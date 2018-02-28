20:52 28 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-9°C
Прямой эфир
Поиск
Аптека

В системе здравоохранения начинаются изменения в лучшую сторону?

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Аналитика
Получить короткую ссылку
80 0 0

Уже в ближайшее время в республике могут подешеветь почти полторы тысячи лекарственных препаратов. Корреспондент Sputnik рассуждает о том, что происходит на рынке медикаментов.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik, Нику Гончар. Проблема цен на лекарственные препараты всегда волновала жителей страны. Различные социологические опросы демонстрируют, что значительную часть своих доходов граждане Молдовы тратят на медикаменты. Естественно, что людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам требуется больше лекарств, соответственно и расходовать приходится больше денег. Многие сетовали и на перебои с поставками, которые официально никто не подтверждал. 

Судебное заседание
© Sputnik/
Новые подробности дела по продажам лекарств в Молдове: что решил суд

Тем не менее в прошлые годы появлялись сообщения о том, что в аптеках сложно найти дешевые препараты, например, "Корвалол", "Муколтин" или "Фурацилин", а в прошлом году исчез из продаж "Спазмалгон".

Лед тронулся

Премьер-министр Павел Филип в среду потребовал у министерства здравоохранения и Агентства по медикаментам ускорить процесс рассмотрения возможности снижения цен на лекарства. Об этом глава кабмина заявил в среду на заседании правительства.

"Улучшение экономической ситуации, стабилизация финансовой и банковской системы привели к укреплению молдавского лея. Логично, что это должно привести к снижению цен на те товары, чья цена импорта установлена в долларах", — сказал Филип.

Он обратил внимание на то, что уже инициирован процесс по вопросу стоимости лекарств. Об этом премьер говорил с представителями Минздрава и Агентства по медикаментам.

"Вы должны поторопиться, потому что данные указывают нам на возможное снижение цен на лекарства в среднем на 9%. Речь идет примерно об 1,4 тысячи видах медикаментов. Хочу, чтобы на следующей неделе вы представили выводы и сообщили, когда можно начать снижать цены на медикаменты", — заключил Филип. 

Больничный коридор
© Fotolia/ VILevi
Коррупция в медицине: у Минздрава нет слов, только - Кодекс

Схему врачей и фармацевтов раскрыли

Наверное, стоит вспомнить и другой случай. В начале февраля 2018 в Молдове за коррупцию задержали 20 человек, среди которых сотрудники сферы здравоохранения и экономические агенты фармацевтических сетей.

Согласно материалам дела, представители фармацевтических компаний находили врачей и убеждали их за вознаграждение назначать пациентам определенные лекарства, находящиеся в запасах аптек. В свою очередь, сотрудники медико-санитарных учреждений назначали своим пациентам препараты и указывали аптеку, в которой их можно приобрести. Наверняка, и здесь речь шла не о дешевых препаратах, которые, по сути, навязывались пациентам, попросту не знавшим о наличии альтернативных лекарств.

Раскрытие преступной схемы, безусловно, — положительный момент, как и инициатива премьера о снижении цен на медикаменты. Возможно, это, наконец, то самое движение вперед и следующим шагом станет все более редкое упоминание случаев несвоевременного оказания медпомощи или любых других инцидентов в системе здравоохранения?

По теме

Что будет с ценами на лекарства в Молдове в 2018 году
Как в Молдове будут проверять медицинские изделия
Стало известно, как в 2018 году в Молдове потратят деньги на медицину
Теги:
цена, лекарства, Павел Филип, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Операционная в больнице им. Паула Страдиня
    До свидания, доктор!

    Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.

  • Полки магазина
    Соломоново решение

    В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.

  • Человек с ножом
    "Убийственная" статистика

    Страны Балтии лидируют в печальной статистике умышленных убийств, совершаемых в Евросоюзе – Эстонии досталось третье место.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
    В зоне доступа

    Министерства связи Беларуси и России рассматривают вопрос об общем роуминге – когда, наконец, связь станет дешевле?

  • Кафе и рестораны на площади Марджанишвили
    Грузинский стандарт

    Мэр Тбилиси поручил увеличить штрафы в случае нарушения стандартов использования грузинского языка на городских вывесках.

  • Полис ОМС, архивное фото
    Страхуйтесь, граждане!

    В ближайшее время Минздрав Абхазии опубликует список документов, необходимых для оформления полиса ОМС – есть главное требование.

  • Пошив одежды. Архивное фото
    Нас подставили!

    В магазинах Казахстана нашли ядовитую детскую одежду, сделанную в Кыргызстане – кыргызские производители не исключают, что их подставили.

  • Преступник за решеткой
    Мистер Х

    В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали гражданина Таджикистана с документами на вымышленное имя.

  • Пользователь за работой
    Узбекский Алиэкспресс

    Узбекистан намерен запустить Национальную электронную торговую площадку для продажи отечественных товаров за рубеж и уже нашел партнера.

  • Застава Дменис на грузино-югоосетинской границе
    Можно без паспорта

    Жители пограничной зоны Южной Осетии впредь могут передвигаться по ней, имея при себе только ксерокопию паспорта.

  • Операционная в больнице им. Паула Страдиня
    До свидания, доктор!

    Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.

  • Полки магазина
    Соломоново решение

    В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Олимпийские Игры в Пхенчхане объявлены закрытыми
В Грозном представили багги для военных
Как в Чечне проходила презентация багги для военных
Курдский вопрос
Курдский вопрос: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться