала Хиллари Клинтон, и что известно о фактах российского вмешательства в выборах США

Лев Дзугаев — для Sputnik

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян любезно удостоила экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон звания "самого преданного зрителя". Дело в том, что лондонском метро Клинтон увидела рекламу RT и поняла — опять вторжение!

Ну никак не может смириться г-жа экс-кандидат в президенты США с поражением в главном событии своей политической карьеры. Поэтому даже на площадке литературного фестиваля в английском курортном Челтнеме, в котором она приняла участие, в адрес России опять звучали предупреждения об "угрозах западной демократии".

Команда г-жи Клинтон, проиграв президентскую гонку, уже почти год, как рассказывает американцам и всему миру о якобы русском вмешательстве в предвыборную кампанию в США.

Однако журналисты Джонатан Аллен и Эми Парнс (заметьте, не RT и Sputnik, ни Джулиан Ассанж и WikiLeaks) в недавно вышедшей книге "Shattered" ("На грани распада") раскрывают карты: "Спустя 24 часа после признания поражения руководитель избирательной кампании Робби Мук и глава избирательного штаба Клинтон Джон Подеста собрали членов ее команды, чтобы совместными усилиями сформулировать аргументы, доказывающие, что выборы были не вполне честными…. Они разработали сценарий, который они должны были представить прессе и общественности. И центральным элементом их аргументов уже были хакерские атаки России". Спустя 24 часа после признания поражения!

Симоньян о Клинтон: Хиллари наш самый преданный зритель>>>

А чуть позже, уже и не скрывая истинный смысл развязанной кампании, бывший директор штаба Клинтон по связям с общественностью Дженнифер Палмиери со страниц «Вашингтон пост» заявила: "Если мы объясним, что действия России — это не что иное, как атака на нашу республику, общественность будет на нашей стороне. И чем больше мы будем об этом говорить, тем больше она будет нас поддерживать".

Рашагейт, "длинная мыльная опера", как ее окрестили в некоторых западных СМИ, которая грозит совсем не "мыльными" последствиями не только для американо-российских отношений, но и для всего мира, становится все абсурднее.

Созданы специальные комитеты, учреждена специальная должность прокурора для расследования Рашагейт. Приняты новые антироссийские санкции, причем и демократы и республиканцы в этом демонстрируют удивительное по своей безрассудности единодушие.

Между тем, сенатский комитет по разведке (обращаю внимание — сенатский комитет по разведке) на специальной пресс-конференции представил результаты своего девятимесячного расследования. И к чему же расследование привело? Проведено более 100 собеседований, записано свидетельских показаний продолжительностью в 250 часов. Составлено 4 тысячи страниц записей и проверено более 100 тысяч документов. Работа сотрудников составляла суммарно 57 часов в день по семь дней в неделю с начала комитетского расследования, исследовались документы и записи, проводились собеседования со свидетелями и были проанализированы секретные и открытые материалы.

Каков же итог? Факты российского вмешательства общественности так и не были представлены.

В разыгрываемой постановке на американской политической сцене можно было бы поставить точку. Но… и это еще, как показали события, не все. Спектакль театра абсурда имел продолжение: Россию обвинили даже в использовании Pokemon Go для разжигания расовых и иных страстей в американском обществе. И это CNN, некогда, во времена Тернера, одно из самых уважаемых мировых СМИ.

Люди, очнитесь! Бедные Пикачу и Ко! Им грозит опасность! Их могут признать иностранными агентами…

Это ж какой вес бурбона надо было "взять на грудь", что б до такого додуматься!