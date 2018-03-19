Симоньян - Западу: гоните в шею ваших советников по России

На своей странице в социальной сети Twitter главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала основные, с ее точки зрения, итоги президентских выборов 18 марта.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, обращаясь к своим оппонентам за пределами России, иронично объяснила высокий результат действующего главы государства Владимира Путина непрофессионализмом западных экспертов и нежеланием Запада учиться на собственных ошибках.

Вообще запад сейчас должен быть в ужасе не от 76 процентов Путина. А от того, что на выборах в России консервативно-патриотические, коммунистические и националитические идеи поддержало 95 процентов населения. Оставив либеральным идеям убийственные 5 процентов. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 марта 2018 г.​

По ее убеждению, именно политики и СМИ Запада сделали все для столь триумфальной победы нынешней российской власти.

"Вообще, Запад сейчас должен быть в ужасе не от 76 процентов Путина. А от того, что на выборах в России консервативно-патриотические, коммунистические и националистические идеи поддержало 95 процентов населения. Оставив либеральным идеям убийственные пять процентов.И виноваты в этом вы, май вестерн френдз. Это вы включили в нас режим "русские не сдаются", — написала Симоньян.

© Sputnik / Miroslav Rotari Избиратели в Молдове: альтернативы Путину нет

"Я давно говорила вам: найдите уже нормальных советников по России. Гоните в шею этих дармоедов. Своими недальновидными санкциями, бессердечным унижением наших спортсменов (включая инвалидов), своими скрипалями и показным наплевательством к базовым либеральным ценностям вроде презумпции невиновности (при этом оно у вас лицемерно соседствует с насильственным насаждением в ваших собственных странах ультралиберальных идей), своими припадочными массовыми истериками, вызывающими у здорового человека лишь вздох облегчения, что он живет-таки в России, а не в Голливуде, своим поствыборным бардаком — что в Штатах, что в Германии, что в Brexit-зоне; своей травлей RT, которому вы не можете простить, что он воспользовался вашей свободой слова и показал всему миру, что пользоваться ей, оказывается, нельзя, что эта свобода не для пользы, а для красоты придумана, как какая-нибудь хрустальная швабра — издалека-то сверкает, но для чистки ваших конюшен наглухо не годится — всеми вот этими несправедливостями и жестокостями, инквизиторским лицемерием и враньем вы заставили нас перестать вас уважать. Вас и ваши соу-коллд-ценности", — убеждена Симоньян.

​​Как сообщал Sputnik Молдова, действующий президент России Владимир Путин набрал более 76% голосов на выборах главы государства 18 марта 2018 года. Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него отдали свои голоса 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году. Кроме того, за него проголосовало больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых и тех, кто не пришел на выборы.