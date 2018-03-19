20:06 19 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-6°C
Прямой эфир
Поиск
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

Симоньян - Западу: гоните в шею ваших советников по России

© Sputnik/ Алексей Куденко
Аналитика
Получить короткую ссылку
20220

На своей странице в социальной сети Twitter главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала основные, с ее точки зрения, итоги президентских выборов 18 марта.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, обращаясь к своим оппонентам за пределами России, иронично объяснила высокий результат действующего главы государства Владимира Путина непрофессионализмом западных экспертов и нежеланием Запада учиться на собственных ошибках.

По ее убеждению, именно политики и СМИ Запада сделали все для столь триумфальной победы нынешней российской власти.

"Вообще, Запад сейчас должен быть в ужасе не от 76 процентов Путина. А от того, что на выборах в России консервативно-патриотические, коммунистические и националистические идеи поддержало 95 процентов населения. Оставив либеральным идеям убийственные пять процентов.И виноваты в этом вы, май вестерн френдз. Это вы включили в нас режим "русские не сдаются", — написала Симоньян.

Голосование на выборах России в Кишневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Избиратели в Молдове: альтернативы Путину нет

"Я давно говорила вам: найдите уже нормальных советников по России. Гоните в шею этих дармоедов. Своими недальновидными санкциями, бессердечным унижением наших спортсменов (включая инвалидов), своими скрипалями и показным наплевательством к базовым либеральным ценностям вроде презумпции невиновности (при этом оно у вас лицемерно соседствует с насильственным насаждением в ваших собственных странах ультралиберальных идей), своими припадочными массовыми истериками, вызывающими у здорового человека лишь вздох облегчения, что он живет-таки в России, а не в Голливуде, своим поствыборным бардаком — что в Штатах, что в Германии, что в Brexit-зоне; своей травлей RT, которому вы не можете простить, что он воспользовался вашей свободой слова и показал всему миру, что пользоваться ей, оказывается, нельзя, что эта свобода не для пользы, а для красоты придумана, как какая-нибудь хрустальная швабра — издалека-то сверкает, но для чистки ваших конюшен наглухо не годится — всеми вот этими несправедливостями и жестокостями, инквизиторским лицемерием и враньем вы заставили нас перестать вас уважать. Вас и ваши соу-коллд-ценности", — убеждена Симоньян.

​​Как сообщал Sputnik Молдова, действующий президент России Владимир Путин набрал более 76% голосов на выборах главы государства 18 марта 2018 года. Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него отдали свои голоса 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году. Кроме того, за него проголосовало больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых и тех, кто не пришел на выборы.

Теги:
выборы президента РФ, Путин, Симоньян, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пасхальные яйца на фестивале в Риге
    "Праздничная" тройка

    Латвия входит в тройку лидеров Евросоюза по количеству выходных дней: сколько гуляют жители республики, и у кого еще в ЕС жизнь – сплошной праздник?

  • Дмитрий Лысенков политолог, член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы
    Готовность к взаимодействию

    Политолог рассказал, как будут развиваться отношения Москвы с государствами Балтии после переизбрания Владимира Путина президентом России.

  • Грузовик на границе между Эстонией и Россией
    Лишний вес

    Власти Эстонии начали вводить ограничения по массе для грузового транспорта на государственных шоссе, чтобы уберечь дорожное покрытие от разрушения.

  • Дрон с контрабандными сигаретами задержан на литовско-белорусской границе
    Воздушный перехват

    Литовские таможенники перехватила беспилотник, который с грузом сигарет прилетел с территории Беларуси.

  • Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили
    Ходят слухи…

    Уже во второй раз за последнее время в Грузии распространились слухи о возможной отставке действующего премьер-министра страны Георгия Квирикашвили.

  • Пресс-конференция в АРСМИРА
    На заслуженном отдыхе

    Какую пенсию могли бы получать жители Абхазии после реформы, у кого она самая высокая, и почему женщинам 1963 года рождения не оформляют российскую пенсию?

  • Пресс-секретарь Национального бюро по продвижению туризма Кенан Гулузаде
    Четыре месяца лета

    В ближайшие 15 лет поступления от туризма в Азербайджане будут сопоставимы с доходами от углеводородной сферы, а для гостей из России лето продлят еще на месяц.

  • Армения подписала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС
    Ждать не будем!

    Армения ратифицирует соглашение с Евросоюзом 10 апреля: оно вступит в силу сразу, не дожидаясь, пока его примут все страны ЕС.

  • Газопровод
    Газификация страны

    Вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев рассказал подробности реализации проекта газопровода "Сарыарка" от Кызылорды до Астаны.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Голосование на выборах России в Кишневе
Как в Кишиневе голосовали на выборах президента России - лучшие кадры
Сторонники Путина отпраздновали предварительные итоги выборов
Сторонники Путина отпраздновали предварительные итоги выборов
Выборы 2018
Выборы президента России-2018: карта онлайн

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться