Эксклюзив Sputnik: чем опасна демонизация России

Интервью известной журналистки Габриеле Кроне-Шмальц в связи с выходом ее книги "Ледниковый период – Чем опасна демонизация России". Автор, которая в течение нескольких лет была корреспондентом ведущего немецкого телеканала АРД в России, рассказывает о порочности применения "двойных стандартов"

Габриэле Кроне-Шмальц (Gabriele Krone-Schmalz) считается одним из ведущих экспертов по России. Во времена перестройки она была корреспондентом телерадиокомпании АРД в СССР. Её новая книга называется "Ледниковый период: как демонизируют Россию, и почему это так опасно".

В эксклюзивном интервью Sputnik Германия она даёт оценку Путину, конфликту на Украине, Сирийскому кризису и образу врага, который пытаются привязать к России.

- В нашем постоянно усложняющемся мире наконец-то появилось явление, на которое можно положиться: старый добрый образ врага в лице России. Когда где-то в мире опять происходит что-то плохое, очень скоро выясняется, что в этом виноваты русские. Стоит ли переживать по этому поводу – или над этим можно просто посмеяться?

— Смеяться – слишком опасно, потому что от этого слишком многое зависит. Волноваться по этому поводу стоит, потому что мир устроен не столь примитивно. Если решения зависят от неверных предпосылок, то эти решения тоже будут неверными.

В экономике неверные решения стоят денег, а в политике они подчас стоят мира.

Люди, пережившие войну, постепенно уходят, и у меня сложилось впечатление, что осознание хрупкости мира тоже отмирает. А ведь оно должно было бы всё время быть главной заповедью. Не следует так бездумно раскручивать спираль эскалации.

© Photo: Ilona Pfeffer Армин Зиберт и Габриеле Кроне-Шмальц

- Феномен заключается в том, что, несмотря то, что СМИ единым широким фронтом выступают против России, в так называемом народе далеко не все уверены в том, что русские сами по себе – это зло. Как Вы объясните это несоответствие?

Я тоже обратила на это внимание. Большинство людей и в России, и в Германии испытывают потребность в мире и хороших отношениях. К сожалению, это не находит своего отражения в ведущих СМИ и в высказываниях политиков.

Меня удивляет, что такое понятие, как "понимание", превратилось в ругательное слово. Ведь "понимать" — это не означает считать, что всё, что делает другой человек, это нормально. Понимать – значит постигать нечто и на основании этого выстраивать собственные действия.

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Так, для того, чтобы реагировать политикой Запада на интересы России, необходимо, помимо прочего, сначала понять эти интересы. В своей работе я пытаюсь осветить ситуацию с обеих сторон, то есть, поменять перспективу и таким образом рассмотреть интересы России. Если в обществе уже за одно только упоминание об этой иной перспективе с целью её понимания и объяснения с самого начала тебя клеймят как приспешника, то люди, которые хотят хороших отношений, должны иметь право апеллировать к демократии.

- Эксперты полагают, что Владимир Путин многие вещи принимает на свой личный счёт и реагирует соответственно. Если бы Путин и в самом деле был столь же восприимчивым человеком, как, например, его турецкий коллега Эрдоган, то он бы непременно ежедневно забрасывал западные СМИ обвинениями в клевете. Мне кажется, для такого предположения реакция президента России ещё относительно умеренная. Что Вы об этом думаете?

— С Вашего позволения, если (в мире) и существует что-либо предсказуемое, то это абсолютно трезво просчитанная стратегическая геополитика господина Путина. Всё это можно было знать заранее, в том числе многое из того, что произошло на Украине. В преддверии Соглашения об ассоциации Украины с ЕС лица, ответственные за принятия решений со стороны Запада, настоятельно советовали Брюсселю, Москве и Киеву сесть за стол переговоров. Но, к несчастью, они оказались в меньшинстве.

К сожалению, когда включается микрофон и камера, многие высокопоставленные политики говорят совершенно иные вещи, чем в личной беседе.

Если ситуация в обществе такова, что люди могут крайне гордиться внешней свободой, но внутренней свободы уже нет, потому что люди опасаются экзекуций со стороны СМИ, или собственной партии, или политического противника, или партнёра – значит, со свободой дела обстоят не так уж и хорошо. Я мечтаю об информированных дискуссиях. Они могут быть весьма интенсивными, но целью их должна быть политика разрядки.

- Евросоюзу вообще-то было бы выгодно сотрудничество с Россией – начиная с торговли и заканчивая безопасностью. Почему этого не происходит?

— Очевидно, что сотрудничество ЕС с Россией и Евроазиатским союзом было бы более чем взаимовыгодным. Конечно, это было бы в интересах ЕС и России, но не в интересах США. И это не имеет ничего общего с теорией заговора.

Даже американские эксперты подтверждают, что единая Евразия могла бы стать опасной для США. Это объясняет и активную заинтересованность США в том, чтобы ЕС ввела санкции против России.

Внутри ЕС, конечно, тоже существуют различные интересы, и различия наблюдаются прежде всего в интересах новых и старых членов ЕС.

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Но если политика ЕС определяется точкой зрения прибалтийских государств, Польши и некоторых других стран, то это отравляет базовую атмосферу, и в ней невозможно выстроить мирную политику.

- А Россия? Так вот посмотришь – и чего только она не может: и манипулировать выборами мировой державы № 1, и угрожать крупнейшей военной силе мира, то есть НАТО, и подорвать с помощью пропаганды демократию западного мира – так что через пару лет Путин, по-видимому, станет властителем мира?

— Конечно, если где-то что-то идёт не так, как надо, то виноваты русские, в том числе и в том, что Америке теперь приходится терпеть Трампа.

Когда все силы отдаются на борьбу с внешними влияниями, то сил для борьбы с внутренними проблемами не остаётся. Это касается и некоторых стран ЕС, Конечно, поддержка правопопулистских партий не возрастает оттого, что их поддерживает Москва – даже если это и правда. Но то, что эти партии вообще сумели возникнуть – это связано с нашими проблемами.

- Поговорим о Сирии. Через два года после начала вмешательства России ИГ изгнано из страны, на большой части территории царит мир, беженцы тысячами возвращаются домой. Все мы помним то драматическое освещение событий в Алеппо – якобы в прямом эфире, хотя на самом деле вряд ли кто из журналистов в то время решался туда сунуться. Сейчас в город, конечно, можно попасть и можно было бы, например, рассказать об идущем там восстановлении. Когда Вы последний раз видели по немецком телевидению сообщение об Алеппо?

— Боюсь, что Вы правы с Вашими намёками. Туда больше никто не смотрит. Алеппо был в центре внимания. Но что было с Мосулом и другими горячими точками, где бомбы, сбрасываемые другими государствами, вызывали те же страдания?

Я считаю, что именно в этих темах необходимо не только различать добро и зло. Ситуация в Сирии слишком сложна для этого. Но всем ясно, что дело пойдёт на лад только в том случае, если американцы и русские вместе попытаются найти политическое решение в Сирии. Это должно отражаться и в освещении событий.

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В данный момент имеется очередная соответствующая инициатива господина Путина.

- Почему же в освещении событий в СМИ к различным событиям постоянно подходят с разной меркой? В случае с США это сопутствующий ущерб, а в случае с русскими – военные преступления?

— Думаю, среди написанных мной книг о России, нет ни одной, где бы не было главы как раз об этой "двойной мерке". Список можно продолжать бесконечно. Нужно обращать внимание людей на такие вещи, потому что иначе будут укореняться автоматические реакции. Необходимо устраивать встряску, чтобы такие явления не приобретали собственную динамику, которая очень опасна.

- Готовясь к этому разговору, я нашёл сравнительно немного рецензий на Вашу новую книгу "Ледниковый период". Резонанс действительно уменьшился, и если да, то как Вы это объяснить?

— Да, пока рецензий практически не было. Это необходимо учитывать. Книгу, очевидно, некоторым образом игнорируют. Возможно, она не вписывается. Не знаю. Об этом Вам нужно спросить у так называемых ведущих СМИ, которые в обычных условиях дали бы рецензию на книгу, которая уже пару недель как занимает первое место в списке бестселлеров.

- При обмене мнений с коллегами Вам вообще ещё встречаются специалисты по Восточной Европе, которые в состоянии объективно и нейтрально оценивать события?

— Несомненно, есть целый ряд коллег, у которых такая же точка зрения, как у меня – не на всё, но на многое.

Но есть разница, говорит ли человек об этом в кругу коллег, или то, что он говорит, отражается в статьях. Царит не очень хорошая атмосфера, не позволяющая людям говорить то, что они думают и что они выяснили, потому что им приходится рассчитывать на то, что это принесёт им неприятности. И согласиться с таким положением дел я не могу.

- Кстати о коллегах: есть ли на Западе достаточное количество экспертов, специализирующихся на России, — в сравнении со временами, когда Вы работали корреспондентом?

У меня уже такое впечатления, что подрастающее поколение в этом смысле не получало и не получает никакой поддержки. Это начинается ещё школе, когда родители против того, чтобы их ребёнок изучал Россию. Это окружение, конечно же, не способствует тому, чтобы молодые люди интересовались, что там происходит.

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С другой стороны, у меня сложилось впечатление, что, возможно, именно это приводит к тому, что молодые люди начинают критически относиться к услышанному. Лучшая политика мира – это молодёжный обмен. Когда люди знакомятся лично, они приобретают несколько больший иммунитет к глупой болтовне.

- Госпожа Кроне-Шмальц, Вы приехали в Берлин на форум "Петербургский диалог". Что Вы ожидаете от этого форума? Играет ли он вообще какую-то роль?

Конечно, он пока ещё играет определённую роль. Думаю, что нужно холить и лелеять каждый форум диалога между Россией и Западом, который ещё существует. Я ожидаю от "Петербургского диалога" совместного заявления, призыва к обоим государствам, в котором были бы крайне активно высказаны требования новой политики разрядки.