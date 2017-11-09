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Молдавское зеркало: Ереван избежал еврокапкана, куда попался Кишинев

© AP Photo / Alessandra Tarantino
Аналитика
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Молдавскому президенту Игорю Додону приходится одновременно бороться и с саботажем внутри страны, и с неблагожелательным отношением со стороны еврочиновников

Арман Ванескегян, политический обозреватель Sputnik Армения

Параллелей между политическим и экономическим составляющими состояния Молдовы и Армении проводить не стоит. Несмотря даже на то, что в ближайшее время Ереван подпишет рамочное ассоциативное соглашение с Евросоюзом наподобие того, что год тому назад подписала Молдова.

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Наподобие, да не совсем. Ведь от торговой составляющей договора с Евросоюзом Армения отказалась и, если судить по тому, как развивается ситуация с экономикой Молдовы, не зря.

Вообще, ситуация, в которой оказался молдавский президент Игорь Додон, сегодня иначе как сложной и не назовешь.

Причем дело не только (и не столько) в политических проблемах, с которыми на нынешнем этапе столкнулся президент Молдовы, хотя и это тоже наличествует.

Чего стоит лишь случай, когда его попросту "временно отстранили" от президентства для того, чтобы назначить неудобного ему министра обороны.

Очень высокий процент доверия президенту Молдовы не гарантирует ему успеха в работе.

Однако основная проблема Додона состоит далеко не в политических фокусах, устраиваемых ему соперниками. С ними-то он хотя бы на данном этапе справиться может – ведь 54 процента доверия, которые имеет возглавляемая им партия, а также 35 процентов, которыми оделило его население Молдовы – это немало.

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Другое дело, что доверие это необходимо оправдать. Причем требование, предъявляемое ему и его партии избирателем, из серии самых трудных. Речь идет об экономике страны, которая вынуждена действовать в предельно жестких рамках, предъявляемых Соглашением об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом.

А избирателю нужно, чтобы экономика Молдовы наконец-то задышала, пошла вверх, увеличила бы обороты. Вот и получается, что Додон, имеющий минимум рычагов воздействия на эту самую экономику (такова структура власти в Молдове, парламентская), сейчас вынужден работать в режиме кризисного менеджера.

Ну, чтобы не потерять свои проценты, которые ох как понадобятся в наступающем году, когда в Молдове пройдут парламентские выборы.

На это, в принципе, вся надежда Додона сотоварищи. На то, что выиграют выборы, прорвутся в парламент – и вот тогда уже и получат необходимые рычаги власти, сумеют оказать реальное воздействие на экономику страны.

А так, несмотря на высокий процент доверия населения, что есть у президента и его партии, любая работа нарывается на противодействие сидящих в парламенте сил и становится профанацией.

И даже при "экономических разборках" с представителями Европейского Союза (в последний раз, на днях Молдову посещала еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем) Додон остается один на один с еврочиновником.

Agricultură, căpșune, terenuri arabile
© Sputnik/ Виталий Тимкив
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Хотя то, что он предлагает и даже требует от Евросоюза, как воздух необходимо экономике страны.

Однако парламентская группировка, конечно же, ни о каком сотрудничестве с действующим президентом даже слышать не хочет – им бы лишь суметь сделать так, чтобы Додон до парламентских выборов провалился бы в экономике и растерял бы симпатии электората.

Вот и получается, что условия, предлагаемые в ассоциативном соглашении с Евросоюзом, могут стать причиной внутренних разборок между ветвями власти вместо того, чтобы они действовали в одном направлении – в поднятии экономики страны.

Додон борется и с местным саботажем, и с еврочиновниками всех мастей и рангов.

А ведь в реальности молдавской экономике необходимо увеличить квоты поставок на европейский рынок продукции (и товаров и услуг) с высокой добавочной стоимостью. Тем более что эксперты утверждают, что на эти группы товаров (большей частью речь идет о сельскохозяйственных товарах и о результатах ее переработки) потребность в Европе достаточно высока и с каждым годом увеличивается.

Знак процента
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Однако заранее обговоренные квоты в данном случае играют роль ошейника для сельского хозяйства Молдовы. Потому и заговорил действующий президент о том, что по целому ряду групп и категорий товаров необходимо пересмотреть положения Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом и вернуться к режиму автономных торговых преференций, к ассиметричной торговле.

То есть сперва договор подписали, а потом вдруг выяснилось, что все условия, оговоренные в этом договоре, являются тормозом для развития экономики страны. Что ни говорите, а Армения в этом контексте сработала гораздо дальновиднее.

Однако еврочиновники отлично помнят, что при избрании Додон и вовсе говорил о денонсации всего Соглашения об ассоциации и свободной торговле. Это сейчас, пока не может этого сделать (власти не хватает), говорит лишь о пересмотре каких-то конкретных положений по конкретным видам продукции.

А что будет, когда Партия социалистов Республики Молдова вдруг действительно победит на парламентских выборах, еврочиновникам даже страшно подумать.

Вот и получается так, что Додон старается хоть как-то вытащить экономику страны, не имея при этом никаких инструментов и рычагов для воздействия на процессы. Так еще все время и ежесекундно сталкивается с откровенным саботажем не только со стороны своих политических и идеологических соперников, засевших в парламенте и в правительстве, но и с представителями Евросоюза.

А вот в Армении подобная ситуация не может сложиться в принципе, поскольку интеграционные механизмы ЕАЭС принципиально другие, и всякого рода квот и прочих "ошейников" для развития различных секторов экономики не предусмотрено в принципе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
анализ, экономика, Молдова
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