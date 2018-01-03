Что ждет отношения России и США в 2018 году

В России и США в будущем году президентские выборы и выборы в Конгресс, которые, скорее всего, могут определить траекторию движения отношений двух этих стран на годы вперед, считает эксперт.

Максим Сучков, эксперт Российского совета по международным делам

В уходящем году отношения России и США продолжали двигаться вниз по инерции, заданной в период предыдущей американской администрации.

Взаимные дипломатические выпады, фиксация антироссийских санкций в соответствующих законах, расследование "российского вмешательства" в выборы президента США – все это развитие прежних негативных тенденций в двусторонней повестке.

Это разочаровывает тех, кто ожидал от администрации Трампа большего, но многие по-прежнему уверены, что будь президентом Америки Хиллари Клинтон эти сюжеты могли развиться в еще более негативные последствия.

Взаимодействие США и России в Сирии вряд ли можно назвать сотрудничеством, но координация действий имеет место даже при том, что стороны действуют каждая по "своей программе".

Это позитивный опыт, хотя и по-прежнему очень опасный.

Провокации и работа военных группировок на сравнительно небольшой территории в непосредственной близости друг от друга чреваты высокими рисками, а потому требуют практически постоянного сохранения высокой концентрации и профессионализма.

Ни одно из тех направлений, на прорыв в которых рассчитывали в этом году, не ознаменовалось финальным успехом, а значит и Украина, и Сирия, и Северная Корея и собственно двусторонняя повестка (договор о РСМД, киберугрозы, санкции) будут актуальными и в следующим году.

Более того, в 2018-м как в России, так и в США пройдут важные выборы (президентские и в Конгресс соответственно), которые могут определить траекторию движения двусторонних отношений на годы вперед.

Источник: Sputnik Азербайджан