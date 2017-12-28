Россия, Европа и война смыслов: предновогодние заметки медиолога

Пора признать, что набившая всем оскомину информационная война на самом деле на наших глазах разделилась на две: войну в киберпространстве и войну в пространстве смыслов

Игорь Николайчук, ведущий эксперт Центра специальных медиаметрических исследований – для Sputnik

Накануне католического Рождества министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью кипрской газете Simerini. Беседа касалась в основном проблем взаимоотношений России с ЕС, однако впервые на дружелюбно-нейтральной площадке Лавров озвучил одну интересную дипломатическую новеллу. Он заявил: "В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач".

Оставим в стороне фактически сделанное предложение по "рождественскому примирению" России и Евросоюза. Заострим внимание на выражении "страны-русофобы", которые "разыгрывают антироссийскую карту". Итак, теперь на политической карте мира можно (и нужно) поставить соответствующие штемпели.

Уже война? Две войны!

Впрочем, для лучшего понимания ситуации необходимо сначала немного потеоретизировать. Пора признать, что набившая всем оскомину информационная война на самом деле на наших глазах разделилась на две: войну в киберпространстве и войну в пространстве смыслов. Первая подхватила хакеров, киберугрозы, нарушение информационных коммуникаций, нечистоплотный бизнес цифровых баронов, которые сегодня ворочают миллиардами не меньшими, чем у нефтяников, ну, наконец, международные юридические баталии вокруг регулирования интернета с государственного уровня.

Вторая война – это война контента плюс борьба за контроль над каналами распространения контента. Средства массовой информации и средства массовой коммуникации – главные субъекты этой войны. Мишени для этих пушек – "массы", "читательская аудитория", "народ".

Полководцы контентных войн, занимающиеся, в общем-то, старой доброй стратегической пропагандой, приказывают в тех или иных целях что-то вполне конкретное "народу" внушить. Контентное меню в принципе весьма разнообразно. Но главных дежурных блюд всего два. Первое – густой и весьма горячий суп на тему: "Россия – агрессор, что определено неблаговидной деятельностью Путина".

Второе (плохо прожаренное) – "Российские СМИ ведут агрессивную пропаганду в целях подрыва единства Запада и насаждения идей сепаратизма среди русскоязычного населения". Именно в этих дискурсах элитарии "русофобских" стран ЕС, НАТО и США и пудрят мозги своим гражданам, а коллективы Sputnik и RT попадают под раздачу.

Где есть русофобы, найдутся и русофилы

Теперь о государственной русофобии. С ужасом обнаружил, что в Википедии под русофобией уже понимают "предвзятое отношение к российской внешней политике". Что за чушь! Русофобия это разновидность ксенофобии, или даже этнофобии. Давайте возьмем для примера "икону" государственной русофобии, если читать варшавские газеты, – Польшу. Но там, где есть русофобы, есть и русофилы. В Польше их тоже много. Такая же ситуация – по отношению к полякам – и в России.

Есть, однако, один важный аспект. Всегда надо разделять фобии как некоторое психическое отклонение от нормы и простой, как лопата, политический прагматизм. Если рассмотреть публикации упомянутых варшавских СМИ за последний год, то они отнюдь не русофобские, а антироссийские. В них как раз и проявлена ярко выраженная неприязнь к той политике, которую практикует Сергей Лавров. А как насчет того, что в этих изданиях полно и антиукраинских (но отнюдь не укрофобских) материалов?

Теперь последние новости с фронта контентной войны.

Евросоюз, как заботливая мамаша, питая Младопольшу качественным немецким финансовым молоком, поставил страну на ножки. И Польша тут же стала примерять картонные доспехи национального империализма, заявляя о планах создания новой Польши "от моря до моря". Кажется, этот проект союза ориентирующихся на Польшу государств называется "Троеморьем". Вот три подразумевающихся моря: Балтийское, Черное, Адриатическое. То есть антироссийские статьи на наших глазах меняют подкладку. Из "общечеловеческих", либеральных, они превращаются в нечто иное – начинают светиться белоорлиным национализмом.

Сергей Лавров просит ЕС не идти на поводу у Польши. Брюссель, как в известной советской кинокомедии, отвечает: "Сам не хочу!..". Посмотрите европейские СМИ. Они полны антипольских карикатур. Наиболее расхожий сюжет – тот или иной лидер Польши бесстыдно мочится на флаг Евросоюза. Аллюзии здесь просты. Партия "Право и справедливость" (ПиС), которая была ударной силой, пробившей вступление страны в ЕС, теперь на европейском уровне ассоциируется со знаменитым брюссельским фонтаном "Маннекен-Пис". Этот мальчик, по легенде, бесстрашно писал со стены осажденной крепости на врагов.

И балтийский Змей Горыныч

Конечно, все уже ждут разбора полетов "ТриБалтики". Этому Змею Горынычу всадили лошадиную дозу антироссийского адреналина. Бесплатно. Опять же из Брюсселя. Только не еврочиновники, а НАТО.

Здесь подоплека действа такая. Альянс тихо загибался от откровенной ненужности. Но тут привалило счастье – появился повод объявить Россию агрессором. Прибалты идеально подходят на роль потенциальных жертв агрессии. Их срочно необходимо спасать. А НАТО укреплять, укреплять и укреплять! Деньгами, разумеется.

Отметим, впрочем, следующее. В отличие от Польши, местные лидеры не очень-то преуспели на экономическом поприще. Зато, надо признать, удачно выполнили разнарядку по усилению присутствия США в Европе через структуры НАТО и (помимо своей воли) ослаблению влияния Германии в регионе. Головы Горыныча отлично понимают, что каждая из них валяет свою дурочку, изрыгая антироссийское пламя и дым. Население разбрелось по Европам, Россией не интересуется, все с ужасом ждут 2019 года, когда существенно сократятся дотации ЕС. Газеты полны страшилок о том, что Евросоюз бросает экономику стран Балтии на произвол судьбы, закрывая то один проект, то другой.

При этом независимые исследователи утверждают, что группа русского населения в Балтии живет в другом информационном пространстве. Здесь просто разница в широте взгляда на мир. Русскоязычное население смотрит российское телевидение или даже русскоязычное израильское телевидение. Как и ВВС, "Дойче Велле" и прочее. Местные новости считаются провинциальными. Все эксперты, однако, сходятся во мнении, что никаких антигосударственных настроений в среде русскоязычных потребителей информации не наблюдается, они вполне лояльны властям.

Но натовцам надо подогнать решение задачки под ответ. И выдвигается тезис, что всем этим людям необходимо сделать профилактические антироссийские прививки. Хотя у этнических эстонцев, латышей и литовцев вроде бы уже есть иммунитет против российской пропаганды, но за русских-то и русскоговорящих "никто не поручится"!

В общем, все шито белыми нитками: НАТО занимается стратегической пропагандой, или, как теперь принято говорить, "стратегическими коммуникациями".

© Sputnik/ ALEXANDER NATRUSKIN Виловатых: противоречия между Британией и США нарастают

В Риге уже два года специальная контора StratCom сидит. И в результате большинство жителей Прибалтики оценивают вероятность агрессии России как высокую. Почти все верят, что Североатлантический альянс – единственный гарант не только военной, но и политической безопасности в регионе, а некоторые "националы" (правда, позорно мало) даже в случае чего запишутся в антироссийское ополчение.

Ура! – Ответ получен!

…Ну, а кого еще в хорошем предновогоднем настроении записать в русофобы, на позицию которых может воздействовать ЕС, я что-то и не соображу.

Половинка СМИ Молдовы, все СМИ Украины, значительная часть СМИ Великобритании и Грузии – это еще (или уже) не ЕС. Так что, с учетом вышесказанного, на медийное поле 2018 года можно входить со сдержанным и прагматическим оптимизмом.

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