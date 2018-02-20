12:22 20 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-2°C
Прямой эфир
Поиск
Европейский квартал в Брюсселе

Брюссель с протянутой рукой: бюджетный кризис угрожает единству ЕС

© Sputnik/ Алексей Витвицкий
Аналитика
Получить короткую ссылку
9310

Обозреватель РИА Новости Владимир Ардаев считает, что выход Великобритании из Европейского союза серьезно отразится на его бюджете, а взносы стран-участниц могут вырасти, тем более, что об этом предупредила и Еврокомиссия.

Это заявление Еврокомиссии восприняли неоднозначно: если на Востоке Европы с воодушевлением поддержали и призвали всех раскошелиться, то Австрия и Нидерланды платить дополнительно не намерены. Что стоит за новым разладом в Евросоюзе?

Откуда в бюджете "дыра"

Согласно докладу Европарламента, Brexit приведет к тому, что ежегодный бюджет ЕС "похудеет" на сумму от 10 до 12 миллиардов евро.

Страница сайта Twitter в окне браузера компьютера
© Sputnik/ Александр Кряжев
Еврокомиссия: американские соцсети не соблюдают законы Евросоюза

Как сообщил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, даже с учетом сокращения финансирования целого ряда программ для покрытия дефицита надо поднимать членские взносы. Правительствам стран Евросоюза предложили отчислять в казну альянса 1,1 процента своего валового национального продукта (ВНП). Прежняя ставка — один процент от ВНП, но на деле и этого рубежа никто не достигал.

Дефицит возникнет не сразу — по договоренности с Брюсселем Лондон продолжит выплату членских взносов до 2020 года и финансирование нескольких общеевропейских программ и после этого срока. Однако очередной бюджет на 2021-2027 годы окажется дырявым. Эттингер призвал членов союза увеличить отчисления. Его поддержал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Восток и Запад

Первыми на призыв откликнулись восточноевропейские государства — на встрече с Эттингером представители Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Болгарии и Румынии вроде бы согласились платить больше. Правда, тут же возникла неувязочка: болгарский Минфин открестился от бодрого сообщения, заявив, что "подобная позиция не обсуждалась ни в одном рабочем или официальном формате переговоров".

Флаги США, Эстонии и НАТО
© REUTERS/ INTS KALNINS
НАТО им не надо, или зачем России Прибалтика

Зато Брюсселю подоспела подмога с берегов Балтики. В послании председателю Европейского совета Дональду Туску руководители Литвы, Латвии и Эстонии призвали членов ЕС увеличить размеры своих взносов.

На Западе энтузиазм с Востока разделили не везде. Австрийский министр по делам ЕС Гернот Блюмель дипломатично заявил, что его страна рассчитывает на сохранение Европейского союза в прежнем составе. Таким образом он дал понять, что Вена не спешит увеличивать взносы в казну Брюсселя.

Более однозначно высказались в Гааге: "Нидерланды не увеличат вклад в бюджет ЕС, а сокращение числа членов Евросоюза должно повлечь адекватное уменьшение его бюджета".

"Доноры" и "иждивенцы"

Тем временем Гюнтер Эттингер продолжает свое европейское турне, уговаривая лидеров стран поддержать свою инициативу. В минувший понедельник он встретился в Берлине со своим главным союзником — канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Германия, основной донор Брюсселя, однозначно выступала в поддержку Эттингера.

"Разброс мнений между Западом и Востоком Европы вполне объясним, — утверждает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. — В увеличении взносов заинтересованы страны, получающие от ЕС больше, чем сами перечисляют ему".

Например, Венгрия в 2016 году перевела в Брюссель менее одного миллиарда евро, а в страну из ЕС поступило более 4,5 миллиарда. В Литву — в пять раз больше ее взноса, в Польшу — в три раза. В то же время Австрия внесла в бюджет более 2,7 миллиарда, а вернулось ей менее двух миллиардов. Нидерланды отдали вдвое больше полученного.

Оксана Петровская
© Sputnik
Петровская: Болгария — это очень слабый председатель Евросоюза

"В лице Великобритании Евросоюз теряет одного из главных доноров — наряду с Германией, Францией и Италией эта страна формировала основную часть бюджета Брюсселя. Опасаясь сокращения объемов помощи, страны-реципиенты всячески выступают за сохранение общеевропейского бюджета на прежнем уровне", — поясняет Андрей Кортунов.

"При этом они ничем не рискуют, поскольку объемы ВНП "младших братьев" по ЕС в разы меньше, чем у стран-доноров, — считает эксперт. — Особая позиция Болгарии объясняется тем, что она и прежде считала себя обделенной, выражая недовольство непомерно раздутыми, по мнению Софии, объемами дотаций Польше".

У богатых свои причуды

Расхождения в западном стане вызваны прежде всего политическими причинами. Скажем, Германия и Франция намерены и дальше усиливать свое влияние в Европе, соперничая друг с другом. Для них сохранение экономического могущества ЕС — инструмент реализации собственных амбиций.

"Что же касается Австрии и Нидерландов, то они полновесно участвуют в формировании европейского бюджета, но, во-первых, получают от Брюсселя намного меньше, чем дают, — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — А во-вторых, их немалые средства идут на поддержку экономически слабых членов Евросоюза, число которых постоянно растет".

