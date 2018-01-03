16:38 03 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Здание Белого дома в Вашингтоне

Бремя Белого дома: и хочется, и колется, судьба такая

Andrea Izzotti
Аналитика
Получить короткую ссылку
80 0 0

Редьярд Киплинг писал: "трагичен для мира будет тот день, когда Британская империя перестанет расширяться", примерно так же видят действительность и певцы новой "империи" – американской

Владимир Филиппов, радио Sputnik.

В Кремле оценили новую стратегию нацбезопасности США и сделали выводы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал формулировки в доктрине Трампа "достаточно впечатляющими".

Согласно тексту, основные угрозы Вашингтона — "ревизионистские державы" Россия и Китай, а также "страны-изгои" — Иран и КНДР, ну и еще международный терроризм.

Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин "стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству". Об этом мы еще поговорим…

Андрей Кошкин
© Photo: warfiles.ru
Кошкин: США вынашивают новые идеи о войнах в разных точках планеты

В Кремле отметили, что американская доктрина носит "имперский характер". По словам Пескова, даже после беглого прочтения документа, особенно тех частей, в которых упоминается Россия, становится очевидным нежелание Вашингтона отказываться от однополярного мира. Впрочем, все эти императивы придумал вовсе не Трамп. То же самое на протяжении последних ста лет говорили все президенты США. Просто в более дипломатичной форме. С течением времени менялись враги (Россия — исключение, она почти всегда была в этом списке), менялись обстоятельства, союзники, но доктрина, что США — это "пуп земли", оставалась неизменной. Почему именно так, а не иначе?

Начать придется издалека — со времен Британской империи. Иначе не объяснить, на чем строятся нынешние имперские амбиции США. И на какой политико-философской доктрине они зиждутся.

Бернард Шоу еще в конце XIX века писал об агрессивной сущности Британской империи: "под предлогом исследования и колонизации за флибустьером следует флаг, за флагом — торговля, а тыл прикрывают миссионеры".

Анна Виловатых
© Sputnik/ ALEXANDER NATRUSKIN
Виловатых: противоречия между Британией и США нарастают

Впрочем, Шоу, сам будучи все-таки британцем, лукавил: за флибустьерами и флагами, конечно, приходили торговцы и миссионеры, но вся власть на "исследованных" территориях поддерживалась исключительно военной властью и карательными органами.

И главное: британцы на этих территориях устанавливали такие законы, которые автоматически делали их привилегированным слоем. Аборигены же превращались в десятый сорт. Их терпели только для того, чтобы они помогали британцам выкачивать богатства из недр аборигенских территорий, превращенных в колонии по праву силы. А еще аборигены нужны были для того, чтобы покупать стеклянные бусы в обмен на золотые слитки. Если вдуматься, то весь анекдот-то про бусы — это история про наглого и бесцеремонного пройдоху, для которого нет никаких этических норм. А ведь многим кажется, что эта история — похвала уму и предприимчивости. Ой ли? В следующий раз этот "предприниматель" и родного отца оберет до нитки. Не верите? А повнимательнее почитайте Диккенса. Причем это было в порядке вещей. Просто констатация факта, без всякого морализаторства.

Эту англосаксонскую аксиому права сильного сформулировал Уинстон Черчилль: "Вся история мира как в фокусе концентрируется в следующем положении: когда нации сильны, они не всегда справедливы, а когда они хотят быть справедливыми, они часто больше не являются сильными"…

Теперь Британская империя стала просто Туманным Альбионом. Но флаг англосаксонской имперской доктрины не упал — его подхватили США. Тут надо отметить одну особенность, которая свойственна именно империям англосаксов: как только империя перестает расширяться, начинается ее деградация и крах…

А теперь вернемся в декабрь 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис охарактеризовал новую Стратегию национальной безопасности, представленную Трампом, как "четкую и всеобъемлющую". И подчеркнул, что мощь вооруженных сил США позволяет американским дипломатам всегда выступать "с позиции силы".

Молодец! Мэттис — не просто "верный трамповец", он — истинный воин англосаксонской империи. И носитель ее ментальности, о которой я рассказывал выше. Да и дипломатия должна быть с кулаками, это Мэттис верно подметил.

Теперь о том, почему Россия — "враг номер один" для США. Все гораздо проще, чем может показаться некоторым конспирологам и завзятым поклонникам "светоча демократии". Просто Россия мешает американцам, как и раньше британцам, создать единый миропорядок с единым правительством, которое будет восседать в Вашингтоне (ранее — в Лондоне).

Чего в ближайшее время ждать от заокеанских стратегов? Думается, например, что Порошенку поменяют — не справился. Будут продолжать консолидировать европейцев в антироссийском направлении. Вокруг КНДР тоже будут продолжаться "половецкие пляски". И не только из-за каких-то северокорейских ракет. А еще и потому, что там рядом — Россия и Китай, по американской классификации угроз нацбезопасности — №1 и №2…

И опять вернемся к британцам, опять к Черчиллю и Шоу. Первый сформулировал аксиому права силы. А второй в одной из своих пьес мудро предостерегал: "Берегитесь вы все, которые желали бы стать Помпеями! Война — это волк, она может прийти и к вашей двери!".

А еще Шоу сделал верное открытие: "сумасшедшие есть и в сумасшедшем доме"…

Теги:
колонизация, нацбезопасность, амбиции, империя, доктрина, стратегия, Шоу, Мэттис, Черчилль, Трамп, Песков, КНДР, Иран, Китай, США, Великобритания, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки футбольной команды Даллас Ковбойз в рождественских костюмах время футбольного матча NFL против Сиэтл Сихокс
Ах, какие милашки - снегурочки со всего света
Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу
Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу
Год желтой собаки
Что принесет жителям Молдовы год Желтой Собаки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться