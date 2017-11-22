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Антиправительственные демонстрации в Лондоне, 14 ноября 2017 года

Правительство Ее Величества в поисках альтернативных сценариев

© REUTERS/ Peter Nicholls
Аналитика
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Прошло достаточно времени с тех пор, как Великобритания и Евросоюз начали переговоры по Brexit, однако Лондон и Брюссель еще не пришли к единому мнению, как должен произойти развод.

Фуад Мамедов-Пашабейли, колумнист, политический обозреватель Sputnik Азербайджан.

Для обеих сторон все еще остается весьма туманным вопрос: как при уходе Британии из ЕС будут решаться торговые, финансовые и иммиграционные проблемы?

Европейский парламент, архивное фото
© Flickr/ European Parliament
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Возникает опасность "жесткого Brexit", который станет возможным, если 29 марта 2019 года полной договоренности между сторонами достичь не удастся. Вместе с этим вариант, что переговоры будут продолжаться и после указанного срока, не обсуждается. Также и то, что Лондон не выйдет из Евросоюза, пока переговоры не завершатся.

Безусловно, в первую очередь, всех волнует финансовый вопрос, то бишь, какую сумму должен выплатить Лондон ЕС, чтобы покинуть Евросоюз.

Такой расклад вызывает негодование у британцев и даже у тех, кто голосовал на референдуме за Brexit. Ведь основной причиной, почему жители Туманного Альбиона ратовали за выход из состава европейского альянса, была финансовая. Они надеялись на то, что затем государственная казна пополнится и от этого, естественно, выиграют и простые британцы.

А ныне получается наоборот, ибо Брюссель настаивает на уплате Великобританией десятков миллиардов евро в соответствии с обязательствами, которые она несет в качестве члена ЕС до момента своего выхода. По мнению брюссельских юристов, освобождение от обязательств, в том числе финансовых, произойдет только после выхода Великобритании из состава ЕС. Но Лондон тщательно и настойчиво отбивается от требований Брюсселя.

Анна Виловатых
© Sputnik/ ALEXANDER NATRUSKIN
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Создалась ситуация, которая не имеет прецедентов в современной мировой практике. Однако уже сейчас можно сказать, что если Лондон выйдет из ЕС без финансовых обязательств, то решение это будет оспорено в суде. Европейский союз, не являющийся в полной мере субъектом международного права, не может подать иск в Международный суд в Гааге, но это может сделать любое из остающихся государств-членов Евросоюза или все они коллективно. Подобное судебное разбирательство будет сложным и долгим, а предсказать его исход не представляется возможным.

Безусловно, в случае "жесткого Brexit" не будет соглашения и по другим вопросам, включая те, в которых заинтересован Лондон. К ним, в частности, относится будущий торговый режим между Великобританией и ЕС, статус британских граждан, работающих и/или проживающих в других странах Евросоюза, а также пограничный режим между Ирландией и Северной Ирландией.

Брюссель настаивает на взаимоувязанном, пакетном подходе, более того — на договоренности о выплатах в качестве предварительного условия. Эта позиция наверняка не изменится.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
REUTERS/Mary Turner
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Как мы наблюдаем, на данный момент позиция Брюсселя явно предпочтительнее. Лондон это безусловно понимает и потому идет (или делает вид, что идет) на определенные уступки. Правительство Ее Величества признает, что какие-то выплаты должны быть произведены, вопрос лишь в суммах и сроках.

Правительство Великобритании хоть и заявляет, что не хочет, чтобы переговоры провалились, но будет думать об альтернативных сценариях. А пока Тереза Мэй со товарищи тянут время ищут определенные варианты. Медлительность и нерешительность британского правительства вызывает недовольство у граждан страны, которые требуют от правительства четких действий. Так как этого британское правительство сделать не может (во всяком случае на данный момент), то рейтинг Терезы Мэй и ее команды в обществе стремительно падает.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
финансовый вопрос, Brexit, Правительство Ее Величества, Тереза Мэй, ЕС, Лондон, Великобритания, Брюссель
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