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik/ Александр Натрускин
Журавлев: задача Евросоюза – держать Молдову на "коротком поводке"

Он напоминает, что к власти в Австрии и Нидерландах недавно пришли правые и правоцентристские политики, готовые решительно отстаивать национальные интересы.

Неэффективное управление

Недовольство Нидерландов политикой Брюсселя особенно ярко проявилось в апреле 2016 года, когда в королевстве был проведен референдум по поводу ассоциации между ЕС и Украиной. Большинство избирателей высказалось против ратификации договора. В конце концов страна все же утвердила соглашение, но лишь после того, как из него был изъят ряд пунктов — например, о гарантиях вступления Украины в Евросоюз.

Австрия, в свою очередь, неоднократно выступала против миграционной программы ЕС, поддерживая восточноевропейскую Вишеградскую четверку — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Австрийцев не устраивает, что финансируемый ими Брюссель проводит политику, провоцирующую наплыв иммигрантов, потерю рабочих мест и создающую угрозу стабильности в стране.

"Австрия и Нидерланды близки к позиции России в отношении ПАСЕ и Совета Европы. Москва отказывается платить им за откровенно антироссийскую политику. Вот и Вена с Амстердамом не готовы увеличивать платежи системе, не учитывающей их интересы", — утверждает Дмитрий Абзалов.

По его словам, отказ увеличивать размеры взносов в Евросоюз — вполне понятное сопротивление неэффективному управлению альянсом и нерациональному распределению его бюджета, что свидетельствует о процессе рационализации европейской экономической политики.

Источник: РИА Новости

По теме

Бюджет ЕС после Brexit - парламентарии обсудят экономику Евросоюза
Юнкер: после выхода Великобритании Евросоюз расширится
Мигранян: Брюссель не пойдет на принятие Молдовы в Евросоюз
Как менялся Евросоюз - основные даты и история
Теги:
экономика, бюджетный кризис, Брюссель, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Центральный европейский банк
    Открестились

    В Брюсселе считают арест и обвинение в коррупции главы Банка Латвии, который также входит в правление Европейского Центробанка, внутренним делом страны.

  • Флаг-евробанкнота, архивное фото
    Не проблема

    Литовские экономисты отказались признать рост цен главной проблемой страны – Sputnik узнал, что на самом деле беспокоит экспертов.

  • Яна Тоом
    "Травоядная" Европа

    Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом рассказала, что необходимо делать "травоядной" Европе "во времена хищников".

  • Автобусы МАЗ, архивное фото
    Белорусский извоз

    Автобусы марки МАЗ в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу закупили 10 российских городов. Sputnik посчитал количество поставленных транспортных средств.

  • Судебный молоток
    Туркам вопреки

    Задержанному в Грузии по делу Фетхуллаха Гюлена Мустафе Эмре Чабуку изменили меру пресечения – вместо экстрадиции в Турцию его выпустили под залог.

  • Сергей Ромашкин
    Футбольное влияние

    Как повлияет проведение матчей Чемпионата мира по футболу в Сочи на поток туристов в Абхазию, рассказал Sputnik представитель туроператора.

  • Автомобильная дорога, фото из архива
    В путь-дорогу

    Президент Азербайджана распорядился построить новую автомобильную дорогу до границы с Россией – Sputnik узнал бюджет будущей стройки.

  • Взрыв в жилом доме в Ереване
    Взрывная волна

    Рано утром в одном из многоэтажных домов Еревана прогремел взрыв, в результате которого была разрушена несущая стена. Sputnik рассказал о последствиях ЧП.

  • Девушка держит в руках телефон
    Благородное похищение

    Адвокат из столицы Казахстана предлагает не считать похищение женщины с целью вступления в брак похищением человека.

  • Гашиш. Архивное фото
    Обломали кайф

    Правоохранительные органы Кыргызстана нашли в доме жителя Джалал-Абадской области почти 100 килограммов наркотических средств.

  • Наручники, архивное фото
    Флаговый арест

    Порядка десяти жителей Хатлонской области Таджикистана задержаны после того, как над крышами их домов были вывешены флаги ИГ.

  • Туристы с экскурсоводом
    Гид-парад

    Международный форум гидов пройдет в Узбекистане в рамках ежегодного празднования Всемирного дня экскурсоводов.

  • Саша Дюркоп
    Стремительное развитие

    Генеральный секретарь Конфедерации независимых футбольных ассоциаций ConIFA Саша Дюркоп рассказал о перспективах югоосетинского спорта.

  • Центральный европейский банк
    Открестились

    В Брюсселе считают арест и обвинение в коррупции главы Банка Латвии, который также входит в правление Европейского Центробанка, внутренним делом страны.

  • Флаг-евробанкнота, архивное фото
    Не проблема

    Литовские экономисты отказались признать рост цен главной проблемой страны – Sputnik узнал, что на самом деле беспокоит экспертов.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Масленица
Масленица-2018: как ее отмечали в столице Молдовы
На льду Байкла устроили гонки на велосипедах, лыжах и коньках
Экстремальные гонки на льду Байкала на велосипедах, лыжах и коньках
Выборы президента России
Как в Молдове можно выбрать президента России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться