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НАТО

Ледниковый период: НАТО высылает военных атташе, что дальше?

CC BY 2.0 / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / 170517-D-SW162-2005
Аналитика
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (445)
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Военный обозреватель анализирует антироссийские санкции США и Евросоюза, депортации сотрудников российских посольств - военных атташе - в странах Североатлантического альянса.

Александр Хроленко, военный обозреватель — для Sputnik

Отравление экс-шпиона Скрипаля и его дочери имеет несколько версий, включая возможные действия западных спецслужб или конфликт с международной криминальной группировкой, однако следствие в британском Солсбери не обременено доказательствами. После шумного театрализованного представления в костюмах химзащиты виноватыми назначены более ста российских дипломатов, которые покидают Соединенные Штаты, Канаду, Великобританию, два десятка других европейских стран и штаб-квартиру НАТО

Посольство России в Молдове
© Sputnik/ Родион Прока
Достучаться до Москвы и извиниться

Антироссийские санкции США и ЕС, депортации сотрудников российских посольств в странах Североатлантического альянса – военных атташе – являются, по сути, гибридной агрессией. Коллективный Запад решил навалиться на Россию силой, рассчитывая на численное превосходство и забывая о ядерном статусе избранной "жертвы". 

Как водится, предлог для широкомасштабного конфликта не имеет большого значения, важнее лояльность и боеготовность вассалов. При этом "сжигаются мосты" – сегодня и на перспективу. Из механизмов дипломатического обеспечения международной военной безопасности "вырубаются" структурные подразделения, которые невозможно восстановить в одночасье. 

Военные атташе – не просто дипломаты, это специалисты с большим опытом военной службы и профильным энциклопедическим образованием, которые способны решать военные проблемы мирным путем. Вместе с конкретными людьми из посольств России, а затем из посольств всех неадекватно реагирующих на "дело Скрипаля" стран, исчезают высокая компетентность, отлаженное взаимодействие и преемственность. Важнейшие участки обнажаются, как минимум, на месяцы. И это очень опасно. 

Простой пример: если завтра в российском секторе Арктики, например, аварийно всплывет американская атомная субмарина, ей никто не поможет, экипаж может погибнуть в огне. И все потому, что в Вашингтоне и в Москве отсутствуют военно-морские атташе, и некому компетентно "разрулить" нештатную военно-политическую ситуацию. 

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Захарова рассказала о реакции России на высылку дипломатов

Подобных вариантов может быть множество, исход один – катастрофа (локальная или глобальная).

Требуется кризис

Запад спешно избавляется от российских военных атташе, призванных укреплять международную стабильность. Напряжение в военно-политической сфере закономерно растет. Симметричный ответ Москвы неизбежен.

А что потом? Вероятно, за видимым горизонтом существует сложное и длительное продолжение военно-политической комбинации с непредсказуемыми материальными издержками или человеческими потерями.

События складываются в логическую цепочку. Бесконечное расширение Североатлантического альянса и прием туда трех стран Балтии, которые имеют ценность лишь как передовые площадки базирования войск альянса перед решающим броском на восток. Разжигание региональных конфликтов по периметру российских границ и попытки изолировать Москву на международной арене. Подозрительная возня Пентагона в Грузии, Молдове и на Украине. Инициированное американцами двухпроцентное относительно ВВП перевооружение стран НАТО. Продвижение идеи военного Шенгена в Европе. Все это – элементы "сдерживания", а по сути силового решения "российской проблемы". 

Какие страны высылают российских дипломатов
© RIA Novosti.
Список стран, выславших дипломатов РФ

На этом фоне министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис в очередной раз заявляет: "Россия не желает быть партнером Европы", а отравление семьи Скрипалей – попытка подорвать единство Запада. Другой американский генерал в отставке, Джек Кин заочно его дополняет: "Высылка дипломатов не остановит агрессию Путина". Радикальный рецепт благополучия для ЕС имеется: больше оружия. Иначе нельзя, европейцы без американских военачальников со своими проблемами (а также источниками энергоснабжения) не разберутся. 

Безусловно, вооруженные силы являются эффективным внешнеполитическим инструментом любого государства, но когда в геополитику врываются генералы, и порядка, и живых людей на планете становится меньше (к примеру, Мэттис участвовал в операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане).

Очевидно, проблема в том, что за четверть века в Вашингтоне привыкли к миру вне конфронтации супердержав, и подзабыли о принципах ядерного сдерживания. Не случайно американское аналитическое издание The National Interest пишет: "Возможно, американскому внешнеполитическому истеблишменту, действительно, потребуется новая версия кубинского кризиса 1962 года для того, чтобы полностью осознать, насколько опасной может быть конфронтация с соперничающей ядерной великой державой".

Если завтра война 
Герб Российской Федерации
© REUTERS/ Gleb Garanich
Игры с дипломатами: зачем Кишинев влез в спор между Россией и Западом

Россия не первый год отвоевывает полноправное членство в ряду государств, определяющих судьбы мира. И все же после Югославии и до недавнего времени обходилось без бомбардировок Европы (или США). 

Недавно к американцам пришло осознание: "Мы скатываемся к войне с Россией", значит, стало совсем горячо. Напряженность между двумя ядерными державами настолько велика, что американские аналитики прямо говорят о высокой вероятности вооруженного столкновения между Москвой и Вашингтоном, причем с использованием оружия массового поражения. 

Между тем, американские сухопутные войска, по заявлению Пентагона, смогут обеспечить победу "в любое время и в любом месте" только через 10 лет

На европейских союзников особо полагаться не стоит, ведь некоторые из них летают от ворот до ворот, как мяч на футбольном поле (история стран Варшавского договора – тому пример). И еще: "дело Скрипаля" позволило оценить пределы евроатлантической солидарности. Семь стран ЕС воздержались (Бельгия, Греция, Ирландия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словакия), а четыре (Австрия, Болгария, Словения, Кипр) прямо заявили о несогласии с позицией Великобритании и США по изгнанию российских дипломатов. 

Нестыковки в "деле" очевидны даже на Западе, и почти 160 стран мира ждут от Лондона и Вашингтона реальных доказательств вины РФ. Или извинений, в ожидании которых Россия создала группировки носителей крылатых ракет большой дальности на каждом стратегическом направлении.

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (445)

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Теги:
последствия, анализ, высылка, военный атташе, НАТО, Александр Хроленко
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