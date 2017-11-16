"Кто мы друг другу?": эксперты о годовщине дипотношений СССР и США

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Дипломатические отношения между СССР и США были оформлены 84 года назад, 16 ноября 1933 года. Связь между двумя государствами неоднократно проверялась на прочность, но сохранена до сих пор. В почти юбилейную годовщину Sputnik попросил двоих российских экспертов оценить, как сейчас складывается диалог России и Америки, и дать свой прогноз на будущее.

Тухлый момент

Современный этап истории дипотношений США и России — один из наиболее проблемных, считает журналист, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов:

"Сейчас момент во взаимоотношениях России и США, употребляя не очень политкорректный термин, тухлый. Степень взаимопонимания между двумя странами ниже, чем даже в период Холодной войны. Отсутствуют понятные критерии этих отношений и взаимная идентификация: "Кто мы друг другу?".

В Холодную войну, по крайней мере, было понятно, что мы противники и должны каким-то образом избегать непоправимых столкновений. Сейчас все запуталось, и, что самое печальное, все замешано на внутренней политике обеих стран".

Болезнь америкоцентризма © Fotolia/ KLimAx Foto Опрос: 30% россиян считают возможной войну между Россией и США

По мнению эксперта, нынешние отношения России и США уже не определяют международную повестку дня.

"В этом кроется одна из проблем — Россия по инерции считает, что весь мир, затаив дыхание, следит за российско-американскими коллизиями и ориентируется на них. Это уже давно не так. Я бы, если кто-нибудь попросил меня дать совет российским политикам, посоветовал им избавляться от болезненного америкоцентризма, который они испытывают. Недавняя странная история невстречи Путина и Трампа во Вьетнаме должна научить Россию тому, что в современном мире Америка очень важна, но кроме нее есть множество стран, которые гораздо более важны для России, и отношения с которыми могут быть гораздо более продуктивными", — подытожил Лукьянов.

Необратимости нет

Чуть более оптимистичный взгляд на ситуацию у профессора кафедры истории и теории политики факультета политологии Московского государственного университета Игоря Кузнецова.

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"Сегодняшняя ситуация, конечно, сложная, кризисная, но я не думаю, что она фатально сложнее, чем раньше. Вспомним локальные войны второй половины XX века, в которых две страны жестко противостояли друг другу, вспомним Карибский кризис, когда страны стояли в шаге от прямого столкновения. Однако у СССР и США был и мощный опыт союзничества с другими участниками антигитлеровской коалиции, тогда Союз получил значительную помощь по лендлизу. В период индустриализации в стране появился целый ряд производств, имеющих американские корни. История XX века многообразна, опыт российско-американских отношений дает и позитивные примеры. К этому наследию нужно бережно относиться, чтобы не прикончить память о нем. Меняется власть, меняются американские и, надеюсь, российские администрации, но на обеих странах по-прежнему лежит высокая ответственность перед мировым сообществом".

Политолог считает, что поводом для разрядки взаимного напряжения может стать координация действий России и США при разрешении многочисленных конфликтов в различных регионах мира: "Даже в нынешних кризисных условиях две страны могут находить точки соприкосновения, договариваться. Я надеюсь, что в этих дипотношениях нет необратимости".