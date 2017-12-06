Что стоит за убийством экс-президента Йемена

Экс-президента расстреляли вблизи столицы страны Саны, в населенном пункте Сунхан. Причем сами же хуситы оперативно передали фотоснимки убитого арабскому ресурсу Sputnik, что говорит о неслучайном характере расправы - без суда и следствия (как в Ливии)

Александр Хроленко, военный обозреватель

Салех говорил: "Управлять Йеменом — все равно, что танцевать на головах змей", однако до вчерашнего дня у него это неплохо получалось. Правил страной более 30 лет, внес значительный вклад в объединение северной и южной частей Йемена в единое государство.

© Sputnik/ Илья Питалев Ближний Восток и нефтяной бумеранг

В бытность президентом Али Абдалла Салех возглавлял вооруженную борьбу против мятежников-хуситов. В ходе "арабской весны" вынужденно покинул президентский пост. Позднее, когда против Йемена выступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Салех пошел на союз с хуситами (на их стороне воевала против арабской коалиции и преданная Салеху часть армии).

Альянс около трех лет противостоял арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Салех и хуситы сохранили под своим контролем столицу и ряд регионов страны. По тактическим соображениям, экс-президент недавно заявил о желании примириться с соседними странами, вышел из альянса с хуситами. Реакция последовала незамедлительно. Али Абдаллу Салеха как-то буднично расстреляли вместе с другими руководителями возглавляемой им партии по пути в северную провинцию Маариб.

Одновременно под удар попали и средства массовой информации, чудом уцелевшие в условиях гражданской войны. Повстанцы-хуситы захватили здание телеканала Yemen Today в Сане и удерживают там более 40 журналистов, включая внештатного корреспондента российского агентства Sputnik в Йемене. Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о 245 погибших на улицах столицы.

Обыкновенная история

Лидер шиитских повстанцев-хуситов Абд аль-Малик аль-Хуси поздравил своих сторонников и народ Йемена с гибелью экс-президента Али Абдаллы Салеха и назвал этот день историческим. В чем же смысл ожесточенной исторической борьбы и кровопролития?

Вооруженная шиитская организация "Ансар Алла" (сторонники самопровозглашенного имама Абдель Малека аль-Хуси) действует в Йемене с 1994 года, и первоначально контролировала небольшую территорию на севере страны. Через 20 лет влияние организации резко возросло. Вероятно, не обошлось без внешнего участия. Летом 2014 года в Йемене начались организованные хуситами масштабные антиправительственные протесты (а это — ресурсы и деньги), столкновения с силами безопасности. В начале 2015 года хуситы вооруженным путем (оружие — это большие деньги и серьезная логистика) захватили столицу Сану и значительную территорию страны. Президента Хади насильственно отстранили от власти.

Пользуясь резонансной гибелью экс-президента Салеха, Абд Раббу Мансур Хади вчера призвал народ Йемена сплотиться вокруг законной конституционной власти, которую представляет его правительство, и восстать против "террористических преступных группировок". Однако вряд ли после этого быстро наступит мир. В йеменской истории и гражданской войне слишком много зарубежных участников и "центров силы".

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Напомню, в мае средствами ПВО повстанцев был сбит истребитель ВВС Саудовской Аравии F-15. За последние два года арабская коалиция потеряла у берегов Йемена около 10 боевых кораблей. Ракетные удары по истребителям и по удаленным морским целям мало напоминают партизанское движение. Применение хуситами в небе и в море определенных тактических приемов и ракетного оружия, интегрированного с береговыми радиолокационными станциями, позволяет предположить существование единого командного центра, развитой системы разведки и связи, подготовленных военных специалистов.

Военно-морские силы Саудовской Аравии располагают значительным количеством боевых кораблей среднего класса водоизмещением до 3500 тонн, при этом морские повстанцы в январе тремя катерами потопили седьмой саудовский фрегат у западного побережья Йемена. Шестой подбили в ноябре 2015 года, после того, как он обстрелял ракетами жилые кварталы в прибрежных населенных пунктах провинции Таиз. Кроме того, в октябре 2016 года хуситы обстреляли американский эсминец USS Mason. Впечатляющая статистика. Возможно, в Саудовской Аравии решили, что дешевле будет купить (разобщить) повстанцев деньгами или обещаниями. И хуситы потеряли Салеха.

Обречены на войну

Современная Йеменская Республика возникла в 1990 году, когда исламский Северный Йемен (Йеменская Арабская Республика) и марксистский Южный Йемен (Народная Демократическая Республика Йемен) объединились после многих лет приграничных войн и столкновений.

Вроде бы, у 25-миллионного населения страны площадью 536 869 кв. километров появились все условия для мира и процветания. Основные статьи йеменского экспорта: нефть (более 3 млрд баррелей, 27 место в мире по запасам), хлопок, кофе, рыба. Среднегодовой доход на душу населения — 950 долларов. Однако между севером и югом сохранилась напряженность. Борьба элит носит религиозный характер. Столкновения между суннитами (салафитами) и шиитами (хуситами) уходят корнями в далекое прошлое. И в 1994 году состоялась очередная гражданская война, которая окончилась поражением сепаратистов юга и сохранением объединенного Йемена.

Вооруженное восстание шиитов на севере страны (на границе с Саудовской Аравией) началось в 2004 году как протест против курса правительства на суннитский вариант ислама. В 2015 году вооруженная борьба обострилась, хуситы захватили власть после бегства действующего президента по "украинскому сценарию".

С тех пор государственный аппарат, правительственные войска и народ Йемена разобщены. Вооруженный конфликт соткан из межконфессиональных, политических и региональных противоречий: с одной стороны — шииты-хуситы, которых поддерживает Иран, с другой — сунниты, которых поддерживает оружием и десятками миллиардов долларов Саудовская Аравия. Племена по различным мотивам поддерживают то одну, то другую сторону. А еще на юге Йемена присутствуют и воюют против всех отряды Аль-Каиды (террористическая организация запрещена в России). На этом фоне США претендуют на роль ближневосточного диспетчера и основного поставщика вооружений. ООН вяло призывает народ Йемена к миру.

Саудовская Аравия с одобрения США и без санкции ООН организовала военную операцию против йеменской "хунты" (на стороне бежавшего правительства). Вооружения в Йемен направили также заинтересованные ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Иордания, Египет, Пакистан, Марокко и Судан. Классическая гражданская война осложнена элементами внешнего управления и военной интервенции.

Саудовская Аравия бомбит позиции хуситов якобы для региональной стабильности и чтобы шиитское восстание не перекинулось на ее собственную территорию. Параллельно хуситам помогает шиитский Иран. США, не желая усиления Тегерана, поддерживают агрессию Саудовской Аравии. Такой конфликт может продолжаться много лет.