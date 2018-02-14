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Вид на Московский Кремль и Большой Москворецкий мост

Российская власть: где искать альтернативу

© Sputnik/ Валерий Шустов
Аналитика
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Петр Романов, обозреватель РИА Новости специально для Sputnik, рассуждает о том, что подскажет России коллективный разум.

Вопрос, кто выиграет в марте президентские выборы в России, не стоит. Если, по опросам, разница между кандидатом Владимиром Путиным и вторым номером на сегодня примерно 60%, то какая уж там интрига. Поэтому политологи спорят лишь о том, кто из кандидатов придет к финишу вторым и у кого есть шанс набрать больше одного процента.

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© Ruptly.
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Однако тут же возникает другой вопрос: почему у нынешней российской власти нет альтернативы? А вот это уже интересно. Тем более, постоянный довод оппозиции, будто власть вытоптала все электоральное поле, на этот раз не убеждает. Кандидатов в бюллетене восемь, причем, самой разной масти: есть левые, есть правые, есть представители бизнеса, есть популист, есть женщина. Нет в списке, правда, г-на Навального, но на это есть юридические основания, а главное, в раскладе сил его отсутствие принципиально ничего не меняет. Проценты Навального заберет Собчак, претендующая на роль "кандидата против всех".

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Вот только процент этот невелик. Ксения Анатольевна не сходит с экранов федеральных каналов, вдумчиво ругает власть, а ее рейтинг все равно колеблется в районе 1%. Мешает прежнее увлечение шоу-бизнесом? Возможно. Но у опытного и уважаемого либерала Явлинского рейтинг тоже в районе одного процента.

Так в чем же дело: почему столько кандидатов, а выбора нет? Версий много.

Предлагаю свою. Разумеется, она объясняет далеко не все, а лишь "кое-что" добавляет. Информация к размышлению.

Неурожай на лидеров

В мире неурожай на лидеров. Такое в истории случается. В политике, как и в Библии, есть годы тучных и тощих коров. В былые времена наши предки не раз сетовали: реформы не идут – безлюдье. Идея есть, а умных дельцов не хватает. Не хватало людей Петру I, не хватало реформатору Александру II. Сегодня и того хуже – не только безлюдье, но и идейный неурожай, просто голодомор. Российской политике очень нужны новые мысли и лица, но нет, семена пока не поднялись. Разумеется, это не навечно, но пока так.

Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве
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Казалось бы, в таких случаях должен выручать коллективный разум – в России все же многопартийная система. Вот только беда – система формально есть, а партий фактически нет. Всерьез рассуждать о партии власти смысла не вижу, поскольку не "Единая Россия" создала Владимира Путина, а Владимир Путин создал "Единую Россию". И не партия указывает Путину, как рулить, а Путин рулит, опираясь на поддержку партии. И в основе этого тандема не идеология. Путин повернет левее, партия полевеет. Повернет направо, партия поправеет. "Пациент скорее жив, чем мертв", вот только передвигается он с поводырем. Для партии власти дело, впрочем, не столь уж редкое.

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Угрозу для "Единой России" представляет лишь сама Россия (если рассердится, может и на дверь указать), но никак не российские оппозиционные партии. На власть ни одна из этих партий даже в мечтах всерьез не претендует. Это своего рода имитационная оппозиция, напоминающая мусор в Саргассовом море, где на поверхности что-то порой колышется, но при этом все остается на своих местах. Гниющие суда, медленно уходящие на дно.

Коммунистическая партия (КПРФ), правда, решила на этот раз немного взбодрить свой электорат, выдвинув кандидатом вместо товарища Зюганова господина Грудинина, однако это лишь конъюнктурный косметический ремонт.

Президент Игорь Додон
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Между тем, современная социалистическая партия в стране, где накопилось столько социальных проблем, бесспорно, нужна. Но для этого требуется капитально переформатировать КПРФ, для чего нужны не только интеллектуальные силы, но еще и желание. А этого, похоже, нет. Внутрипартийная реформа дает шанс на будущее, но на первых порах может и оттолкнуть часть электората, оставшегося у партии еще с советских времен. А руководству КПРФ, как понимаю, хочется хорошо жить здесь и сейчас. Они же не профессиональные революционеры былых времен, готовые пожертвовать всем ради "светлого будущего".

Либерально-демократическая партия Жириновского (ЛДПР) – это ветхий театр одного и уже изрядно уставшего актера. Как только Владимир Вольфович сойдет с подмостков, толпа его преданных "клакеров" разбежится по самым разным норам.

Проблемы есть – а оппозиции нет

Настоящая либеральная партия России очень нужна – хотя бы потому, что интеллигенция (или то, что от нее осталось) в своем большинстве либеральна. А именно интеллигенция – это те самые дрожжи, на которых в России поднимается тесто перемен. Правда, это тесто вылезает из кастрюли не всегда к добру. Но это отдельный разговор.

Но либеральной партии на сегодняшний день нет – есть лишь несколько нежизнеспособных партийных эмбрионов. Да и не все те, кто гордо именует себя либералом, действительно ими являются. Слишком много двоечников, с трудом усвоивших демократическую "абэвэгэдейку", но не продвинувшихся дальше ни на шаг.

Нет даже понимания, что в сегодняшней России не может победить либеральная партия, не желающая признать ошибки 90-х. Можно, конечно, и не признавать, но тогда победу на выборах надо отложить надолго: придется подождать, пока вымрет несколько поколений российских граждан.

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Так что проблемы в нынешней России есть, недовольные граждане тоже есть, а вот реальной оппозиции нет. А нет оппозиции – нет и альтернативы. Это не вечно. Но пока – так.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Теги:
аналитика, Владимир Путин, Россия, Политика
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