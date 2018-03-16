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Заседание парламента Молдовы. Архивное фото

Слезы Гимпу, или Как в парламенте Молдовы решили обойтись без унири

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Аналитика
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Унионистам (сторонникам объединения Молдовы с Румынией) не нашлось места в парламенте республики: Гимпу умолял провести заседание по случаю столетней годовщины объединения с Румынией, а получил жесткий отпор.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik, Елена Комолова. Пятница в Молдове выдалась богатой на события, а одним из центральных стало заседание парламента республики. Под конец рабочей недели депутаты обсудили много важных вопросов, среди которых и инициированный социалистами и коммунистами вотум недоверия вице-премьеру по европейской интеграции Юрие Лянкэ, который депутаты не поддержали. Однако, законодатели успели обсудить и планирующиеся на следующую неделю акции унионистов (так в Молдове называют сторонников объединения с Румынией), которые, согласно опросам, не пользуются поддержкой среди большинства населения республики.

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В период с 24 по 27 марта унионисты хотят отметить столетнюю годовщину событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе Совет края (Sfatul Ţării) проголосовал за объединение двух стран. Ранее представители мэрий ряда населенных пунктов республики приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа Actiunea-2012. Они же заготовили на 25 марта масштабный митинг в поддержку идеи объединения со страной-соседкой.

Слушания по акциям унионистов в парламенте провалились

Депутат-социалист Григоре Новак предложил заслушать в парламенте руководителей Службы информации и безопасности, Генпрокуратуры и МВД. В частности, парламентарий поинтересовался, какие меры намерены предпринять силовые ведомства страны для обеспечения безопасности и общественного порядка в ходе многочисленных акций сторонников идеи объединения Молдовы и Румынии. Однако это предложение не нашло поддержки среди большинства депутатов.

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Почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков заявил, что Молдова нуждается в спокойствии, сотрудничестве и национальном единстве.

"Обращаюсь к организаторам этих манифестаций и к тем, кто воспользуются этим. Время пройдет, и мы достигнем ситуации, когда придется пожинать печальные плоды. Прошу и тех, и других не преувеличивать и не втягивать Республику Молдова в конфликт", — сказал Дьяков.

Улица Кишинева. Архивное фото.
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Он отметил, что Демократическая партия не будет участвовать в манифестациях, посвященных столетию объединения Молдовы и Румынии.

Глава Партии коммунистов Владимир Воронин поддержал позицию демократа.

"Давайте будем ответственны. Хотя бы парламент должен подавать пример в этой ситуации. Давайте покажем, что мы — парламент Республики Молдова и не мечемся из стороны в сторону. Давайте работать на благо страны и на благо народа республики", — добавил Воронин.

Перепалка между Канду и Гимпу

Однако обсуждения на тему унионизма на этом не закончились. Спикер парламента Андриан Канду сообщил, что фракция Либеральной партии выступила с запросом о созыве специального пленарного заседания на 27 марта, то есть к 100-летней годовщине унири. На нем главный унионист Молдовы Михай Гимпу грезил принять декларацию об объединении с Румынией.

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"Учитывая, что этот запрос не соответствует положениям регламента парламента, я не могу ставить его на обсуждение и голосование", — сказал Канду, подчеркнув, что специальное заседание высшего законодательного органа страны назначается спикером парламента, президентом Республики Молдова или третью депутатов.

Главный унионист страны в ответ на это сообщил, что изменил свое требование — специальное заседание уже не нужно, подавайте торжественное. "Вы не хотите ни маршей, ни митингов, ни даже заседания, посвященного 100-летию, и в Бухарест ехать на совместное торжественное заседание тоже не хотите. Ничего не хотите", — обиженно процедил Гимпу.

Глава Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу в парламенте
© Photo: Print Screen
Глава Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу в парламенте

Канду остался непреклонным.

Президент настроен решительно

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в случае, если с 25 по 27 марта, когда сторонники объединения республики с Румынией планируют провести многочисленные акции, ситуация выйдет из-под контроля, то он сформирует "Национальный фронт" в защиту молдавской государственности.

Унионисты в центре Кишинева. Архивное фото
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Обратный эффект "унири", или Как Молдова защитит свою государственность

По его словам, цель "Национального фронта" — представить платформу для сопротивления всем гражданам Молдовы, которые выступают против объединения республики и Румынии и хотят сохранить молдавскую государственность.

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Кроме того, представители более 250 населенных пунктов республики осудили действия унионистов, приняв декларации в поддержку молдавской государственности. Президент Молдовы заявлял о намерении обратиться в ООН и Совет Европы по поводу опасности призывов к объединению республики с Румынией.

По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдовы высказываются против присоединения республики к соседней стране.

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Теги:
столетие объединения с Румынией, унионизм, униря, унионисты, парламент, Григорий Новак, Михай Гимпу, Думитру Дьяков, Владимир Воронин, Андриан Канду, Молдова
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