В системе здравоохранения начинаются изменения в лучшую сторону?

Уже в ближайшее время в республике могут подешеветь почти полторы тысячи лекарственных препаратов. Корреспондент Sputnik рассуждает о том, что происходит на рынке медикаментов.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik, Нику Гончар. Проблема цен на лекарственные препараты всегда волновала жителей страны. Различные социологические опросы демонстрируют, что значительную часть своих доходов граждане Молдовы тратят на медикаменты. Естественно, что людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам требуется больше лекарств, соответственно и расходовать приходится больше денег. Многие сетовали и на перебои с поставками, которые официально никто не подтверждал.

Тем не менее в прошлые годы появлялись сообщения о том, что в аптеках сложно найти дешевые препараты, например, "Корвалол", "Муколтин" или "Фурацилин", а в прошлом году исчез из продаж "Спазмалгон".

Лед тронулся

Премьер-министр Павел Филип в среду потребовал у министерства здравоохранения и Агентства по медикаментам ускорить процесс рассмотрения возможности снижения цен на лекарства. Об этом глава кабмина заявил в среду на заседании правительства.

"Улучшение экономической ситуации, стабилизация финансовой и банковской системы привели к укреплению молдавского лея. Логично, что это должно привести к снижению цен на те товары, чья цена импорта установлена в долларах", — сказал Филип.

Он обратил внимание на то, что уже инициирован процесс по вопросу стоимости лекарств. Об этом премьер говорил с представителями Минздрава и Агентства по медикаментам.

"Вы должны поторопиться, потому что данные указывают нам на возможное снижение цен на лекарства в среднем на 9%. Речь идет примерно об 1,4 тысячи видах медикаментов. Хочу, чтобы на следующей неделе вы представили выводы и сообщили, когда можно начать снижать цены на медикаменты", — заключил Филип.

Схему врачей и фармацевтов раскрыли

Наверное, стоит вспомнить и другой случай. В начале февраля 2018 в Молдове за коррупцию задержали 20 человек, среди которых сотрудники сферы здравоохранения и экономические агенты фармацевтических сетей.

Согласно материалам дела, представители фармацевтических компаний находили врачей и убеждали их за вознаграждение назначать пациентам определенные лекарства, находящиеся в запасах аптек. В свою очередь, сотрудники медико-санитарных учреждений назначали своим пациентам препараты и указывали аптеку, в которой их можно приобрести. Наверняка, и здесь речь шла не о дешевых препаратах, которые, по сути, навязывались пациентам, попросту не знавшим о наличии альтернативных лекарств.

Раскрытие преступной схемы, безусловно, — положительный момент, как и инициатива премьера о снижении цен на медикаменты. Возможно, это, наконец, то самое движение вперед и следующим шагом станет все более редкое упоминание случаев несвоевременного оказания медпомощи или любых других инцидентов в системе здравоохранения?