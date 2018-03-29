Достучаться до Москвы и извиниться

Молдове пришлось проявить солидарность с ЕС в ситуации по высылке российских дипломатов, просто у официального Кишинева не было другого выбора, отметила российский политический обозреватель в эксклюзивном комментарии для Sputnik.

Ирина Алкснис, обозреватель РИА Новости — для Sputnik

В высылке трех российских дипломатов из Молдовы самым интересным является официальный комментарий по данному поводу.

© Sputnik/ Сергей Мальгавко Зачем российских дипломатов выслали из Молдовы

И, нет, речь вовсе не о заявлении молдавского президента. Игорь Додон вполне ожидаемо негативно высказался по поводу данного антироссийского шага МИД Молдовы и, учитывая его позицию, в этом не оказалось никакого сюрприза.

Довольно неожиданным стало заявление другого руководителя молдавского государства, его реально первого лица. Речь идет о премьер-министре республики Павле Филипе.

Филип дал развернутый комментарий по данному поводу, который заслуживает быть приведенным полностью:

"У Молдовы юридические отношения с Европейским союзом, Соглашение об ассоциации, мы находимся в партнерстве с ЕС, и это партнерство обязывает нас быть солидарными. Российская Федерация — это большая страна, сильная, а мы — независимое и суверенное государство. Мы хотим взаимного уважения. Хотим вернуться к хорошим отношениям. Мы продолжим выражать заботу о наших гражданах, которые работают в России, об экономических отношениях с Россией".

Что примечательно в этих словах молдавского премьера?

Ну, во-первых, практически открытое заявление о том, что Молдову принудили к высылке российских дипломатов "старшие товарищи" по ЕС. Более того, имеет место прозрачный намек, что молдавское правительство не хотело этого делать и даже, возможно, сопротивлялось оказываемому давлению, но было вынуждено уступить "европейской солидарности".

А, во-вторых, комплиментарность молдавского премьера в адрес России выглядит явной попыткой извиниться за вынужденно осуществленный антироссийский выпад и просьбой к Москве не слишком сильно наказывать Молдову за него.

Это действительно странно

С одной стороны, за последнее время Кишинев — вопреки всем усилиям своего президента — сделал много антироссийских шагов, причем демонстрировал при этом несгибаемую бескомпромиссность и даже браваду. С чего вдруг возникла неловкость и попытка смягчить Москву в ожидании ответной реакции?

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А с другой стороны, в рамках европейской солидарности в данном случае выступила практически вся Европа, включая грандов: от Германии до Румынии, от Люксембурга до Испании. Всех попытавшихся уклониться продолжают "дожимать" в индивидуальном порядке. Болгария не стала высылать дипломатов, так ей пришлось — нет сомнения, что именно пришлось — отозвать своего посла.

Казалось бы, чего стесняться в ситуации масштабной общеевропейской — а, вернее, общезападной — кампании маленькой, небогатой и не слишком влиятельной Молдове?

Представляется, что дело вовсе не в стеснении, а в том, что руководство Молдовы, благодаря "делу Скрипаля" и его нынешним последствиям, осознало масштабы надвигающейся даже не проблемы, а катастрофы. Причем, судя по тому, с какой неохотой, явно из-под палки и, ограничиваясь насколько возможно минимальными шагами, действуют другие небольшие государства Восточной и Центральной Европы, которые обычно бегут впереди паровоза в антироссийских демаршах, Кишинев был не единственным, кого осенило.

Дело в том, что, если до сих пор можно было еще питать какие-то иллюзии, то "дело Скрипаля" окончательно и однозначно прояснило: для "старой" Европы правил больше нет.

Больше нет рамок допустимого, не говоря уже о приличном и приемлемом. Нет больше дипломатии, как базовых и обязательных правил игры в международных отношениях. Нет договоренностей, которые необходимо соблюдать, и обещаний, которые надо исполнять.

Есть просто мир, погружающийся в хаос в условиях сокращающейся ресурсной базы. Мир, в котором начинается война всех против всех. Мир, где самые влиятельные державы делают все, что хотят и что могут себе позволить для достижения своих целей. Великие державы, даже формально союзнические, начинают рвать друг друга на части — пока еще под ковром, но уже окончательно не церемонясь в методах и соблюдении приличий.

© REUTERS/ Henry Nicholls Зачем в Британии отравили Скрипаля?

Великобритания, веками являвшаяся для мира воплощением сложной и изысканной политической игры, предъявила ему — миру — демонстративно шитое белыми нитками "дело Скрипаля", на ровном месте выдвинув обвинения в адрес России. А для подкрепления своей позиции предоставила союзникам и партнерам шесть страничек презентации, исполненной подчеркнуто оскорбительно, как бы говоря: проглотите и это.

И проглотили

Вот только если другие влиятельные державы Европы, вроде Германии или Франции, явно ведут собственную игру, в том числе и против Великобритании, то для небольших европейских стран второго и третьего эшелона выбора просто нет.

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Если раньше они могли себя тешить иллюзиями о той самой европейской солидарности и преимуществах, которыми она обернется, то теперь стало прозрачно понятно, что деваться им некуда. Их, не задумываясь, используют и принесут в жертву схлестнувшиеся между собой великие державы, причем, в первую очередь, именно те, в которых видели образец гуманизма, свободы и прогресса.

А сами эти маленькие страны ничего не могут сделать, чтобы защитить себя или хотя бы уклониться от уготовленной им судьбы. Точно так же, как они не смогли не присоединиться к нынешнему дипломатическому демаршу, инициированному Лондоном.

Единственное, что им остается, это попытаться достучаться до Москвы с завуалированными извинениями в надежде, что та услышит и проявит милосердие, которого от Запада — как стало понятно окончательно — точно не дождешься.

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