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Лидер партии Forza Italia (Вперед, Италия) Сильвио Берлускони, 2 ноября 2017 года

Его "хоронили" три раза, но неутомимый сердцеед вновь рвется к власти

© REUTERS/ Antonio Parrinello
Аналитика
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Неугомонный, несмотря на возраст (81 год), все еще подвижный, активный экс-премьер-министр Италии вновь рвется во власть и, похоже, ему это удается.

Фуад Мамедов-Пашабейли — политический обозреватель, колумнист Sputnik Азербайджан.

Партия Сильвио Берлускони Forza Italia на местных выборах на Сицилии набрала почти 40% голосов, за что экс-премьер поблагодарил сицилийских избирателей. Левоцентристская партия премьера Паоло Джентилони получила менее 19% и потеряла контроль над региональным парламентом. Берлускони тут же заявил, что только правоцентристские силы способны обеспечить экономический рост и демократию и свободу.

Сильвио Берлускони
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По мнению наблюдателей, выборы на Сицилии для партии Берлускони — это репетиция перед голосованием в национальный парламент в будущем году. По решению суда, сам 81-летний политик не может баллотироваться из-за дела о неуплате налогов.

Итак, Сильвио Берлускони, которого еще каких-то три-четыре года назад называли политическим трупом и политической мумией и которого не пинал разве что ленивый, с триумфом вернулся в большую политику Италии. Даже самые ярые противники синьора Сильвио всегда отдавали ему должное — чего-чего, а опыта, ума, хитрости и прочих качеств, необходимых для карьеры в современной политике, у него, пожалуй, больше, чем у кого-либо из коллег-политиков на Апеннинах.

Самый скандальный политик, выдержавший серьезные нападки как от оппонентов, так и от судебных инстанций, два десятилетия не выпускал Италию из своих цепких объятий. Он четыре раза занимал пост председателя Совета министров Италии. На посту главы правительства Берлускони пробыл в общей сложности около 10 лет. Если не знать Италию, может показаться, что срок этот не очень серьезный. А если прошерстить историю этой страны, станет ясно, что там премьеров меняли как перчатки.

Silvio Berlusconi sta per vendere Milan.Cinquecento milioni di euro per il 51% della squdra. Questa e` l'offerta del broker thailandese Bee Teacheubol,
© Sputnik/ Sergei Guneyev
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Четыре года назад Берлускони остался без работы, а его противники ликовали, надеясь, что с ним покончено. Но Берлускони из тех, кто вкусив однажды власть, не уйдет на заслуженный покой. Нынешнюю победу он объясняет своим личным вкладом — Берлускони действительно перед выборами много раз приезжал на Сицилию, которой последние пять лет правила левоцентристская Демократическая партия.

Берлускони не стал изобретать велосипед. Он прибег к знакомой и давно испытанной тактике. Например, нередко рассказывал анекдоты с сексуальным подтекстом и срывал громкие аплодисменты. Его успех подтверждает, что даже приговор к четырем годам лишения свободы за неуплату налогов не является преградой для возвращения в большую политику.

Берлускони живуч, как саламандра, возрождается из пепла, как птица Феникс. Достаточно вспомнить, что ведущие политологи "хоронили" его аж трижды – в 1995, 2006 и 2013 годах. Это, наверняка, единственный в мире политик, которого обвиняли буквально во всех грехах. Сам он любит говорить, что если бы проводился конкурс на звание самого преследуемого политика планеты, то он победил бы в нем с большим отрывом.

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Понятно, что ни в одном деле он не считает себя виновным. А связанным с ним сексуальным скандалам могут позавидовать звезды Голливуда. Но все горе-пророки, громогласно заявлявшие, что синьор Берлускони вот-вот окажется за решеткой, были посрамлены, потому что в тюрьме он не был ни разу.

Скорее всего, главным противником Сильвио Берлускони в марте 2018 года будет демократ Маттео Ренци. Ренци не зря называли и продолжают называть "золотым мальчиком итальянской политики". Ему только 42 года, но он уже успел порулить третьей экономикой еврозоны. Причем, делал это по итальянским меркам вполне долго — без малого три года (2014 — 2016).

В конце прошлого года Ренци с треском провалил референдум по конституционной реформе. Несмотря на прошлогодний провал за отставку с поста Национального секретаря демократов он должен винить самого себя. И Ренци все же надеется, что на следующих выборах шансы у него велики.

Венеция, архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini
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Но опытнейший Берлускони очень серьезно нацелен на то, чтобы стать премьером в пятый раз. Однако в этом ему может помешать техническое препятствие. Дело в том, что в 2013 году суд запретил ему в течение шести лет занимать выборные должности. Срок действия запрета истекает в 2019 году, когда ему будет уже 83 года. Наверное, синьор Сильвио и тогда будет энергичен и полон сил, но ждать так долго и не воспользоваться нынешней возможностью он, конечно же, не хочет.

В данный момент в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) лежит просьба Берлускони об отмене решения итальянского суда. Однако все сходятся в том, что ЕСПЧ не успеет рассмотреть прошение Берлускони до выборов, не говоря уже о том, чтобы его удовлетворить. Но Берлускони не унывает, надеясь на то, что препятствия он всегда преодолевал с легкостью. А политический вес политика, которому пошел девятый десяток, пока еще высок.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
Forza Italia, Берлускони, Италия
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