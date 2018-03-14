Как аукнется Молдове дружба с теми, кому не угодил Северный поток-2

Семь наиболее распространенных вопросов о том, к чему может привести подписание главами парламентов Молдовы, Литвы, Латвии, Польши и Украины документа, направленного против строительства газопровода "Северный поток-2".

Последние дни оказались информационно насыщенными в плане "газовых баталий". Как только не называли "Северный поток-2"! И коварным (его цель – якобы расколоть Европу), и циничным (дескать, главная задача — подорвать энергонезависимость Евросоюза). Его строительство должно начаться в 2018 году, а завершится в конце 2019.

Так ли страшен "Северный поток-2", как его "малюют"? Попытаемся разобраться!

1) Почему все вокруг "засуетились"?

Дело в том, что проект, который предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, соединит Россию и Германию через Балтийское море. Власти Германии уже даже выдали официальное разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в немецких территориальных водах.

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А председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вовсе заверил, что все европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в полном объеме выполнили свои обязательства за 2017 год по финансированию проекта "Северный поток-2". Таким образом, подготовка к началу строительства газопровода идет "в строгом соответствии с графиком".

2) С чего все началось?

"Закрутилось-завертелось" все с совместного письма главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия и спикера парламента Молдовы Андриана Канду главам парламентов европейских стран. В письме говорилось о том, что "Северный поток-2" является потенциальной угрозой для всего европейского сообщества. И не прошло даже месяца, как спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали совместное заявление, в котором яростно не согласились с возможной прокладкой по дну Балтийского моря газопровода.

© Sputnik / Miroslav Rotari Охладит ли дома молдаван "Северный поток"

Более того, они назвали проект политическим инструментом России.

3) В чем риски для Украины?

В перспективе Украина как страна-транзит останется фактически не у дел: иными словами, схема с покупкой "реверсного" газа может оказаться под угрозой, да и шантаж за счет европейских потребителей фактически будет не возможен.

4) Причем тут Молдова?

"Где Северный поток-2, а где наша страна? " – подумает неискушенный в геополитических вопросах читатель. И мы ему поможем разобраться. Во-первых, Украина – наша соседка. Во-вторых, сейчас между Молдовой и Украиной самые лучшие взаимоотношения, каких раньше еще не было. Это прямым текстом заявил спикер Андриан Канду. Более того – наши страны всячески поддерживают друг друга.

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"У нас есть просьба от наших коллег из Рады не поддерживать проект строительства газовой трубы "Северный поток-2", — напрямую признался Андриан Канду и подписал то скандальное обращение к спикерам европейских стран.

5) Что думают в России?

При этом в самом "Газпроме" неоднократно говорили о том, что "Северный поток-2" является коммерческим проектом. Президент Владимир Путин подчеркивал, что новый газопровод не составит конкуренции транзиту через Украину. Более того, если Украина предоставит выгодные условия использования газотранспортной системой, Россия будет готова их обсудить.

6) Какова позиция президента Молдовы?

"Фактором дестабилизации служит не газопровод, а расширение НАТО, открытие офисов этой организации в нейтральных странах, рост группировок НАТО и проведение военных учений этого блока, развёртывание элементов противоракетной обороны вблизи границ нашего государства", — заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Что касается конкретного энергетического проекта, по мнению главы государства, каждая страна должна исходить из своих национальных интересов.

"Страны, которые договорились о строительстве газопровод, исходят из своих государственных интересов, и их не в чем упрекнуть. У Молдовы свой интерес — получать бесперебойно энергоресурсы по приемлемым ценам. Сейчас мы получаем газ от "Газпрома" и напрямую зависим от транзита через Украину. Если в перспективе мы сможем получать тот же газ через альтернативные газопроводы, но без рисков транзита, это укрепит энергетическую безопасность страны", — отметил Додон.

7) Что будет дальше?

Хорошая есть в народе поговорка: "Собаки лают – караван идет"… Вряд ли этот раздутый на парламентском уровне скандал существенно повлияет на строительство газопровода. По сути все пять стран (Молдова, Украина, Латвия, Литва и Польша) не имеют никакого отношения к строительству "Северного потока-2". Необходимость в российском газе у Европы растет (более того — от него зависимы и те страны, которые подписали обращение к ЕС). И как бы всему этому не пытались придать политический оттенок, экономика все равно победит: потому что на "российской угрозе" еду не приготовить, а геополитикой дома не обогреть. Как аукнется Молдове дружба с теми, кому не угодил "Северный поток-2", — вопрос открытый.

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Однако и на него мы скоро найдем ответ, учитывая тот факт, что в этом году в нашей стране пройдут парламентские выборы. Это один из немногих инструментов, когда власть получает напрямую оценку от народа за все свои действия (или бездействие).