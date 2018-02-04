Сирия: чьи ракеты сбили российский самолет

Трагедия в небе над Сирией ставит новые вопросы в этой гражданской войне: откуда у террористов ПЗРК, и против кого они их будут использовать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета — для Sputnik

3 февраля в Сирии в районе города Саракиб был сбит российский самолет СУ-25. Пилот сумел катапультироваться, однако погиб на земле в бою с террористами (по другим данным, отстрелял две обоймы и, находясь под угрозой захвата, подорвал себя гранатой).

© AFP 2018/ OMAR HAJ KADOUR Российский Су-25 сбит в Сирии

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран мира "Джебхат ан-Нусра", которая контролирует этот регион, а также целый ряд других группировок. Непосредственные исполнители уже понесли ответственность — Россия нанесла по ним ряд ударов, уничтожив (по данным Минобороны) 30 боевиков. Судьба организаторов тоже незавидна — против "Нусры"* идут боевые действия, и поражение группировки лишь дело времени.

Связка с Турцией?

Однако этот теракт вводит в сирийский конфликт новую переменную. Российский самолет был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК), который появился на вооружении у боевиков. А значит, они теперь могут пытаться сбить другие российские боевые самолеты (напомним про трагические последствия появления ПЗРК у душманов в ходе афганской войны).

Вопрос в том, откуда боевики получили ПЗРК? Есть две версии. Первая — изначально эта система принадлежала курдам, затем была отжата у них в ходе "Оливковой ветви" протурецкими боевиками из Сирии, после чего была продана/передана "Нусре"*. Если это так, то Анкара должна нести ответственность за произошедшее.

© Sputnik/ Михаил Воскресенский В Сирии уничтожено более 30 боевиков

Напомним, что Турция изначально вообще должна была нести ответственность за идлибскую зону деэскалации. Да, "Нусра"* захватила значительную часть этой территории у протурецких боевиков — однако это не означает снятие с Анкары взятых на себя обязательств. Эрдоган, а не сирийская армия, должен был решать там проблему.

Ладно, предположим, что Эрдогану было не до этого — перед ним во всем масштабе встал курдский вопрос. Однако в ходе решения этого вопроса Эрдоган — опять же — должен был контролировать свое "пушечное мясо" в лице сирийских боевиков, которые принимали участие в «Оливковой ветви» в качестве пехоты. Турция обязана была отслеживать их трофеи и ликвидировать те из них, которые представляют объективную опасность.

По сути, произошедшее показывает, что Турция не до конца способна отвечать за взятые на себя обязательства.

Некоторые, конечно, пойдут в рассуждениях дальше и скажут, что Анкара вообще стояла за этой трагедией для того, чтобы повлиять на Россию, однако оснований для такого рода измышлений пока нет. Да и не нужно это Эрдогану, особенно сейчас, когда Турция находится в изоляции со стороны Запада.

Или с Америкой?

Вторая версия — в теракте виноваты американцы. Они поставляли боевикам оружие, и, не исключено, что среди этого оружия оказались и ПЗРК.

Ни для кого не секрет, что Вашингтон очень недоволен российскими успехами в Сирии и мог решиться на поставку этого оружия для того, чтобы снизить темп наступления сирийских войск или вообще вынудить Москву под угрозой потерь вывести свою группировку из Сирии.

© Sputnik/ Dmitriy Vinogradov Российский вертолет разбился в Сирии, пилоты погибли

Американцы, конечно, отрицают свою причастность. "США никогда не предоставляли ПЗРК какой-либо группе в Сирии, и мы вообще сильно обеспокоены тем, что это оружие использовалось", — говорит представитель Госдепа Хизер Науэрт. И если первая часть предложения вызывает серьезные вопросы (см. недавние заявления о поставках курдам ПЗРК для защиты от турецкого вторжения), то во втором госпожа Науэрт душой не покривила. Ведь самолеты есть не только у России, но и у США. А учитывая вековые торговые традиции на Ближнем Востоке, нет никаких гарантий того, что переданные "своим" боевикам системы через какое-то время не окажутся в руках других, враждебных Америке, и даже враждебных тем, кому США ПЗРК изначально передали. После чего начнут падать не только американские боевые самолеты, но и гражданские лайнеры.

Именно поэтому, например, американцы приложили столько усилий для того, чтобы изъять ПЗРК у ливийских боевиков (из-за чего, по некоторым данным, и погиб американский посол в Ливии Кристофер Стивенс).

Сейчас спецслужбы, конечно, должны определить, являлось ли примененное ПЗРК единичным трофеем боевиков или частью серьезной поставки. И сделать все возможное для того, чтобы эти системы у боевиков изъять. Любыми способами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

* — террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран.