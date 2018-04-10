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Труба под давлением: евробюрократы хотят перекрыть "Северный поток-2"

© Sputnik/ Максим Блинов
Аналитика
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Брюссель не в силах запретить строительство "Северного потока-2", но планирует распространить на проект действие газовой директивы ЕС, что позволит ввести дискриминационные ограничения на объемы загрузки газопровода. Скажется ли это на поставках российского топлива в Европу?

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил в Киеве, что новый газопровод, по мнению ЕС и ЕК, не содействует диверсификации поставок топлива в Европу, отмечает РИА Новости.

Брюссель этот проект не подержит, хотя, как уточнил Ристори, "о санкциях речи быть не может".

Еврокомиссия рассматривает два варианта дальнейших действий. Первый — предоставление мандата на переговоры с Россией. Второй — изменение газовой директивы Евросоюза, чтобы задним числом распространить ее требования на все газопроводы, в том числе из третьих стран.

Эта инициатива уже поддержана Европейским парламентом. Теперь очередь за Европейским советом, обсуждающим целесообразность внесения корректив в действующий документ.

Трубы для газопровода Nord Stream 2
© Sputnik/ Sergey Guneev
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Выступление Ристори стало ответом на демарш Киева. В заявлении Верховной рады утверждается, что "Северный поток — 2" утвердит абсолютную монополию России на газовом рынке Европы и "Газпром" получит "физическую возможность вообще отказать в поставках газа". Украинские парламентарии призывают правительства стран ЕС не финансировать и не лоббировать этот проект.

По мнению экспертов, противники "Северного потока — 2" в любом случае его не остановят. Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков не исключает, что сейчас они попытаются использовать все возможные инструменты, чтобы задержать строительство газопровода. Однако перспектив у них никаких.

"Справиться с этим способно единое промышленное лобби ЕС, очень влиятельное. Но ему нужен дешевый газ для поддержания конкурентоспособности", — пояснил собеседник.

Конкурентные преимущества

В 2017 году страны Евросоюза получили 194,4 миллиарда кубометров российского газа. Это на 8,4% больше, чем в 2016-м (179,3 миллиарда). Таким образом, за год доля "Газпрома" на рынке ЕС выросла с 33,1% до 34,7%.

Пять лет назад этот показатель не превышал 26%. Долгосрочный прогноз сулит продолжение успешной экспансии: к 2035 году объемы экспорта голубого топлива из России в Европу могут увеличиться в полтора раза — до 393-459 миллиардов кубометров.

Это уже более 40% европейского рынка газа. Такая перспектива открывается в связи с планами многих стран ЕС вывести из эксплуатации атомные электростанции и ТЭС, работающие на угле.

Так называемая зеленая энергетика — солнечные и ветряные станции — не в состоянии полностью компенсировать выпадающие мощности электрогенерации.

Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
© Sputnik/ Игорь Зарембо
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Обеспечить поставки топлива призваны морские газопроводы, идущие в обход Украины и других стран-транзитеров. В частности, проектная мощность "Северного потока — 2" составляет 55 миллиардов кубометров газа.

С учетом уже действующего газопровода "Северный поток" позволит экспортировать в Германию до 110 миллиардов кубометров топлива. Издержки на маршруте в 1,6 раза ниже, чем через территорию Украины.

Как ожидается, после 2020 года объем украинского транзита упадет с нынешних 94 миллиардов кубометров до 15 миллиардов. Неудивительно, что Киев видит в новом газопроводе проблему — его лишают нескольких миллиардов долларов бюджетных доходов.

Обещание Ристори распространить действие газовой директивы ЕС на "Северный поток — 2" дает Украине шанс на некоторое увеличение транзита российского газа. Если Еврокомиссии удастся продавить это решение, мощности нового газопровода могут быть ограничены, как это уже было с газопроводом Opal.

Ицаков признает, что формальные основания применить газовую директиву к "Северному потоку — 2" у еврокомиссаров есть.

"Если энергорынок ЕС консолидирован одним продавцом более чем на треть, то может действовать антимонопольное законодательство", — говорит он.

Когда альтернативных поставщиков топлива нет, то власти должны объявить "Газпром" естественным монополистом. Однако признать это было бы самоубийством для любого европейского политика, отметил Ицаков.

Судебная перспектива

Как может развиваться ситуация, наглядно показывает история трубопровода Opal — наземного продолжения "Северного потока". Из-за регуляторных ограничений он долгое время был загружен лишь наполовину (на 12,8 миллиарда кубометров).

В октябре 2016 года Еврокомиссия разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах, открывающих доступ к еще 40% транзитных мощностей Opal. В декабре правительство Польши и польская госкомпания PGNiG подали жалобы в Европейский суд и в Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Истцы утверждали, что эксплуатация данного газопровода противоречит принципу диверсификации поставок топлива, создает угрозу их нарушения или даже прекращения. В качестве обеспечительной меры суды запретили аукционы на дополнительные мощности Opal.

Строительство газопровода Южный поток / Începutul construcției gazoductului South Stream
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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Вето действовало до середины октября 2017 года, когда суд Дюссельдорфа вынес вердикт, позволивший компании Opal Gastransport GmbH & Co. KG выставлять на аукцион все свободные мощности на месячной и годовой основе.

Представитель юридической фирмы "Хренов и партнеры" Александр Костин не исключает, что тот же путь придется пройти российским и немецким партнерам в ходе реализации проекта "Северный поток — 2".

Он пояснил, что контроль за соблюдением антимонопольного законодательства ЕС, в том числе применение санкций за его нарушения, осуществляет комиссия Евросоюза. "Решения ЕК по "Северному потоку — 2", если они будут приняты, можно обжаловать в суде ЕС. Иск способно подать любое лицо, непосредственно выступающее адресатом мер комиссии, а также, если его права затрагиваются соответствующим предписанием", — подытожил Костин.

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Теги:
газ, Северный поток, Северный поток-2, Европа, Россия, Экономика, бизнес и финансы
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