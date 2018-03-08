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Российские паралимпийцы

Паралимпиада, Пхенчхан: без российского флага

© Sputnik/
Аналитика
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Девятого марта в Пхенчхане стартует зимняя Паралимпиада. Для России церемония открытия вновь будет омрачена: российским паралимпийцам запрещено демонстрировать родной триколор.

Павел Шипилин — для Sputnik

Такое решение было принято Международным паралимпийским комитетом (МПК) за так и не доказанные нарушения допинговых правил.

Мэр Пекина Чэн Цзининь и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время передачи олимпийского флага на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
© Sputnik/ Ramil Sitdikov
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За несколько дней до церемонии открытия Комитет завершил перепроверку допинг-проб мочи, взятых во время Паралимпиады 2010 года в Ванкувере. Однако подозрительных результатов повторный анализ так и не дал.

"Благодаря достижениям в области технологий и методов тестирования мы теперь можем обнаруживать вещества, которые не могли быть найдены на предыдущих Играх. Я рад, что ни одна проба Ванкувера-2010 при повторном анализе не дала никаких неблагоприятных результатов", — заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

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Однако из-за отстранения национального паралимпийского комитета российская сборная вновь подвергается унизительным репрессиям. Почему при этом страдают конкретные (чистые!) спортсмены-инвалиды — не загадка: идет информационная война против России. В ней используются любые средства, от откровенных подтасовок до тиражирования бездоказательных обвинений со стороны сомнительных личностей.

Девушка на матче Канада - Россия на соревнованиях по хоккею среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх
© Sputnik/ Vladimir Pesnya
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Условия для российских спортсменов-инвалидов даже жестче, чем для здоровых: если тех называли олимпийскими атлетами из России, то на Паралимпиаде это досадное для организаторов травли упущение устранено: паралимпийцы значатся как "нейтральные паралимпийские атлеты" без упоминания названия страны, а российской сборной нет даже в списке участников Международного паралимпийского комитета.

Конечно, Россия никогда не забудет Андрея Фомочкина, члена белорусской делегации, который развернул флаг Российской Федерации на церемонии открытия летних Игр в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, не допущенными к Играм. Но на Паралимпиаде-2018 этого не допустят.

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"Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции, — рассказал глава Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель. — Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории! Не знаю, правда, пришло письмо только нам или всем делегациям. Хочу подчеркнуть: тогда мы отстояли команду, заявив, что это была просто поддержка спортсменов, которые бездоказательно отстранены от соревнований. ВАДА не называет ни имен, ни даже номера проб".

Олимпиада в Пхенчхане
© Sputnik/ Ramil Sitdikov
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На Паралимпиаде-2018 выступят 15 белорусских спортсменов-инвалидов. Нет сомнений, что приглядывать за ними будут особенно бдительно и ни за что не допустят повторения "злополучного" с точки зрения МПК инцидента.

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Так что ни на церемонии открытия, ни вообще в течение всей Паралимпиады российского флага мы не увидим. Случись такое, и нарушитель, и вся сборная наверняка лишатся аккредитации и отправятся домой.

Напомню, что в слове "паралимпийкие" заложена греческая приставка "пара". Это значит "около, наряду" — имеется в виду равноправие паралимпийских соревнований с олимпийскими. Слоган "О спорт, ты мир!" уже скомпрометирован. Равноправие, похоже, тоже…

Российская фигуристка Алина Загитова выступает в произвольной программе женского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
© Sputnik/ Alexander Vilf
Королевы на льду - фигуристки на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
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Бороться за медали в Пхенчхан приехали семь казахстанцев. Два спортсмена из Грузии, по одному из Узбекистана и Таджикистана. Из России и с Украины — по 30 спортсменов. Наверняка и украинцы окажутся под подозрением — несмотря на то, что в стране развязана мощная антироссийская пропаганда, все мы видели, с каким удовольствием фотографировались вместе члены украинской и российской делегаций на двух последних Олимпиадах.

Чествование российских спортсменов-призеров Олимпиады-2018 >>>

Мы будем желать победы всем нашим бывшим соотечественникам, населявшим прежде единую страну. Уверен, что и россияне-паралимпийцы для бывших советских республик не чужие. А просто спортсмены, попавшие в неприятность из-за вероломства геополитического уровня.

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Теги:
запрет, флаг, Паралимпиада, Россия, Пхенчхан
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